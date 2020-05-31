فيروس كورونا: أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أسابيع من الإغلاق

تفيد\nالبيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة\nبفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الستة ملايين بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو\n370 ألفا. وتواصل\nالولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات\nبالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 103 آلاف شخص من أصل نحو مليون و770 ألف مصاب\nبالوباء في البلاد. عربيا\nتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بنحو 83 ألف حالة بينما تظل\nحصيلة الوفيات في مصر هي الأكبر بين الدول العربية بأكثر من 900 وفاة.
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حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تتجاوز الستة ملايين ونحو 370 ألف وفاة
تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الستة ملايين بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألفا.
وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 103 آلاف شخص من أصل نحو مليون و770 ألف مصاب بالوباء في البلاد.
عربيا تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بنحو 83 ألف حالة بينما تظل حصيلة الوفيات في مصر هي الأكبر بين الدول العربية بأكثر من 900 وفاة.
إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب كورونا
شهدت مدينة القدس إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفرضت السلطات المسؤولة عن إدارة المسجد إجراءات احترازية على المصلين حيث ألزمتهم بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.
وتفيد التقارير الواردة من المدينة أن المئات من المصلين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم لصلاة الفجر داخل المسجد.
وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أرجع قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس آذار إلى بطء تفشي فيروس كورونا.