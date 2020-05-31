فيروس كورونا: أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أسابيع من الإغلاق

تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الستة ملايين بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألفا.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 103 آلاف شخص من أصل نحو مليون و770 ألف مصاب بالوباء في البلاد.

عربيا تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بنحو 83 ألف حالة بينما تظل حصيلة الوفيات في مصر هي الأكبر بين الدول العربية بأكثر من 900 وفاة.