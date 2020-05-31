المسجد الأقصى
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فيروس كورونا: أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أسابيع من الإغلاق

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  1. حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تتجاوز الستة ملايين ونحو 370 ألف وفاة

    تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الستة ملايين بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألفا.

    وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 103 آلاف شخص من أصل نحو مليون و770 ألف مصاب بالوباء في البلاد.

    عربيا تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بنحو 83 ألف حالة بينما تظل حصيلة الوفيات في مصر هي الأكبر بين الدول العربية بأكثر من 900 وفاة.

    فرنسا
    Copyright: AFP

  2. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب كورونا

    شهدت مدينة القدس إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وفرضت السلطات المسؤولة عن إدارة المسجد إجراءات احترازية على المصلين حيث ألزمتهم بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

    وتفيد التقارير الواردة من المدينة أن المئات من المصلين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم لصلاة الفجر داخل المسجد.

    وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أرجع قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس آذار إلى بطء تفشي فيروس كورونا.

    المسجد الأقصى
    Copyright: AFP
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