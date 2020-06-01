فيروس كورونا: الكويت تسمح لمساجد بإقامة صلاة الجماعة عدا الجمعة، وسكان موسكو يخرجون من منازلهم للمرة الأولى منذ نحو شهرين

سمحت سلطات\nالعاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع\nيوم الاثنين وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد\nالإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد\nتضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل\nحاد في الأسابيع الأخيرة. وأعلنت موسكو يوم الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة\nآلاف إصابة في ذروة التفشي. وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث\nأكبر حصيلة بالعالم
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السماح لسكان لموسكو بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين
سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع يوم الاثنين وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت موسكو يوم الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.
وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم
الكويت تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجماعة عدا الجمعة
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن السلطات قررت إعادة فتح أبواب بعض المساجد في البلاد أمام المصلين لأداء صلاة الجماعة عدا صلاة الجمعة وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة العدل فإن القرار يشمل 906 مساجد مع التشديد على حظر استخدام مكتبات المساجد ودورات المیاه ومنع إلقاء الدروس والحلقات الدينية.
وسجلت الكويت نحو 27 ألف حالة إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 212.