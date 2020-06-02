مؤتمر بالفيديو من السعودية لجمع 2.4 مليار دولار لصالح اليمن، ورامي مخلوف يتوقع حدوث" تدخل إلهي ضد الظالمين"

مؤتمر للأمم المتحدة بالفيديو من السعودية لجمع 2.4 مليار دولار لصالح اليمن
تستضيف الأمم المتحدة والسعودية اليوم مؤتمرا للمانحين لليمن بهدف جمع الأموال
التي تكفي لمنع انهيار أكبر عمليات مساعدات على مستوى العالم.
وستستخدم تقنية
الفيديو في المؤتمر الذي سيعقد في الرياض بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولارلصالح اليمن الذي يعاني من سنوات من الصراع المسلح
بجانب انتشار فيروس كورونا.
وبحسب وكالة
رويترز للأنباء فإن 80 بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وحذر مسؤولون
أمميون من أن معظم وكالات الإغاثة العاملة في اليمن ستفلس في غضون أسابيع، ما يهدد
حياة الكثير من سكان البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار المنظومة الصحية.
وردا على سؤال عن مشاركة السعودية في استضافة الحدث، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن الرياض من كبار المانحين وإن الأمم المتحدة ستواصل انتقاد الأطراف المتحاربة بسبب تصرفات ”يجب ألا تصدر عنهم“.
وتدعم السعودية
قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على
العاصمة صنعاء.
رامي مخلوف: يد خفية ذات قوة خارقة تهددنا
عاد رجل الأعمال السوري البارز، رام مخلوف،
لتوجيه سهام النقد تجاه ما يصفه بمحاولات السيطرة على شركاته عبر التهديد.
ونشر مخلوف، وهو
ابن خال الرئيس بشار الأسد، تدوينة على موقع فيس بوك قال فيها إن هناك "يدا
خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد
باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
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مؤتمر للأمم المتحدة بالفيديو من السعودية لجمع 2.4 مليار دولار لصالح اليمن
تستضيف الأمم المتحدة والسعودية اليوم مؤتمرا للمانحين لليمن بهدف جمع الأموال التي تكفي لمنع انهيار أكبر عمليات مساعدات على مستوى العالم.
وستستخدم تقنية الفيديو في المؤتمر الذي سيعقد في الرياض بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولارلصالح اليمن الذي يعاني من سنوات من الصراع المسلح بجانب انتشار فيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن 80 بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وحذر مسؤولون أمميون من أن معظم وكالات الإغاثة العاملة في اليمن ستفلس في غضون أسابيع، ما يهدد حياة الكثير من سكان البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار المنظومة الصحية.
وردا على سؤال عن مشاركة السعودية في استضافة الحدث، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن الرياض من كبار المانحين وإن الأمم المتحدة ستواصل انتقاد الأطراف المتحاربة بسبب تصرفات ”يجب ألا تصدر عنهم“.
وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
رامي مخلوف: يد خفية ذات قوة خارقة تهددنا
عاد رجل الأعمال السوري البارز، رام مخلوف، لتوجيه سهام النقد تجاه ما يصفه بمحاولات السيطرة على شركاته عبر التهديد.
ونشر مخلوف، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد، تدوينة على موقع فيس بوك قال فيها إن هناك "يدا خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
وكانت السلطات السورية قد قضت بالحجز على أموال وممتلكات مخلوف وزوجته وأبنائه بهدف ضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
إلا أن رجل الأعمال عاد وقال إن شركة "سيريتل" للاتصالات التي أسسها"تسخر 70 بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير" متوقعا حدوث " تدخل إلهي ضد الظالمين".