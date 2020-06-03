الحكومة الليبية تعلن بدء هجوم للسيطرة على مطار طرابلس، وإيطاليا ترفع القيود على حركة السفر الداخلية والخارجية

أعلنت القوات\nالموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها بدأت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة\nعلى مطار العاصمة طرابلس من قبضة قوات القائد العسكري خليفة حفتر. ويأتي الإعلان عن\nبدء الهجوم على المطار غداة إعلان الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في ليبيا اتفقا على إجراء محادثات تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وكانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد دشنت قبل أكثر من عام هجوما\nلانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. واستعادت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي في الأسابيع الماضية\nالعديد من المناطق في شمال شرق البلاد وأغلب معاقلها في العاصمة، لكن قوات حفتر قالت إنها استعادت السيطرة على\nبعض الأراضي يوم الاثنين.
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قوات الحكومة الليبية تعلن بدء هجوم للسيطرة على مطار طرابلس من قبضة قوات حفتر
أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها بدأت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مطار العاصمة طرابلس من قبضة قوات القائد العسكري خليفة حفتر.
ويأتي الإعلان عن بدء الهجوم على المطار غداة إعلان الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في ليبيا اتفقا على إجراء محادثات تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار
وكانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد دشنت قبل أكثر من عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
واستعادت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي في الأسابيع الماضية العديد من المناطق في شمال شرق البلاد وأغلب معاقلها في العاصمة، لكن قوات حفتر قالت إنها استعادت السيطرة على بعض الأراضي يوم الاثنين.
إيطاليا ترفع القيود على حركة السفر الداخلية والخارجية
بدأت السلطات في إيطاليا بالسماح بالمزيد من تخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذتها قبل نحو ثلاثة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
حيث سترفع اليوم كافة القيود على السفر داخل البلاد ومن وإلى دول أوروبية، إلا أن القرار لا يشمل الزوار الذين انطلقوا من خارج القارة الأوروبية سعيا للوصول إلى إيطاليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنقاذ موسم السياحة الصيفي في البلاد الذي سجلت نحو 230 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 33 ألف وفاة.