الحكومة الليبية تعلن بدء هجوم للسيطرة على مطار طرابلس، وإيطاليا ترفع القيود على حركة السفر الداخلية والخارجية

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها بدأت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مطار العاصمة طرابلس من قبضة قوات القائد العسكري خليفة حفتر.

ويأتي الإعلان عن بدء الهجوم على المطار غداة إعلان الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في ليبيا اتفقا على إجراء محادثات تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

وكانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد دشنت قبل أكثر من عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

واستعادت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي في الأسابيع الماضية العديد من المناطق في شمال شرق البلاد وأغلب معاقلها في العاصمة، لكن قوات حفتر قالت إنها استعادت السيطرة على بعض الأراضي يوم الاثنين.