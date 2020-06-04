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قوات حكومة الوفاق في ليبيا تقول إنها تسيطر بالكامل على طرابلس

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يحررها اليوم: أحمد ماهر و أميرة عباس

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  1. عاجلقوات حكومة الوفاق في ليبيا تقول إنها تسيطر بالكامل على طرابلس

  2. الإمارات تسمح لبعض المطارات باستئناف الترانزيت

    أعلنت الإمارات السماح لبعض المطارات باستئناف رحلات الترانزيت لنقل وتحويل المسافرين القادمين من الخارج. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه تم وضع إرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

    وسيشمل القرار مطارات أبوظبي ودبي والشارقة. وأوضحت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم.

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