تنديد متواصل من عسكريين أمريكيين بتهديد ترامب استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات

Quote Message: فكرة أن الجيش سيتم استدعاؤه للسيطرة وقمع ما هو، في الغالب، احتجاجات سلمية، إذ حولها البعض بشكل انتهازي إلى احتجاجات عنيفة، وأن الجيش سوف يأتي بطريقة ما ويهدئ هذا الوضع، فكرة خطيرة للغاية. from الجنرال مارتن ديمبسي

فكرة أن الجيش سيتم استدعاؤه للسيطرة وقمع ما هو، في الغالب، احتجاجات سلمية، إذ حولها البعض بشكل انتهازي إلى احتجاجات عنيفة، وأن الجيش سوف يأتي بطريقة ما ويهدئ هذا الوضع، فكرة خطيرة للغاية.