تنديد متواصل من عسكريين أمريكيين بتهديد ترامب استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات
ندد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال مارتن ديمبسي، بتهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة.
وقال ديمبسي، للإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر)، إن تصريحات ترامب كانت "مقلقة للغاية" و"خطيرة".
وفي الأيام الماضية، انتقد وزيرا دفاع ترامب الحاليين والسابقين تصريحات ترامب بشأن الجيش.
وهدد الرئيس يوم الاثنين بنشر الجيش "لحل سريع" للاضطرابات إذا فشل حكام الولايات في التحرك.
Quote Message: فكرة أن الجيش سيتم استدعاؤه للسيطرة وقمع ما هو، في الغالب، احتجاجات سلمية، إذ حولها البعض بشكل انتهازي إلى احتجاجات عنيفة، وأن الجيش سوف يأتي بطريقة ما ويهدئ هذا الوضع، فكرة خطيرة للغاية. from الجنرال مارتن ديمبسي
فكرة أن الجيش سيتم استدعاؤه للسيطرة وقمع ما هو، في الغالب، احتجاجات سلمية، إذ حولها البعض بشكل انتهازي إلى احتجاجات عنيفة، وأن الجيش سوف يأتي بطريقة ما ويهدئ هذا الوضع، فكرة خطيرة للغاية.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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تنديد متواصل من عسكريين أمريكيين بتهديد ترامب استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات
ندد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال مارتن ديمبسي، بتهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة.
وقال ديمبسي، للإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر)، إن تصريحات ترامب كانت "مقلقة للغاية" و"خطيرة".
وفي الأيام الماضية، انتقد وزيرا دفاع ترامب الحاليين والسابقين تصريحات ترامب بشأن الجيش.
وهدد الرئيس يوم الاثنين بنشر الجيش "لحل سريع" للاضطرابات إذا فشل حكام الولايات في التحرك.