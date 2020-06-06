جو بايدن
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جو بايدن يحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية

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  1. جو بايدن يحصل رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب

    حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسمياً بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

    ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه.

    وأصبح بايدن المرشَّح المفترَض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ في أبريل.

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