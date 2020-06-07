فيروس كورونا: تراجع صادرات وواردات الصين، وعلماء بريطانيون يتحدثون عن "نسخ مختلفة" من الفيروس

تخللت أعمال عنف و شغب مسيرة نظمها يمينيون إيطاليون وروابط مشجعي كرة القدم في البلاد احتجاجا علي تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا. وتشير الأنباء إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وسط العاصمة روما. و استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، وقامت بعدة اعتقالات لتفريق المتظاهرين الذين دعوا لاستقالة الحكومة بسبب " فشلها " في التعامل مع الأزمة ما خلف أضرارا لحقت بالاقتصاد والوظائف. و سجلت إيطاليا نحو 34 ألف حالة وفاة و 234 ألف حالة إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، حيث كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تظاهرة لليمين الإيطالي في روما للتنديد بسياسة الحكومة في مواجهة كورونا
تخللت أعمال عنف و شغب مسيرة نظمها يمينيون إيطاليون وروابط مشجعي كرة القدم في البلاد احتجاجا علي تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا.
وتشير الأنباء إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وسط العاصمة روما.
و استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، وقامت بعدة اعتقالات لتفريق المتظاهرين الذين دعوا لاستقالة الحكومة بسبب " فشلها " في التعامل مع الأزمة ما خلف أضرارا لحقت بالاقتصاد والوظائف.
و سجلت إيطاليا نحو 34 ألف حالة وفاة و 234 ألف حالة إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، حيث كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم.
الجزائر تبدأ اليوم المرحلة الأولى من خطة استئناف النشاطات الاقتصادية
تبدأ اليوم في الجزائر المرحلة الأولى من الخطة الحكومية لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن اليوم سيشهد استئناف النشاط على مستوى قطاعات البناء والأشغال العمومية والري مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.
كذلك تعود وكالات السفر ومتاجر الأجهزة الكهربائية والعديد من النشاطات التجارية إلى استئناف أعمالها اليوم.
وسجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 700 وفاة.
دراسة بريطانية: هناك نسخ مختلفة من فيروس كورونا
قال علماء في بريطانيا إنهم اكتشفوا "نسخا مختلفة بعض الشيء" من فيروس كورونا في مناطق مختلفة بالبلاد.
ويحاول الباحثون في معهد كوادرم وضع خريطة جينية للفيروس بحسب مناطق تفشيه.
وتظهر النتائج الأولية لأبحاثهم أن الفيروس الذي ينتشر في شرق إنجلترا يختلف عن ذلك الموجود في اسكتلندا.
ويأمل العلماء في أن الكشف عن هذه الاختلافات سيساعدهم في معرفة كيفية انتشار الفيروس ما قد يمنع من موجات مستقبلية من تفشي الوباء.
تراجع صادرات وواردات الصين بسبب كورونا
كشف البيانات الرسمية الصينية عن تراجع صادرات وواردات البلاد في ظل استمرا تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.
وتراجعت قيمة الصادرات في شهر مايو/أيار بنسبة 3%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وذلك بعد زيادة مفاجئة في شهر أبريل/نيسان وهي الزيادة التي ترجع في جزء منها إلى تزايد الطلب على المعدات الطبية.
كذلك تراجعت الواردات بنسبة 16%، وهي زيادة تفوق ما كان متوقعا.
وكانت الحكومة الصينية قد قالت في الشهر الماضي إنها لن تحدد نسبة مستهدفة للنمو الاقتصادي بسبب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا.