فيروس كورونا: تراجع صادرات وواردات الصين، وعلماء بريطانيون يتحدثون عن "نسخ مختلفة" من الفيروس

تخللت أعمال عنف و شغب مسيرة نظمها يمينيون إيطاليون وروابط مشجعي كرة القدم في البلاد احتجاجا علي تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتشير الأنباء إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وسط العاصمة روما.

و استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، وقامت بعدة اعتقالات لتفريق المتظاهرين الذين دعوا لاستقالة الحكومة بسبب " فشلها " في التعامل مع الأزمة ما خلف أضرارا لحقت بالاقتصاد والوظائف.

و سجلت إيطاليا نحو 34 ألف حالة وفاة و 234 ألف حالة إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، حيث كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم.