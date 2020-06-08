فيروس كورونا: لا إصابات نشطة بالوباء في نيوزيلندا، وبدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا

بدأ في\nبريطانيا اليوم العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج\nالبلاد لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا. وسيكون على كل من يصل إلى بريطانيا،\nسواء بالطائرات أو القطارات أو السفن، أن يقدم للسلطات العنوان الذي سيمكث فيه طيلة\nمدة الحجر الصحي وسيواجه المخالفون عقوبات قد تصل\nإلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني، على أن يستثنى من القوانين العاملون في\nبعض المجالات مثل الرعاية الصحية. وتقول وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن القوانين الجديدة تهدف إلى\nمنع موجة جديدة من تفشي الوباء، إلا أن بعض القطاعات التجارية والاقتصادية حذرت من\nتضررها الشديد بسبب القوانين. وسجلت بريطانيا نحو 285 ألف إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد\nالوفيات 40 ألفا.
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بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا
بدأ في بريطانيا اليوم العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج البلاد لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وسيكون على كل من يصل إلى بريطانيا، سواء بالطائرات أو القطارات أو السفن، أن يقدم للسلطات العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي
وسيواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني، على أن يستثنى من القوانين العاملون في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.
وتقول وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن القوانين الجديدة تهدف إلى منع موجة جديدة من تفشي الوباء، إلا أن بعض القطاعات التجارية والاقتصادية حذرت من تضررها الشديد بسبب القوانين.
وسجلت بريطانيا نحو 285 ألف إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات 40 ألفا.
لا إصابات نشطة بفيروس كورونا في نيوزيلندا
أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا أن البلاد ليس بها أي حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا وذلك بعد مرور نحو 100 يوم على تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
ولم تسجل نيوزيلندا أي إصابة جديدة مؤكدة منذ أكثر من أسبوعين ما دعا رئيسة الوزراء جاسيندا أردين إلى الإعلان عن رفع القيود التي سبق وتم فرضها لمنع تفشي الوباء.
وسيكون بإمكان السكان حضور تجمعات كبيرة واستخدام وسائل المواصلات العامة والعودة إلى العمل لكن الحدود ستظل مغلقة.
كذلك قال منظمو بطولة الرغبي في البلاد إنه لن تكون أي قيود على الحضور الجماهيري مع استئناف المنافسات يوم السبت المقبل.
وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، أكثر من 1500 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 22.