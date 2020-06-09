قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق، وتراجع جديد في قيمة الليرة السورية مع اقتراب تطبيق قانون "قيصر"

قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع جميع الاتصالات مع جارتها الجنوبية ، بما في ذلك الخط الساخن بين قادة البلدين.

واعتبرت كوريا الشمالية هذا الاجراء الأول ضمن سلسلة من الإجراءات التى تعتزم اتخاذها ، واصفة كوريا الجنوبية بـ "العدو".

وستتوقف المكالمات اليومية ، التي يتم إجراؤها عبر مكتب اتصال يقع في مدينة كايسونج الحدودية الكورية الشمالية ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأسست الدولتان مكتبًا للاتصالات لتقليل التوترات بعد محادثات عام 2018.

و لا تزال كوريا الشمالية والجنوبية في حالة حرب من الناحية الرسمية لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام منذ أن انتهت الحرب الكورية في عام 1953.