قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق، وتراجع جديد في قيمة الليرة السورية مع اقتراب تطبيق قانون "قيصر"

كوريا الشمالية تقطع جميع الاتصالات مع جارتها الجنوبية
قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع جميع الاتصالات مع جارتها الجنوبية ، بما في ذلك الخط الساخن بين قادة البلدين.
واعتبرت كوريا الشمالية هذا الاجراء الأول ضمن سلسلة من الإجراءات التى تعتزم اتخاذها ، واصفة كوريا الجنوبية بـ "العدو".
وستتوقف المكالمات اليومية ، التي يتم إجراؤها عبر مكتب اتصال يقع في مدينة كايسونج الحدودية الكورية الشمالية ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وأسست الدولتان مكتبًا للاتصالات لتقليل التوترات بعد محادثات عام 2018.
و لا تزال كوريا الشمالية والجنوبية في حالة حرب من الناحية الرسمية لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام منذ أن انتهت الحرب الكورية في عام 1953.
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فيروس كورونا: قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق
كشفت الحكومة
القطرية عن خطة من أربعة مراحل لرفع حالة الإغلاق التي سبق وأعلنتها لمنع تفشي
فيروس كورونا.
وبحسب
المتحدثة باسم الحكومة فإن المرحلة الأولى ستبدأ يوم 15 يونيو/حزيران الجاري بالسماح
بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.
أما المرحلة
الثانية فستشهد بداية من الأول من يوليو
تموز المقبل السماح بفتح المطاعم جزئيا، قبل أن تدخل المرحلة الثالثة حيز التطبيق
في الأول من أغسطس/أب باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة
فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.
وأشارت المتحدثة
الحكومية إلى أن الأولوية على متن الرحلات الجوية ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة، على
أن يخضع كل شخص يدخل قطر لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على
نفقته الخاصة.
وتبدأ المرحلة الرابعة في الأول من سبتمبر/أيلول بإعادة فتح المسارح ودور السينما ورفع القيود
على المؤسسات التعليمية.
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تراجع جديد في قيمة الليرة السورية مع اقتراب تطبيق قانون "قيصر"
تفيد التقارير
الواردة من سوريا بأن قيمة تداول الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في السوق
الموازية شهدت تراجعا جديدا مع اقتراب موعد توقيع عقوبات أمريكية على البلاد.
ونقلت وكالة
رويترز للأنباء عن مصرفيين سوريين القول إن سعر صرف الدولار وصل إلى ثلاثة آلاف
ليرة سورية وذلك قبل نحو أسبوع من تطبيق العقوبات الأمريكية الإضافية، المعروفة
باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين).
وتعاني سوريا من
تسعة أعوام من الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة بجانب العواقب الاقتصادية
الأخيرة لتفشي فيروس كورونا.
إلا أن مراقبين
يرون أن مستثمرين كثيرين يشعرون بالقلق من عواقب تأثير القانون على الشركات
الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد، ما دفع البعض إلى
جمع الدولارات لحماية مدخراتهم.
وكان سعر صرف
الدولار قبل بدء الحرب سوريا في عام 2011 يبلغ أقل من 50 ليرة سورية قبل أن يرتفع
بشكل كبير خاصة في الأشهر الأخيرة.
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كوريا الشمالية تقطع جميع الاتصالات مع جارتها الجنوبية
قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع جميع الاتصالات مع جارتها الجنوبية ، بما في ذلك الخط الساخن بين قادة البلدين.
واعتبرت كوريا الشمالية هذا الاجراء الأول ضمن سلسلة من الإجراءات التى تعتزم اتخاذها ، واصفة كوريا الجنوبية بـ "العدو".
وستتوقف المكالمات اليومية ، التي يتم إجراؤها عبر مكتب اتصال يقع في مدينة كايسونج الحدودية الكورية الشمالية ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وأسست الدولتان مكتبًا للاتصالات لتقليل التوترات بعد محادثات عام 2018.
و لا تزال كوريا الشمالية والجنوبية في حالة حرب من الناحية الرسمية لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام منذ أن انتهت الحرب الكورية في عام 1953.
فيروس كورونا: قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق
كشفت الحكومة القطرية عن خطة من أربعة مراحل لرفع حالة الإغلاق التي سبق وأعلنتها لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب المتحدثة باسم الحكومة فإن المرحلة الأولى ستبدأ يوم 15 يونيو/حزيران الجاري بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة.
أما المرحلة الثانية فستشهد بداية من الأول من يوليو تموز المقبل السماح بفتح المطاعم جزئيا، قبل أن تدخل المرحلة الثالثة حيز التطبيق في الأول من أغسطس/أب باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.
وأشارت المتحدثة الحكومية إلى أن الأولوية على متن الرحلات الجوية ستكون لحاملي تأشيرات الإقامة، على أن يخضع كل شخص يدخل قطر لحجر صحي لمدة أسبوعين في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.
وتبدأ المرحلة الرابعة في الأول من سبتمبر/أيلول بإعادة فتح المسارح ودور السينما ورفع القيود على المؤسسات التعليمية.
تراجع جديد في قيمة الليرة السورية مع اقتراب تطبيق قانون "قيصر"
تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن قيمة تداول الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية شهدت تراجعا جديدا مع اقتراب موعد توقيع عقوبات أمريكية على البلاد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصرفيين سوريين القول إن سعر صرف الدولار وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية وذلك قبل نحو أسبوع من تطبيق العقوبات الأمريكية الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين).
وتعاني سوريا من تسعة أعوام من الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة بجانب العواقب الاقتصادية الأخيرة لتفشي فيروس كورونا.
إلا أن مراقبين يرون أن مستثمرين كثيرين يشعرون بالقلق من عواقب تأثير القانون على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد، ما دفع البعض إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم.
وكان سعر صرف الدولار قبل بدء الحرب سوريا في عام 2011 يبلغ أقل من 50 ليرة سورية قبل أن يرتفع بشكل كبير خاصة في الأشهر الأخيرة.