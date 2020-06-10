شعار "الاتحاد للطيران" في مطار إسرائيلي، والبرلمان التونسي يرفض لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الاستعمار

حطّت في مطار مدينة تل أبيب بإسرائيل مساء الثلاثاء طائرة تابعة لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد، في ثاني رحلة من نوعها في غضون أقلّ من شهر.

ولا تربط الإمارات أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات قد أرسلت في منتصف الشهر الماضي طائرة محملة بمساعدات إلى الفلسطينيين في أول رحلة من نوعها إلى إسرائيل، إلا أن الطائرة التي حطّت الثلاثاء حملت للمرة الأولى شعار مجموعة "الاتحاد للطيران".

ومثلما رفض الفلسطينيون الشحنة الأولى قائلين إنه لم يتم التنسيق معهم فيها، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني قال بالأمس إنه لم يكن على علم بأن طائرة ستقلع من الإمارات لإسرائيل لنقل مساعدات طبية للفلسطينيين.