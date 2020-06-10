شعار "الاتحاد للطيران" في مطار إسرائيلي، والبرلمان التونسي يرفض لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الاستعمار

طائرة إماراتية ثانية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين تحط في إسرائيل
حطّت
في مطار مدينة تل أبيب بإسرائيل مساء الثلاثاء طائرة تابعة لمجموعة "الاتحاد
للطيران" الإماراتية محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس
كورونا المستجد، في ثاني رحلة من نوعها في غضون أقلّ من شهر.
ولا
تربط الإمارات أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وكانت
الإمارات قد أرسلت في منتصف الشهر الماضي طائرة محملة بمساعدات إلى الفلسطينيين في
أول رحلة من نوعها إلى إسرائيل، إلا أن الطائرة التي حطّت الثلاثاء حملت للمرة الأولى شعار
مجموعة "الاتحاد للطيران".
ومثلما رفض
الفلسطينيون الشحنة الأولى قائلين إنه لم يتم التنسيق معهم فيها، فإن
رئيس الوزراء الفلسطيني قال بالأمس إنه لم يكن على علم بأن طائرة ستقلع
من الإمارات لإسرائيل لنقل مساعدات طبية للفلسطينيين.
ReutersCopyright: Reuters
برلمان تونس يرفض لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية
رفض البرلمان التونسي لائحة غير ملزمة قانونيا تطالب
فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن الحقبة الاستعمارية.
واستمر النقاش الحاد بين النواب طيلة 15 ساعة قبل
أن يصوت 77 نائبا لصالح المذكرة مقابل تصويت خمسة نواب ضدها في حين كان يتطلب تمريرها
دعم 109 من النواب من أصل 217 هم إجمالي عدد النواب.
وقدمت كتلة نواب الكرامة – 19 نائبا- اللائحة التي
تدعو فرنسا إلى تقديم "اعتذار رسمي وعلني للشعب
التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام1881".
هذا وقد
أصدرت حركة النهضة – أكبر الأحزاب في البرلمان - بيانا أشارت فيه إلى إدانتها
للاستعمار لكن مع التشديد على "ضرورة التنسيق مع رئيس البلاد قبل طرح مثل هذه
المبادرات".
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طائرة إماراتية ثانية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين تحط في إسرائيل
حطّت في مطار مدينة تل أبيب بإسرائيل مساء الثلاثاء طائرة تابعة لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد، في ثاني رحلة من نوعها في غضون أقلّ من شهر.
ولا تربط الإمارات أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وكانت الإمارات قد أرسلت في منتصف الشهر الماضي طائرة محملة بمساعدات إلى الفلسطينيين في أول رحلة من نوعها إلى إسرائيل، إلا أن الطائرة التي حطّت الثلاثاء حملت للمرة الأولى شعار مجموعة "الاتحاد للطيران".
ومثلما رفض الفلسطينيون الشحنة الأولى قائلين إنه لم يتم التنسيق معهم فيها، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني قال بالأمس إنه لم يكن على علم بأن طائرة ستقلع من الإمارات لإسرائيل لنقل مساعدات طبية للفلسطينيين.
برلمان تونس يرفض لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية
رفض البرلمان التونسي لائحة غير ملزمة قانونيا تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن الحقبة الاستعمارية.
واستمر النقاش الحاد بين النواب طيلة 15 ساعة قبل أن يصوت 77 نائبا لصالح المذكرة مقابل تصويت خمسة نواب ضدها في حين كان يتطلب تمريرها دعم 109 من النواب من أصل 217 هم إجمالي عدد النواب.
وقدمت كتلة نواب الكرامة – 19 نائبا- اللائحة التي تدعو فرنسا إلى تقديم "اعتذار رسمي وعلني للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام1881".
هذا وقد أصدرت حركة النهضة – أكبر الأحزاب في البرلمان - بيانا أشارت فيه إلى إدانتها للاستعمار لكن مع التشديد على "ضرورة التنسيق مع رئيس البلاد قبل طرح مثل هذه المبادرات".