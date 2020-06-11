السيسي: ترامب يرحب بجهود مصر لإنهاء الحرب في ليبيا..أردوغان: ترامب يرحب بجهود تركيا لتحقيق السلام في ليبيا

فيروس كورونا: حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تقترب من المليونين
بلغ عدد الإصابات
المؤكدة بفيروس
كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مليونا و999 ألفاً و392 إصابة، وفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
وتعد الولايات المتحدة
الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء؛ إذ تبلغ حصيلتها من
الإصابات ما يقارب 3 أضعاف حصيلة البرازيل.
وتجري الولايات المتحدة
نحو نصف مليون اختبار للكشف عن الفيروس، ما قد يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالمرض.
وتسجل الولايات المتحدة
نحو 20 ألف إصابة بالفيروس يومياً.
وبلغت حصيلة الوفيات
جراء الوباء في الولايات المتحدة 112 ألفاً و878 وفاة، مقارنة ب 41 ألفاً و213
وفاة في المملكة المتحدة، و39 ألفاً و680 وفاة في البرازيل.
الدنمارك تستدعي سفير السعودية لديها على خلفية اتهامات بتمويل انفصاليين في إيران
استدعت الخارجية الدنماركية السفير السعودي لدي كوبنغاهن بعد توجيه تهم إرهابية ضد ثلاثة من قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهى جماعة انفصالية عربية في إيران.
ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص المقيمين فى الدنمارك، تلقوا أموالاً من المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الدنماركية قولها إنها تلاحق "ثلاثة أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب وترويجه في إيران، بالتعاون مع جهاز استخبارات سعودي".
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في بيان "التهم الجديدة خطيرة للغاية، ولن نقبل مثل هذه الأنشطة تحت أي ظرف، وقد كرر سفيرنا في الرياض نفس الرسالة مباشرة إلى السلطات السعودية".
ويواجه الثلاثة تهما منذ فبراير/ شباط الماضي بالتجسس لصالح المخابرات السعودية.
ووفقًا لجهاز المخابرات الدنماركي ، فإن المتهمين عملوا في الرياض بين 2012 و 2018.
ويُزعم أيضًا أنهم كانوا هدفاً لهجوم مخطط له على الأراضي الدنماركية في خريف عام 2018 ، والذي تعتقد كوبنهاغن أن النظام الإيراني خطط له رداً على مقتل 24 شخصاً في الأهواز ، جنوب غرب إيران ، في سبتمبر/ ايلول 2018.
ونفت طهران رسميا أى خطة لتنفيذ هجوم في الدنمارك.
وتتهم إيران المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل بدعم الجماعات الانفصالية.
وقال فين بورتش أندرسن مدير جهاز المخابرات الدنماركي في بيان "من غير المقبول تماما أن تجلب الدول الأجنبية وأجهزة المخابرات صراعاتها إلى الدنمارك وأن تستخدم الدنمارك كنقطة انطلاق لتمويل ودعم الإرهاب."
فيروس كورونا: نيوزيلندا تسجل صفر إصابات لليوم العشرين على التوالي
أعلنت
نيوزيلندا عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم العشرين على
التوالي، رغم رفعها جميع القيود التي فُرضت لاحتواء تفشي الوباء.
وبتعافي
آخر مريضة بالفيروس في مدينة أوكلاند، الاثنين الماضي، أصبحت نيوزيلندا خالية
تماماً من أي إصابات بمرض كوفيد-19.
وبلغت
البلاد المستوى الأول من رفع قيود الإغلاق، والذي يسمح بإعادة فتح جميع المدارس
وأماكن العمل، واستئناف إقامة الأعراس والجنازات، واستخدام وسائل النقل العام دون
قيود، بما في ذلك الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وكانت
نيوزيلندا قد سجلت 1154 إصابة بالفيروس، و22 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء، أواخر
فبراير/شباط الماضي.
السيسي: ترامب يرحب بجهود مصر لإنهاء الحرب في ليبيا..أردوغان: ترامب يرحب بجهود تركيا لتحقيق السلام في ليبيا
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الرئاسة المصرية:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالجهود المصرية لإنهاء الحرب في ليبيا.
الرئاسة التركية:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاون لتحقيق السلام في ليبيا.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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فيروس كورونا: حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تقترب من المليونين
بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مليونا و999 ألفاً و392 إصابة، وفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
وتعد الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء؛ إذ تبلغ حصيلتها من الإصابات ما يقارب 3 أضعاف حصيلة البرازيل.
وتجري الولايات المتحدة نحو نصف مليون اختبار للكشف عن الفيروس، ما قد يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالمرض.
وتسجل الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة بالفيروس يومياً.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة 112 ألفاً و878 وفاة، مقارنة ب 41 ألفاً و213 وفاة في المملكة المتحدة، و39 ألفاً و680 وفاة في البرازيل.
الدنمارك تستدعي سفير السعودية لديها على خلفية اتهامات بتمويل انفصاليين في إيران
استدعت الخارجية الدنماركية السفير السعودي لدي كوبنغاهن بعد توجيه تهم إرهابية ضد ثلاثة من قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهى جماعة انفصالية عربية في إيران.
ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص المقيمين فى الدنمارك، تلقوا أموالاً من المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الدنماركية قولها إنها تلاحق "ثلاثة أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب وترويجه في إيران، بالتعاون مع جهاز استخبارات سعودي".
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في بيان "التهم الجديدة خطيرة للغاية، ولن نقبل مثل هذه الأنشطة تحت أي ظرف، وقد كرر سفيرنا في الرياض نفس الرسالة مباشرة إلى السلطات السعودية".
ويواجه الثلاثة تهما منذ فبراير/ شباط الماضي بالتجسس لصالح المخابرات السعودية.
ووفقًا لجهاز المخابرات الدنماركي ، فإن المتهمين عملوا في الرياض بين 2012 و 2018.
ويُزعم أيضًا أنهم كانوا هدفاً لهجوم مخطط له على الأراضي الدنماركية في خريف عام 2018 ، والذي تعتقد كوبنهاغن أن النظام الإيراني خطط له رداً على مقتل 24 شخصاً في الأهواز ، جنوب غرب إيران ، في سبتمبر/ ايلول 2018.
ونفت طهران رسميا أى خطة لتنفيذ هجوم في الدنمارك.
وتتهم إيران المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل بدعم الجماعات الانفصالية.
وقال فين بورتش أندرسن مدير جهاز المخابرات الدنماركي في بيان "من غير المقبول تماما أن تجلب الدول الأجنبية وأجهزة المخابرات صراعاتها إلى الدنمارك وأن تستخدم الدنمارك كنقطة انطلاق لتمويل ودعم الإرهاب."
فيروس كورونا: نيوزيلندا تسجل صفر إصابات لليوم العشرين على التوالي
أعلنت نيوزيلندا عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم العشرين على التوالي، رغم رفعها جميع القيود التي فُرضت لاحتواء تفشي الوباء.
وبتعافي آخر مريضة بالفيروس في مدينة أوكلاند، الاثنين الماضي، أصبحت نيوزيلندا خالية تماماً من أي إصابات بمرض كوفيد-19.
وبلغت البلاد المستوى الأول من رفع قيود الإغلاق، والذي يسمح بإعادة فتح جميع المدارس وأماكن العمل، واستئناف إقامة الأعراس والجنازات، واستخدام وسائل النقل العام دون قيود، بما في ذلك الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وكانت نيوزيلندا قد سجلت 1154 إصابة بالفيروس، و22 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء، أواخر فبراير/شباط الماضي.
السيسي: ترامب يرحب بجهود مصر لإنهاء الحرب في ليبيا..أردوغان: ترامب يرحب بجهود تركيا لتحقيق السلام في ليبيا
الرئاسة المصرية:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالجهود المصرية لإنهاء الحرب في ليبيا.
الرئاسة التركية:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاون لتحقيق السلام في ليبيا.
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