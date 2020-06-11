السيسي: ترامب يرحب بجهود مصر لإنهاء الحرب في ليبيا..أردوغان: ترامب يرحب بجهود تركيا لتحقيق السلام في ليبيا

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مليونا و999 ألفاً و392 إصابة، وفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتعد الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء؛ إذ تبلغ حصيلتها من الإصابات ما يقارب 3 أضعاف حصيلة البرازيل.

وتجري الولايات المتحدة نحو نصف مليون اختبار للكشف عن الفيروس، ما قد يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالمرض.

وتسجل الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة بالفيروس يومياً.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة 112 ألفاً و878 وفاة، مقارنة ب 41 ألفاً و213 وفاة في المملكة المتحدة، و39 ألفاً و680 وفاة في البرازيل.