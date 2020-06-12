تويتر تحذف 170 ألف حساب استخدمت في حملات التأثير والدعاية السياسية للصين وتركيا وروسيا
حذفت شركة تويتر 170 ألف حساب ضمن
عملية لمكافحة الانتهاكات في استعمال منصة التواصل الاجتماعي لغرض تعبئة الرأي
العام والدعاية لدول معينة.
وقالت
الشركة إن ما مجموعه 32 ألفاً و 242 حساباً تم حذفها ضمن العملية الأخيرة، كما
حذفت الشركة 150 ألف حساب آخرين، نسبت غالبيتها لشبكات دعاية صينية.
ولفتت إلى أن الحسابات كانت تنشر مواد موجهة لخدمة الحكومة
الصينية، تضمنت معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفيروس
كورونا المستجد، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وكشفت تويتر عن حذفها 7340 حساباً مزيفاً، استخدمت لتضخيم توجهات
سياسية لحزب العدالة والتنمية في تركيا، وتقديم الدعم للرئيس التركي، رجب طيب
إردوغان.
وحققت الشركة في مئات الحسابات المرتبطة بموقع "السياسة
الحالية"ـ وهو منصة إعلامية تشارك في
الدعاية السياسية للحكومة الروسية- ورصدت تويتر انتهاكات لسياسة التلاعب الخاصة
بها، من بينها تضخيم المحتوى بطريقة منسقة لخدمة أهداف سياسية.
وأعلنت تويتر حذف 1152 حساباً استخدموا المنصة للترويج لحزب روسيا
المتحدة، ومهاجمة المعارضين السياسيين في الداخل الروسي.
السعودية "تدرس إلغاء الحج" لأول مرة مرة منذ تأسيس المملكة
قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100،000 شخص.
وقال المسؤول إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".
ويُعد الحج، الذي يُقام في أواخر يوليو هذا العام، أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، إذ يزور حوالي مليوني شخص المملكة كل عام لأداء الشعيرة الإسلامية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شركات طيران ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر الصحي على المسافرين
رفعت الخطوط الجوية البريطانية، وإيزي جيت وريان اير، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب سياسة الحجر الصحي "المعيبة" التي تنتهجها لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين.
وأعلنت شركات الطيران أنها طلبت إجراء مراجعة قضائية للاستماع إليها "في أقرب وقت ممكن"، زاعمة أن الإجراءات التي تم إدخالها هذا الأسبوع سيكون لها "تأثير مدمر على السياحة البريطانية والاقتصاد".
وقالت تلك الشركات إنها تريد من الحكومة أن تعيد اعتماد السياسة التي أدخلتها في 10 مارس، والتي اقتصرت على دول لا تزال تشهد إصابات متزايدة وكبيرة بفيروس كورونا.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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تويتر تحذف 170 ألف حساب استخدمت في حملات التأثير والدعاية السياسية للصين وتركيا وروسيا
حذفت شركة تويتر 170 ألف حساب ضمن عملية لمكافحة الانتهاكات في استعمال منصة التواصل الاجتماعي لغرض تعبئة الرأي العام والدعاية لدول معينة.
وقالت الشركة إن ما مجموعه 32 ألفاً و 242 حساباً تم حذفها ضمن العملية الأخيرة، كما حذفت الشركة 150 ألف حساب آخرين، نسبت غالبيتها لشبكات دعاية صينية.
ولفتت إلى أن الحسابات كانت تنشر مواد موجهة لخدمة الحكومة الصينية، تضمنت معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وكشفت تويتر عن حذفها 7340 حساباً مزيفاً، استخدمت لتضخيم توجهات سياسية لحزب العدالة والتنمية في تركيا، وتقديم الدعم للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
وحققت الشركة في مئات الحسابات المرتبطة بموقع "السياسة الحالية"ـ وهو منصة إعلامية تشارك في الدعاية السياسية للحكومة الروسية- ورصدت تويتر انتهاكات لسياسة التلاعب الخاصة بها، من بينها تضخيم المحتوى بطريقة منسقة لخدمة أهداف سياسية.
وأعلنت تويتر حذف 1152 حساباً استخدموا المنصة للترويج لحزب روسيا المتحدة، ومهاجمة المعارضين السياسيين في الداخل الروسي.
السعودية "تدرس إلغاء الحج" لأول مرة مرة منذ تأسيس المملكة
قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100،000 شخص.
وقال المسؤول إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".
ويُعد الحج، الذي يُقام في أواخر يوليو هذا العام، أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، إذ يزور حوالي مليوني شخص المملكة كل عام لأداء الشعيرة الإسلامية.
شركات طيران ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر الصحي على المسافرين
رفعت الخطوط الجوية البريطانية، وإيزي جيت وريان اير، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب سياسة الحجر الصحي "المعيبة" التي تنتهجها لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين.
وأعلنت شركات الطيران أنها طلبت إجراء مراجعة قضائية للاستماع إليها "في أقرب وقت ممكن"، زاعمة أن الإجراءات التي تم إدخالها هذا الأسبوع سيكون لها "تأثير مدمر على السياحة البريطانية والاقتصاد".
وقالت تلك الشركات إنها تريد من الحكومة أن تعيد اعتماد السياسة التي أدخلتها في 10 مارس، والتي اقتصرت على دول لا تزال تشهد إصابات متزايدة وكبيرة بفيروس كورونا.