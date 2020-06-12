شركات طيران ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر الصحي على المسافرين

حذفت شركة تويتر 170 ألف حساب ضمن عملية لمكافحة الانتهاكات في استعمال منصة التواصل الاجتماعي لغرض تعبئة الرأي العام والدعاية لدول معينة.

وقالت الشركة إن ما مجموعه 32 ألفاً و 242 حساباً تم حذفها ضمن العملية الأخيرة، كما حذفت الشركة 150 ألف حساب آخرين، نسبت غالبيتها لشبكات دعاية صينية.

ولفتت إلى أن الحسابات كانت تنشر مواد موجهة لخدمة الحكومة الصينية، تضمنت معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وكشفت تويتر عن حذفها 7340 حساباً مزيفاً، استخدمت لتضخيم توجهات سياسية لحزب العدالة والتنمية في تركيا، وتقديم الدعم للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وحققت الشركة في مئات الحسابات المرتبطة بموقع "السياسة الحالية"ـ وهو منصة إعلامية تشارك في الدعاية السياسية للحكومة الروسية- ورصدت تويتر انتهاكات لسياسة التلاعب الخاصة بها، من بينها تضخيم المحتوى بطريقة منسقة لخدمة أهداف سياسية.

وأعلنت تويتر حذف 1152 حساباً استخدموا المنصة للترويج لحزب روسيا المتحدة، ومهاجمة المعارضين السياسيين في الداخل الروسي.