فيروس كورونا: الولايات المتحدة لا تزال الأكثر تضررا مع ارتفاع مطرد للوفيات والإصابات، وتحذيرات في أوروبا من موجة ثانية للوباء

لا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد، إذ تسجل ولايات مختلفة ارتفاعا مطردا في عدد الإصابات والوفيات اليومية.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات، سجلت البلاد أمس الجمعة أكثر من 800 حالة وفاة، و20 ألف إصابة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 114,613 فيما وصلت الإصابات المسجلة إلى أكثر من مليونين.

وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة الأكثر تضررا على صعيد الإصابات والوفيات، لكنّ دولاً أخرى عدة هي أكثر تضرّراً منها من حيث معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، مثل بلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

ويحذر خبراء الصحة في المنظمات الأمريكية والأوروبية من موجة ثانية لوباء كورونا، ويؤكدون أنه لم ينحسر بعد.