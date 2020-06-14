مسؤولون أتراك وروس يبحثون الصراع في ليبيا، وريال مدريد يسعى إلى ملاحقة برشلونة مع عودة الدوري الإسباني

تكلفة الرعاية الصحية لأمريكي كان يعاني من كورونا تزيد عن مليون دولار
اكتشف
رجل أمريكي كان قد تلقى العلاج من فيروس كورونا بأن تكلفة الرعاية الصحية التي
تلقاها طيلة ما يزيد عن شهرين تزيد عن مليون دولار.
وتشمل
فاتورة الرعاية الصحية لمايكل فلور عشرة ألاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة
العناية الفائقة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ
من العمر 70 عاما.
ولا تزال
الولايات المتحدة الأكثر تضررا من بين كل دول العالم من فيروس كورونا حيث تجاوز
عدد الحالات المؤكدة حاجز المليونين بينما سجلت نحو 115 ألف وفاة.
ريال مدريد يسعى إلى ملاحقة برشلونة مع عودة الدوري الإسباني
يواجه
ريال مدريد مضيفه إيبارفي إطار منافسات الدوري الإسباني وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي في البلاد بعد نحو ثلاثة
أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.
ويسعى
فريق العاصمة إلى تقليص الفارق مع منافسه التقليدي برشلونة الذي تمكن أمس من الفوز على مايوركا بأربعة أهداف دون رد ما رفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق خمسة نقاط عن ريال
مدريد.
وستقام
المباراة بدون جمهور وفقا للقواعد الجديدة الخاصة بمنع تفشي كورونا، كما ستجرى في ملعب التدريب الخاص بريال مدريد، والذي يحمل أسم نجم الفريق الراحل
ألفريدو دي ستيفانو، عوضا عن الملعب الرئيسي، سانتياغو برنابيو، بسبب الإصلاحات
التي يشهدها الأخيرة.
ReutersCopyright: Reuters
مسؤولون أتراك وروس يبحثون الصراع في ليبيا
تستقبل
تركيا اليوم وزيري الدفاع والخارجية الروسيين الذين سيناقشان مع مسؤولين أتراك
العديد من القضايا من بينها الصراع الذي تشهده ليبيا.
وتدعم
تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تخوض مواجهات ضد قوات القائد العسكري
خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد موسكو.
وأفادت وزارة الخارجية التركية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان اتفقا على هذه الزيارة
وكانت
الأسابيع الأخيرة قد شهدت تحقيق قوات حكومة الوفاق الوطني تقدما على حساب قوات
حفتر التي كانت قد أطلقت في العام الماضي حملة لم تكلل بالنجاح للاستيلاء على ال
طرابلس.
كذلك
أفادت وسائل إعلام تركية بأنالمحادثات ستتطرق إلى الوضع في سوريا.
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تكلفة الرعاية الصحية لأمريكي كان يعاني من كورونا تزيد عن مليون دولار
اكتشف رجل أمريكي كان قد تلقى العلاج من فيروس كورونا بأن تكلفة الرعاية الصحية التي تلقاها طيلة ما يزيد عن شهرين تزيد عن مليون دولار.
وتشمل فاتورة الرعاية الصحية لمايكل فلور عشرة ألاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة العناية الفائقة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما.
ولا تزال الولايات المتحدة الأكثر تضررا من بين كل دول العالم من فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة حاجز المليونين بينما سجلت نحو 115 ألف وفاة.
ريال مدريد يسعى إلى ملاحقة برشلونة مع عودة الدوري الإسباني
يواجه ريال مدريد مضيفه إيبارفي إطار منافسات الدوري الإسباني وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.
ويسعى فريق العاصمة إلى تقليص الفارق مع منافسه التقليدي برشلونة الذي تمكن أمس من الفوز على مايوركا بأربعة أهداف دون رد ما رفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق خمسة نقاط عن ريال مدريد.
وستقام المباراة بدون جمهور وفقا للقواعد الجديدة الخاصة بمنع تفشي كورونا، كما ستجرى في ملعب التدريب الخاص بريال مدريد، والذي يحمل أسم نجم الفريق الراحل ألفريدو دي ستيفانو، عوضا عن الملعب الرئيسي، سانتياغو برنابيو، بسبب الإصلاحات التي يشهدها الأخيرة.
مسؤولون أتراك وروس يبحثون الصراع في ليبيا
تستقبل تركيا اليوم وزيري الدفاع والخارجية الروسيين الذين سيناقشان مع مسؤولين أتراك العديد من القضايا من بينها الصراع الذي تشهده ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تخوض مواجهات ضد قوات القائد العسكري خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد موسكو.
وأفادت وزارة الخارجية التركية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان اتفقا على هذه الزيارة
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تحقيق قوات حكومة الوفاق الوطني تقدما على حساب قوات حفتر التي كانت قد أطلقت في العام الماضي حملة لم تكلل بالنجاح للاستيلاء على ال طرابلس.
كذلك أفادت وسائل إعلام تركية بأنالمحادثات ستتطرق إلى الوضع في سوريا.