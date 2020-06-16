كوريا الشمالية "تفجر" مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية، وفيروس كورنا يودي بحياة والد عضوة الكونغرس إلهان عمر

أعلنت عضوة الكونغرس الأمريكي ذات الأصول الصومالية، إلهان عمر، وفاة والدها متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان إلهان ووالدها قد قدما كلاجئين إلى الولايات المتحدة عام 1995 هربا من الصراع في الصومال.

وكانت إلهان عمر قد فازت في عام 2018 بمقعد عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب، لتصبح واحدة من أول اثنتين من السيدات المسلمات اللاتي يصبحن عضوات في كوريا الشمالية.