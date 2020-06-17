قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إنه وزوجته واثنين من مساعديه تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا. وأضاف هيرنانديز في خطاب متلفز ، أنه بدأ يشعر بالإعياء خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وتم تأكيد حالته أمس. وأكد أنه يشعر بتحسن وسيواصل العمل عن بعد. وقال "أشعر بأن لدى القوة و الطاقة للمضي قدما والتغلب على هذا الوباء، سنحقق ذلك، وأثق بالله والأطباء والطب الهندوراسي ". وسجلت هندوراس أكثر من 9600 حالة إصابة بفيروس كورونا و 330 حالة وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة. وعادت الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها الأسبوع الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق الذى تضمن إغلاق الحدود وحظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا.
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رئيس هندوراس يعلن إصابته وزوجته واثنين من مساعديه بفيروس كورونا
قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إنه وزوجته واثنين من مساعديه تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأضاف هيرنانديز في خطاب متلفز ، أنه بدأ يشعر بالإعياء خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وتم تأكيد حالته أمس.
وأكد أنه يشعر بتحسن وسيواصل العمل عن بعد.
وقال "أشعر بأن لدى القوة و الطاقة للمضي قدما والتغلب على هذا الوباء، سنحقق ذلك، وأثق بالله والأطباء والطب الهندوراسي ".
وسجلت هندوراس أكثر من 9600 حالة إصابة بفيروس كورونا و 330 حالة وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.
وعادت الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها الأسبوع الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق الذى تضمن إغلاق الحدود وحظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا.
إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى بكين لمنع موجة جديدة من تفشي كورونا
قررت السلطات الصينية إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى العاصمة بكين في مسعى لمنع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات قد أعلنت عن تسجيل 31 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضي ما يمثل استمرارا لاكتشاف حالات جديدة في الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر نحو شهرين.
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس ومنع السكان من السفر إلا في حال ما أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس.
وترتبط الحالات الجديدة بسوق للطعام في المدينة.
يذكر أن مدينة ووهان الصينية كانت هي البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في نهاية العام الماضي.
ممر خاص لتعقيم زوار بوتين لحمايته من كورونا
قالت وسائل إعلام حكومية روسية إنه تم إنشاء ممر معقم خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين من فيروس كورونا.
وبحسب وكالة أنباء نوفستي فإن أي شخص يقوم بزيارة بوتين في مقره الرسمي خارج موسكو يكون لزاما عليه أن يمر عبر الممر.
وتقول الوكالة إن عملية التعقيم تتم عبر المرور خلال سحابة من أبخرة المنظفات.
وكان المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، قد قال في أبريل نيسان الماضي إنه يتم إجراء فحوصاتلأي زائر لبوتين.
عناصر من القوات الخاصة التركية في شمالي العراق "لمواجهة مسلحين أكراد"
قالت وزارة الدفاع التركية إن عناصر من وحدات القوات الخاصة التابعة لها موجودون في شمالي العراق لاستهداف مسلحين أكراد في ثاني عملية نوعها في غضون أيام.
وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن طائرات ومروحيات حربية تساند الكوماندوز الموجودين حاليا في منطقة هفتانين بالعراق في إطار عملية (المخلب-النمر) من أجل "القضاء على خطر مسلحي حزب العمال الكردستاني".
وتقول تركيا إن مسلحي حزب العمال الكردستاني – الذي تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية – يشنون هجمات من شمالي العراق ضد أهداف في تركيا.
وكان مسؤولون عراقيون قد استنكروا الغارات التي شنتها تركيا قبل أيام قائلا إن الهجوم يمثل "استفزازا".