فيروس كورونا: البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بعد تخطي حاجز المليون إصابة

الموجة الثانية من كورونا: ألمانيا تسجل أكثر من 600 حالة إصابة
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.
وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.
تويتر يصنف تغريدة لترامب "محتوى تم التلاعب به لتضليل الناس"
في سابقة هي
الأولى من نوعها، صنف موقع تويتر، أمس الخميس، منشوراً للرئيس
الأمريكي، دونالد ترامب، بوصفه "محتوى تم التلاعب به بهدف تضليل الناس".
وكان ترامب قد
نشر مقطعاً مصوراً، يحمل شعار شبكة سي إن إن، ليبدو وكأنه بُثَّ على القناة
الإخبارية، يظهر طفلا أسود يركض من طفل أبيض، مرفقاً إياه بتصميم مزيف للشبكة
الإخبارية يحمل عبارة: "طفل عنصري، على الأرجح أحد من صوتوا لترامب"، قبل أن يعرض باقى الفيديو الذى يظهر فيه الطفلان يركضان صوب
بعضهما البعض ويتعانقان.
وتخطت تغريدة
ترامب تصنيف "أخبار زائفة"، لتتجاوزه إلى تصنيف "محتوى تم التلاعب
به". وأضاف تويتر تحذيراً على التغريدة يحمل عبارة: "تحظر سياسات الشركة
مشاركة الصور والمقاطع المصورة والملفات الصوتية التي تم تعديلها وتلفيقها لخداع
المشاهدين".
ويُتوقع أن
تعيد هذه الخطوة التوترات بين الرئيس الأمريكي وعملاق التواصل الاجتماعي، الذي
يلجأ إليه ترامب، عدة مرات يومياً، للتغريد لمتابعيه، البالغ عددهم 82 مليوناً.
شب حريق في إحدى السيارات بولاية إلينوي الأمريكية بسبب ترك معقم اليدين داخلها في ضوء الشمس المباشر.
ويحتوي بعض الأنواع من معقم اليدين على نسبة عالية من الكحول، ما قد يساعد في إشعال حريق إذا تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الزجاجة احتوت 80 في المائة من الكحول.
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فيروس كورونا: البرازيل ثاني أكبر البلاد تضررا وتتخطى عتبة المليون إصابة
تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل "مرحلة خطيرة" مع بدء الدول رفع اجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.
وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة. وستتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أميركا اللاتينية، على الأرجح عتبة الخمسين ألف وفاة بعد أن بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954 الجمعة، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضرراً جراء كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات.
ومنذ مطلع حزيران/يونيو، سجّلت البرازيل التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات (518 ألفاً) والوفيات (19 ألفاً) في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر و سلمى عمارة
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الموجة الثانية من كورونا: ألمانيا تسجل أكثر من 600 حالة إصابة
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.
وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.
تويتر يصنف تغريدة لترامب "محتوى تم التلاعب به لتضليل الناس"
في سابقة هي الأولى من نوعها، صنف موقع تويتر، أمس الخميس، منشوراً للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوصفه "محتوى تم التلاعب به بهدف تضليل الناس".
وكان ترامب قد نشر مقطعاً مصوراً، يحمل شعار شبكة سي إن إن، ليبدو وكأنه بُثَّ على القناة الإخبارية، يظهر طفلا أسود يركض من طفل أبيض، مرفقاً إياه بتصميم مزيف للشبكة الإخبارية يحمل عبارة: "طفل عنصري، على الأرجح أحد من صوتوا لترامب"، قبل أن يعرض باقى الفيديو الذى يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما البعض ويتعانقان.
وتخطت تغريدة ترامب تصنيف "أخبار زائفة"، لتتجاوزه إلى تصنيف "محتوى تم التلاعب به". وأضاف تويتر تحذيراً على التغريدة يحمل عبارة: "تحظر سياسات الشركة مشاركة الصور والمقاطع المصورة والملفات الصوتية التي تم تعديلها وتلفيقها لخداع المشاهدين".
ويُتوقع أن تعيد هذه الخطوة التوترات بين الرئيس الأمريكي وعملاق التواصل الاجتماعي، الذي يلجأ إليه ترامب، عدة مرات يومياً، للتغريد لمتابعيه، البالغ عددهم 82 مليوناً.
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حريق في سيارة بسبب معقم اليدين
شب حريق في إحدى السيارات بولاية إلينوي الأمريكية بسبب ترك معقم اليدين داخلها في ضوء الشمس المباشر.
ويحتوي بعض الأنواع من معقم اليدين على نسبة عالية من الكحول، ما قد يساعد في إشعال حريق إذا تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الزجاجة احتوت 80 في المائة من الكحول.
فيروس كورونا: البرازيل ثاني أكبر البلاد تضررا وتتخطى عتبة المليون إصابة
تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل "مرحلة خطيرة" مع بدء الدول رفع اجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.
وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة. وستتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أميركا اللاتينية، على الأرجح عتبة الخمسين ألف وفاة بعد أن بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954 الجمعة، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضرراً جراء كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات.
ومنذ مطلع حزيران/يونيو، سجّلت البرازيل التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات (518 ألفاً) والوفيات (19 ألفاً) في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.