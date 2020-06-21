أحمد راضي
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فيروس كورونا: وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في كأس العالم، واستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية في السعودية

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  1. فيروس كورونا: رفع حظر التجوال في السعودية واستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية

    بدأ اليوم في السعودية العمل بالقرار الملكي برفع حظر التجوال بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

    كما سمحت السلطات بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وهو الأمر الذي يشمل محلات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية ودور السينما.

    كما سيمسح للمساجد في مكة باستقبال المصلين، حيث كانت المدينة مستثناة من سياسة التخفيف الجزئي التي السلطات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بشكل تدريجي.

    وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بأكثر من 154 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 1230.

    الرياض
    Copyright: Reuters

  2. أحمد راضي: فيروس كورونا يودي بحياة نجم الكرة العراقية السابق

    توفي نجم كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

    وبحسب وسائل الإعلام العراقية فإن وفاة راضي جاءت قبل توجهه إلى العاصمة الأرنية عمان لتلقي العلاج هناك بعد أن ساءت حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

    وبرز راضي كمهاجم في صفوف المنتخب العراقي في ثمانينيات القرن الماضي حيث ساهم في تأهل منتخب العراق إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، وأحرز الهدف الوحيد لبلاده في البطولة في المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا على العراق 2-1.

    كذلك حصد راضي لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 1988.

    وانضم راضي إلى عالم السياسة مؤخرا حيث كان عضوا في البرلمان عن القائمة العراقية.

    أحمد راضي
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