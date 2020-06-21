فيروس كورونا: وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في كأس العالم، واستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية في السعودية

بدأ اليوم في السعودية العمل بالقرار الملكي برفع حظر التجوال بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما سمحت السلطات بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وهو الأمر الذي يشمل محلات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية ودور السينما.

كما سيمسح للمساجد في مكة باستقبال المصلين، حيث كانت المدينة مستثناة من سياسة التخفيف الجزئي التي السلطات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بشكل تدريجي.

وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بأكثر من 154 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 1230.