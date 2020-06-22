أكبر حصيلة إصابات يومية مؤكدة بكورونا على مستوى العالم، ومباحثات أمريكية روسية حول الحد من التسلح النووي

تشهد العاصمة النمساوية فيينا اليوم جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحد من التسلح النووي.

وسيبحث مارشل بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إحلال معاهدة جديدة محل معاهدة ستارت للحد من عدد الرؤوس والقاذفات النووية عند البلدين وهي التي ينتهي العمل بها في فبراير 2021 بعد عشرة أعوام من التوقيع عليها.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تنضم الصين للمعاهدة الجديدة، وهو الأمر الذي ترفضه بكين.