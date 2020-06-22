أكبر حصيلة إصابات يومية مؤكدة بكورونا على مستوى العالم، ومباحثات أمريكية روسية حول الحد من التسلح النووي

الصحة العالمية: الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
قالت منظمة الصحة
العالمية إنها أحصت أكبر حصيلة إصابات يومية مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم
بأكمله.
وبحسب المنظمة
الدولية فإن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 183 ألف حالة إصابة
جديدة، جاء أغلبها من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند على التوالي.
وبحسب المنظمة
فإن الزيادة في عدد الإصابات تعكس زيادة في عدد الفحوصات.
ويبلغ عدد
الحالات المؤكدة بالإصابة في دول العالم نحو تسعة ملايين حالة بينما يقترب عدد
الوفيات من نصف مليون.
AFPCopyright: AFP
واشنطن وموسكو تبحثان معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي
تشهد
العاصمة النمساوية فيينا اليوم جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول
الحد من التسلح النووي.
وسيبحث مارشل بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس
الأمريكي، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إحلال معاهدة جديدة محل
معاهدة ستارت للحد من عدد الرؤوس والقاذفات النووية عند البلدين وهي التي ينتهي
العمل بها في فبراير 2021 بعد عشرة أعوام من التوقيع عليها.
ويرغب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تنضم الصين للمعاهدة الجديدة، وهو الأمر الذي
ترفضه بكين.
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الصحة العالمية: الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية إنها أحصت أكبر حصيلة إصابات يومية مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بأكمله.
وبحسب المنظمة الدولية فإن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 183 ألف حالة إصابة جديدة، جاء أغلبها من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند على التوالي.
وبحسب المنظمة فإن الزيادة في عدد الإصابات تعكس زيادة في عدد الفحوصات.
ويبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة في دول العالم نحو تسعة ملايين حالة بينما يقترب عدد الوفيات من نصف مليون.
واشنطن وموسكو تبحثان معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي
تشهد العاصمة النمساوية فيينا اليوم جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحد من التسلح النووي.
وسيبحث مارشل بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إحلال معاهدة جديدة محل معاهدة ستارت للحد من عدد الرؤوس والقاذفات النووية عند البلدين وهي التي ينتهي العمل بها في فبراير 2021 بعد عشرة أعوام من التوقيع عليها.
ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تنضم الصين للمعاهدة الجديدة، وهو الأمر الذي ترفضه بكين.