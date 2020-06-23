هجوم حوثي جديد على السعودية، و ترامب يتوعد "محطمي التماثيل"

اشتبك عدد من عناصر شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن مع متظاهرين كانوا يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جاكسون الذي توفي قبل نحو 175 عاما.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين عقب الاشتباكات في حديقة لافاييت التي شهدت استخدام رزاز الفلفل لتفريق المحتجين.

ورسم عدد من المحتجين كلمة " قاتل" على قاعدة تمثال الرئيس السابع للبلاد والذي يتهمه مؤرخون وناشطون بالمسؤولية عن إجلاء الآلاف من سكان البلاد الأصليين عن أراضيهم في الشرق.

وتشهد الولايات المتحدة ودول عدة في العالم جدلا حول تماثيل شخصيات تاريخية يربط البعض بينها وبين العنصرية، وهو النقاش الذي اكتسب زخما كبيرا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء القبض عليه في مدينة مينابوليس الشهر الماضي.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه حيال محاولات تحطيم التمثال محذرا من العواقب القانونية للأمر.

وغرد ترامب على موقع تويتر واصفا الأمر بالمخزي قائلا إن عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات قد تصدر بحق " المخربين"، مستشهدا بقانون يهدف إلى حماية النصب التذكارية.