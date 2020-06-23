هجوم حوثي جديد على السعودية، و ترامب يتوعد "محطمي التماثيل"

القبض على محتجين في واشنطن بعد محاولة إسقاط تمثال لرئيس أمريكي مات قبل 175 عاما
اشتبك عدد من عناصر شرطة العاصمة الأمريكية
واشنطن مع متظاهرين كانوا يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الراحل أندرو
جاكسون الذي توفي قبل نحو 175 عاما.
وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين عقب
الاشتباكات في حديقة لافاييت التي شهدت استخدام رزاز الفلفل لتفريق المحتجين.
ورسم عدد
من المحتجين كلمة " قاتل" على قاعدة تمثال الرئيس السابع للبلاد والذي
يتهمه مؤرخون وناشطون بالمسؤولية عن إجلاء الآلاف من سكان البلاد الأصليين عن
أراضيهم في الشرق.
وتشهد الولايات المتحدة ودول عدة في العالم جدلا حول تماثيل شخصيات تاريخية يربط البعض بينها
وبين العنصرية، وهو النقاش الذي اكتسب زخما كبيرا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد
أثناء القبض عليه في مدينة مينابوليس الشهر الماضي.
من جهته أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن
غضبه حيال محاولات تحطيم التمثال محذرا من العواقب القانونية للأمر.
وغرد ترامب على موقع تويتر واصفا الأمر بالمخزي قائلا
إن عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات قد تصدر بحق " المخربين"، مستشهدا بقانون يهدف إلى حماية
النصب التذكارية.
الحوثيون يقولون إنهم شنوا عملية "واسعة في العمق السعودي" والرياض تعلن "التصدي" لصواريخ الحركة اليمنية
تفيد التقارير الواردة من السعودية
بأن مسلحي الحركة الحوثية في اليمن شنوا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات
المسيرة استهدف الأراضي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن
المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن، تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية
للتحالف اعترضت صاروخا ذاتي الدفع أطلقه الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض في "عملية عدائية لاستهداف مدنيين"
كما أشار المالكي إلى الحوثيين أطلقوا مساء أمس
ثمان طائرات مسيرة و ثلاثة صورايخ بالستية قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية
للتحالف.
من جهتها نوهت قناة المسيرة التابعة للحركة
الحوثية إلى أن بيان "هام"
سيصدر عن المتحدث باسم الحركة للحديث للإعلان عن "عملية واسعة في العمق
السعودي" دون الكشف عن أي تفاصيل
ودأبت الحركة اليمنية على إطلاق الصواريخ
والطائرات المسيرة صوب السعودية التي تقود تحالفا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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القبض على محتجين في واشنطن بعد محاولة إسقاط تمثال لرئيس أمريكي مات قبل 175 عاما
اشتبك عدد من عناصر شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن مع متظاهرين كانوا يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جاكسون الذي توفي قبل نحو 175 عاما.
وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين عقب الاشتباكات في حديقة لافاييت التي شهدت استخدام رزاز الفلفل لتفريق المحتجين.
ورسم عدد من المحتجين كلمة " قاتل" على قاعدة تمثال الرئيس السابع للبلاد والذي يتهمه مؤرخون وناشطون بالمسؤولية عن إجلاء الآلاف من سكان البلاد الأصليين عن أراضيهم في الشرق.
وتشهد الولايات المتحدة ودول عدة في العالم جدلا حول تماثيل شخصيات تاريخية يربط البعض بينها وبين العنصرية، وهو النقاش الذي اكتسب زخما كبيرا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء القبض عليه في مدينة مينابوليس الشهر الماضي.
من جهته أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه حيال محاولات تحطيم التمثال محذرا من العواقب القانونية للأمر.
وغرد ترامب على موقع تويتر واصفا الأمر بالمخزي قائلا إن عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات قد تصدر بحق " المخربين"، مستشهدا بقانون يهدف إلى حماية النصب التذكارية.
الحوثيون يقولون إنهم شنوا عملية "واسعة في العمق السعودي" والرياض تعلن "التصدي" لصواريخ الحركة اليمنية
تفيد التقارير الواردة من السعودية بأن مسلحي الحركة الحوثية في اليمن شنوا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف الأراضي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن، تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت صاروخا ذاتي الدفع أطلقه الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض في "عملية عدائية لاستهداف مدنيين"
كما أشار المالكي إلى الحوثيين أطلقوا مساء أمس ثمان طائرات مسيرة و ثلاثة صورايخ بالستية قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية للتحالف.
من جهتها نوهت قناة المسيرة التابعة للحركة الحوثية إلى أن بيان "هام" سيصدر عن المتحدث باسم الحركة للحديث للإعلان عن "عملية واسعة في العمق السعودي" دون الكشف عن أي تفاصيل
ودأبت الحركة اليمنية على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة صوب السعودية التي تقود تحالفا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.