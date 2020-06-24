غارات صاروخية على سوريا، وروسيا تحتفل بعيد النصر بعد أسابيع من الإرجاء بسبب كورونا

يجوب عرض عسكري شوارع العاصمة الروسية موسكو مع احتفال البلاد بعيد\nالنصر، أهم عطلة قومية في البلاد، والذي تم تأجيل الاحتفال به لأكثر من ستة\nأسابيع. ويحتفل الروس في التاسع من مايو/أيار من كل عام بذكرى انتصار الاتحاد\nالسوفيتي على ألمانيا النازية قبل 75 عاما. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر إرجاء الاحتفال بعيد النصر بسبب\nتفشي فيروس كورونا. وعادة ما يلقي بوتين خطابا أثناء الاحتفال يمتدح فيه الروح القومية الروسية. وسجلت روسيا نحو 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد\nالوفيات 8300.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا تحتفل بـ"عيد النصر" بعد أسابيع من التأجيل بسبب كورونا
يجوب عرض عسكري شوارع العاصمة الروسية موسكو مع احتفال البلاد بعيد النصر، أهم عطلة قومية في البلاد، والذي تم تأجيل الاحتفال به لأكثر من ستة أسابيع.
ويحتفل الروس في التاسع من مايو/أيار من كل عام بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية قبل 75 عاما.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر إرجاء الاحتفال بعيد النصر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وعادة ما يلقي بوتين خطابا أثناء الاحتفال يمتدح فيه الروح القومية الروسية.
وسجلت روسيا نحو 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات 8300.
غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل
قالت الحكومة السورية إن غارات صاروخية طالت ثلاث محافظات مساء أمس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة أخرين عوضا عن أضرار مادية، حسب بيانات رسمية.
وذكر بيان عسكري أن صواريخ طالت مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء في منطقة كباجب في ريف دير الزور شرقي سوريا، إضافة إلى مواقع أخرى في بادية السخنة.
وتزامن القصف الصاروخي مع غارات صاروخية استهدفت مواقع للقوات الحكومية في تل الصحن قرب بلدة صلخد في ريف السويداء جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة فضلاً عن أضرار مادية.
وقال الجيش السوري إن غارات صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في السلمية والصبورة في ريف حماه الشرقي وسط سورية لكنها سببت أضراراً مادية فقط، حسب بيان عسكري.
وأشار البيان إلى أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت العديد من الصواريخ المعادية خلال الغارات على المحافظات السورية الثلاث".
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.