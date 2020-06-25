تعتزم مصر تطبيق فتح تدريجي للمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ولأنشطة أخرى اعتبارا من بعد غد السبت.

ومن بين الإجراءات الاحترازية في تلك المرحلة إغلاق جميع المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، مع الحفاظ على “التباعد” إلا أن مصريين يشككون في التزام المواطنين بالقواعد الجديدة خاصة في القاهرة.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعرواي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية إن مصر يجب أن "تتعايش" مع فيروس كورونا المستجد وسط تلك "الضوابط" الجديدة.