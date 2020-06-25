An Egyptian doctor looks at a chest x-ray at a hospital in Cairo (19 April 2020)
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مصر تتعايش مع الوباء مع الاحتفاظ على "التباعد"، وليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري

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يحررها اليوم: أحمد ماهر و نغم قاسم

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  1. ليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري

    فاز ليفربول على كريستال بالاس مساء أمس بأربعة أهداف ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

    وأحرز الأهداف ألكسندر أرنولد، والمصري محمد صلاح، والبرازيلي فابينهو والسنغالي ماني. واقترب ليفربول بهذا الفوز من إحراز لقب الدوري رافعا رصيده إلى 86 نقطة.

  2. مصر "تتعايش" مع الوباء مع الاحتفاظ على "التباعد"

    تعتزم مصر تطبيق فتح تدريجي للمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ولأنشطة أخرى اعتبارا من بعد غد السبت.

    ومن بين الإجراءات الاحترازية في تلك المرحلة إغلاق جميع المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، مع الحفاظ على “التباعد” إلا أن مصريين يشككون في التزام المواطنين بالقواعد الجديدة خاصة في القاهرة.

    وقال وزير التنمية المحلية محمود شعرواي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية إن مصر يجب أن "تتعايش" مع فيروس كورونا المستجد وسط تلك "الضوابط" الجديدة.

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    Copyright: Getty Images
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