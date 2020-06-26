Vials of remdesivir
مباشر

علاج فيروس كورونا: أوروبا تتجه لاعتماد عقار "ريمديسيفير"

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

يحررها اليوم: أحمد ماهر و ندى منزلجي

time_stated_uk

  1. علاج فيروس كورونا: أوروبا تتجه لإعتماد "ريمديسيفير"

    ستنظر المفوضية الأوروبية في توصية طبية باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19. وعادة ما توافق المفوضية على توصية وكالة الأدوية الأوروبية، ليصبح بذلك أول عقار لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي.

    وتنتج عقار ريمديسيفير شركة "غيلياد ساينسز" للأدوية ومقرها الولايات المتحدة.

    سعر عقار ريمديسيفير

    لم تحدد الشركة سعرا بعد، ولكن سعره بالولايات المتحدة قد يصل إلى 5080 دولارا لدورة العلاج الواحدة. ويستخدم العقار في الحالات المتقدمة الحرجة التي تعاني من التهاب رئوي ولمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

    a
    Copyright: Getty Images
العودة إلى أعلى