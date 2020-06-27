هجوم الواحات: مصر تنفذ حكم الإعدام بحق االليبي عبد الرحيم المسماري
نفذت السلطات المصرية صباح اليوم حكم الإعدام بحق الليبي عبد الرحيم المسماري، بعد إدانته باستهداف قوات الشرطة المصرية في حادث الواحات البحرية، قبل نحو ثلاث سنوات، والذي راح ضحيته 16 من ضباط ومنتسبي قطاع الأمن الوطني المصري.
وكانت محكمة مصري عسكرية قد قضت في نوفمبر/تشرين الثاني بإعدام المسماري.
وكشفت التحقيقات أن المسماري، وهو المتهم الرئيسى في حادث الواحات الذ وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017، تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في هجوم الواحات.
إسرائيل تعلن شراكة مع الإمارات لمكافحة وباء كورونا وتعتبرها "انقلابا دبلوماسيا" والإمارات تحصرها في تعاون بين شركات خاصة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شراكة جديدة مع الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مكافحة انتشار وباء كورونا، واصفا الخطوة بأنها التطور الأحدث في جهود إسرائيل لبناء علاقات أقوى مع الدول العربية.
وجاء هذا خلال لقاء لنتنياهو مع دفعة من الخريجين الجدد في قاعدة جوية بالقرب من تل أبيب.
ووصف نتنياهو الخطوة المذكورة بالشراكة الجديدة التي يمكن أن تعود بالفائدة على كامل منطقة الشرق الأوسط.
وقال "إن إمكانية العمل معا لمواجهة جائحة الكورونا، يمكن أن تصب في خدمة مصلحة المنطقة بأكملها".
وأضاف أنها "تخلق فرصا لنا لفتح الباب لتعاون لم يسبق لنا أن تجربته حتى الآن مع دول معينة".
ووصف الاتفاق بأنه بمثابة "انقلاب دبلوماسي" في العلاقات بين الجانبين.
وستتضمن هذه الشراكة التعاون بين اسرائيل ووزارة الصحة الاماراتية في مجال الأبحاث والتطوير وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع طبية هادفة إلى مكافحة وباء كورونا، كما قال نتنياهو.
وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى أن وزارتي الصحة في البلدين ستعلنا عن تفاصيل الاتفاق "خلال وقت قصير".
إلا أن حديث نتنياهو المليء بالحماس عن هذا الاتفاق، بدا متناقضا مع البيان المتحفظ الذي أصدرته الإمارات بعد بضع ساعات من الإعلان الاسرائيلي، وأعلنت فيه ما وصفته باتفاق بين شركتين إماراتيتين خاصتين وشركتين إسرائيليتين لتطوير تكنولوجيا مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقلل البيان الإماراتي من الأهمية التي أسبغها نتنياهو على الاتفاق، الأمر الذي يشي بأن الجانبين، على الرغم من تعميق العلاقات بينهما، لا يزالان على خلاف بشأن تعهد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وكتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة على تويتر: "في ضوء تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والتكنولوجيا والبحث لخدمة الإنسانية، وقعت شركتان إماراتيتان خاصتان اتفاقية مع شركتين في إسرائيل للتعاون في مجال تطوير الابحاث لمكافحة انتشار الوباء الذي يسببه كوفيد – 19".
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يحررها اليوم: أحمد ماهر
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هجوم الواحات: مصر تنفذ حكم الإعدام بحق االليبي عبد الرحيم المسماري
نفذت السلطات المصرية صباح اليوم حكم الإعدام بحق الليبي عبد الرحيم المسماري، بعد إدانته باستهداف قوات الشرطة المصرية في حادث الواحات البحرية، قبل نحو ثلاث سنوات، والذي راح ضحيته 16 من ضباط ومنتسبي قطاع الأمن الوطني المصري.
وكانت محكمة مصري عسكرية قد قضت في نوفمبر/تشرين الثاني بإعدام المسماري.
وكشفت التحقيقات أن المسماري، وهو المتهم الرئيسى في حادث الواحات الذ وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017، تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في هجوم الواحات.
إسرائيل تعلن شراكة مع الإمارات لمكافحة وباء كورونا وتعتبرها "انقلابا دبلوماسيا" والإمارات تحصرها في تعاون بين شركات خاصة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شراكة جديدة مع الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مكافحة انتشار وباء كورونا، واصفا الخطوة بأنها التطور الأحدث في جهود إسرائيل لبناء علاقات أقوى مع الدول العربية.
وجاء هذا خلال لقاء لنتنياهو مع دفعة من الخريجين الجدد في قاعدة جوية بالقرب من تل أبيب. ووصف نتنياهو الخطوة المذكورة بالشراكة الجديدة التي يمكن أن تعود بالفائدة على كامل منطقة الشرق الأوسط.
وقال "إن إمكانية العمل معا لمواجهة جائحة الكورونا، يمكن أن تصب في خدمة مصلحة المنطقة بأكملها".
وأضاف أنها "تخلق فرصا لنا لفتح الباب لتعاون لم يسبق لنا أن تجربته حتى الآن مع دول معينة".
ووصف الاتفاق بأنه بمثابة "انقلاب دبلوماسي" في العلاقات بين الجانبين.
وستتضمن هذه الشراكة التعاون بين اسرائيل ووزارة الصحة الاماراتية في مجال الأبحاث والتطوير وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع طبية هادفة إلى مكافحة وباء كورونا، كما قال نتنياهو.
وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى أن وزارتي الصحة في البلدين ستعلنا عن تفاصيل الاتفاق "خلال وقت قصير".
إلا أن حديث نتنياهو المليء بالحماس عن هذا الاتفاق، بدا متناقضا مع البيان المتحفظ الذي أصدرته الإمارات بعد بضع ساعات من الإعلان الاسرائيلي، وأعلنت فيه ما وصفته باتفاق بين شركتين إماراتيتين خاصتين وشركتين إسرائيليتين لتطوير تكنولوجيا مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقلل البيان الإماراتي من الأهمية التي أسبغها نتنياهو على الاتفاق، الأمر الذي يشي بأن الجانبين، على الرغم من تعميق العلاقات بينهما، لا يزالان على خلاف بشأن تعهد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وكتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة على تويتر: "في ضوء تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والتكنولوجيا والبحث لخدمة الإنسانية، وقعت شركتان إماراتيتان خاصتان اتفاقية مع شركتين في إسرائيل للتعاون في مجال تطوير الابحاث لمكافحة انتشار الوباء الذي يسببه كوفيد – 19".
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