السودان يتأهب لمليونية "تصحيح المسار" لاستكمال مطالب ثورة الإطاحة بالبشير

لو اختفت كل الفيروسات من عالمنا "سنموت بعد يوم ونصف"
قد يظن المرء أن الفيروسات شر مطلق، وجدت خصيصا لتجلب المعاناة والشقاء للبشر. فقد حصدت على مدى آلاف السنين أرواحا لا تعد ولا تحصى، ففي القرن العشرين وحده، أودت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 بحياة ما يتراوح بين 50 و100 مليون شخص.
وقتل وباء الجدري ما يقدر بنحو 200 مليون شخص. وليست الجائحة الحالية إلا واحدة من مجموعة لا تنتهي من الجوائح الفيروسية الفتاكة.
وربما لو خيّرنا بين محو جميع الفيروسات من على وجه الأرض بعصا سحرية وبين الإبقاء عليها، لاختار معظم الناس التخلص منها دون تردد، وخاصة الآن. لكننا نكون بذلك قد ارتكبنا خطأ قاتلا.
ويقول توني غولدبرغ، عالم وبائيات بجامعة ويسكونسين ماديسون: "لو اختفت الفيروسات فجأة من الوجود سينعم العالم بحياة رائعة لنحو يوم ونصف، وبعدها سنموت جميعا، إذ أن الفيروسات تؤدي أدوارا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل".
إذ لا تسبب الغالبية العظمى من الفيروسات أمراضا للبشر، ويسهم الكثير منها في دعم الأنظمة البيئية، ويحافظ البعض على صحة الكائنات الحية، من الفطريات والنباتات إلى الحشرات والبشر.
وتقول سوزانا لوبيز شاريتون، عالمة فيروسات بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة: "نحن نعيش في توازن بيئي محكم"، وتمثل الفيروسات جزءا من هذا التوازن. وترى شاريتون أنه لو اختفت الفيروسات سيكون مصيرنا الفناء.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر و نغم قاسم
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لو اختفت كل الفيروسات من عالمنا "سنموت بعد يوم ونصف"
قد يظن المرء أن الفيروسات شر مطلق، وجدت خصيصا لتجلب المعاناة والشقاء للبشر. فقد حصدت على مدى آلاف السنين أرواحا لا تعد ولا تحصى، ففي القرن العشرين وحده، أودت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 بحياة ما يتراوح بين 50 و100 مليون شخص.
وقتل وباء الجدري ما يقدر بنحو 200 مليون شخص. وليست الجائحة الحالية إلا واحدة من مجموعة لا تنتهي من الجوائح الفيروسية الفتاكة.
وربما لو خيّرنا بين محو جميع الفيروسات من على وجه الأرض بعصا سحرية وبين الإبقاء عليها، لاختار معظم الناس التخلص منها دون تردد، وخاصة الآن. لكننا نكون بذلك قد ارتكبنا خطأ قاتلا.
ويقول توني غولدبرغ، عالم وبائيات بجامعة ويسكونسين ماديسون: "لو اختفت الفيروسات فجأة من الوجود سينعم العالم بحياة رائعة لنحو يوم ونصف، وبعدها سنموت جميعا، إذ أن الفيروسات تؤدي أدوارا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل". إذ لا تسبب الغالبية العظمى من الفيروسات أمراضا للبشر، ويسهم الكثير منها في دعم الأنظمة البيئية، ويحافظ البعض على صحة الكائنات الحية، من الفطريات والنباتات إلى الحشرات والبشر.
وتقول سوزانا لوبيز شاريتون، عالمة فيروسات بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة: "نحن نعيش في توازن بيئي محكم"، وتمثل الفيروسات جزءا من هذا التوازن. وترى شاريتون أنه لو اختفت الفيروسات سيكون مصيرنا الفناء.
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لو اختفت كل الفيروسات من عالمنا "سنموت بعد يوم ونصف"
فريق الروك "ذا رولينج ستونز" يحذر ترامب من استخدام أغانيهم في حملته الانتخابية
حذر فريق موسيقى الروك البريطاني "ذا رولينج ستونز" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يواجه إجراءات قانونية إذا استمر في استخدام موسيقى أغانيهم في حملته الانتخابية.
وقال بيان من الفريق القانوني للفرقة إنهم يعملون مع منظمة معنية بحماية حقوق الأداء، لوقف الاستخدام غير المصرح به لموسيقاهم و أغانيهم.
واستخدمت حملة ترامب أغنية "لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد" في مسيرة انتخابية الأسبوع الماضي في تولسا، بولاية أوكلاهوما.
وتم استخدام الأغنية نفسها من قبل حملة ترامب خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016 .
وغردت الفرقة في 2016 "رولينج ستونز لا يؤيدون دونالد ترامب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت عائلة نجم موسيقى الروك توم بيتي رسالة تدعو لمنع حملة ترامب الانتخابية من الاستخدام غير المصرح به لأغنيته في مسيرة تولسا.
وقالت الأسرة في بيان نشر على تويتر إن الفنان الراحل "لا يريد أبدًا أن تستخدم أغنيته في حملة قائمة على الكراهية".
السودان يتأهب لمليونية "تصحيح المسار"
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو/حزيران، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأعلنت السلطات عن إجراءات أمنية واسعة من بينها إغلاق بعض الشوارع والجسور اعتبارا من الغد ولمدة يومين. كما قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق،.
وقال مجلس السيادة الانتقالي إنه سيتصدى بقوة لأي مظاهر عنف وشغب خلال المسيرات وسيعتقل "المندسين" وسط المتظاهرين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام الماضي البشير من الرئاسة إثر ثورة شعبية عارمة بدأت للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية.
كيف حدثت الثورة؟