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مسلحون يهاجون بورصة كراتشي الباكستانية، وتحذير أممي من "مجاعة كبيرة" في سوريا

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  1. تحذير أممي من مجاعة كبيرة في سوريا أو نزوح جديد للسكان

    حذر مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سوريا ستواجه خطر مجاعة ضخمة أو نزوح جديد للسكان في حالة لم يتم توفير المساعدات بشكل عاجل.

    وقال دافيد بياسلي، في تصريحات لبي بي سي قبل يوم من مؤتمر للمانحين، إن نصف السوريين تقريبا ينامون وهم جوعى بينما يهدد شبح المجاعة نحو مليون شخص.

    وتعاني سوريا من حرب أهلية منذ نحو عشرة أعوام بجانب تدهور قيمة الليرة السورية وهو ما صاحبه ارتفاع كبير في قيمة المواد الغذائية.

    وشدد بياسلي على أن عددا من السكان لن يكون أماهم سوي النزوح من البلاد والتوجه صوب القارة الأوروبية مثلما حدث عام 2015.

    معسكر للاجئين في إدلب
    Copyright: Getty Images

  2. مسلحون يهاجمون مقر سوق الأوراق المالية في كراتشي الباكستانية

    هاجم مسلحون مقر سوق الأوراق المالية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

    وداهم المسلحون المبنى بعد إلقاء قنبلة يدوية على البوابة الرئيسية.

    ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة القول إن عددا من المسلحين قتلوا في الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

    هذا ولم يعرف بعد هوية المسلحين أو عددهم.

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