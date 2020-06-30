تأهب أمني في السودان استعدادا لمظاهرات "تصحيح مسار الثورة"، والصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول هونغ كونغ

مؤتمر للمانحين يهدف إلى توفير المليارات لمساعدة للسوريين
يعقد في
العاصمة البلجيكية بروكسيل مؤتمر بالفيديو للحكومات والهيئات المانحة بهدف توفير
مليارات الدولارات لمساعدة السوريين في داخل البلاد وخارجها.
وتعاني
سوريا من تسعة أعوام من الصراع المسلح بجانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا
بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى مزيد من التراجع لقيمة
الليرة السورية.
وتتطلع الأمم المتحدة هذا العام إلى جمع قرابة
عشرة مليارات دولار لمن هم في سوريا والدول المجاورة. وتأمل في جمع جزء كبير من
هذا المبلغ من 60 حكومة ووكالة غير حكومية ستشارك في الاجتماع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون شخص
بحاجة للمساعدة والحماية في سوريا كما فر 6.6 مليون شخص إلى الدول المجاورة مما
أثار أسوأ أزمة لجوء في العالم.
تأهب أمني في السودان استعدادا لمظاهرات " تصحيح مسار الثورة"
تسود
حالة من الترقب العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد قبل التظاهرات التي دعا إليها
ناشطون من "أجل تحقيق السلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية"
ودعت السلطات والأحزاب المتظاهرين إلى الالتزام
بالسلمية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا
ويدعو
المتظاهرون إلى "تصحيح مسار الثورة" في إشارة منهم إلى الانتفاضة
الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
واستبقت
القوات الأمنية الاحتجاجات المتوقعة وأغلقت الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث
والطرقات المؤدية إلى محيط قيادة الجيش، ونشرت عناصرها في المرافق الاستراتيجية.
كما
اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، من
بينهم رئيس الحزب إبراهيم غندور، بعد أن قالت إنهم كانوا يخططون لأعمال تخريبية
خلال تظاهرات اليوم.
وتعهد رئيس
الوزراء عبد الله حمدوك خلال كلمة متلفزة قبل ساعات من انطلاق الاحتجاجات بتحقيق
مطالب المتظاهرين في غضون أسبوعين. وقال إن حكومته ستصدر قرارات اقتصادية وسياسية
حاسمة.
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الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول هونغ كونغ
أقر
البرلمان الصيني قانونا مثيرا للجدل يمنح بكين المزيد من السيطرة على شؤون هونغ
كونغ، ما أذكى المخاوف حيال وضع الحريات في المستعمرة البريطانية التي تتمتع بوضع قانوني خاص يميزها عن باقي الأراضي الصينية.
ووافق جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على
مشروع قانون الأمن الوطني الخاص بهونغ كونغ.
وبحسب نصوص القانون فإنه يمكن توجيه تهم التخريب
والتعاون مع قوى أجنبية وتأجيج المشاعر الانفصالية لمن يدعون إلى الاحتجاجات.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من قبل بكين إلا
أن اليابان قالت إن إقرار التشريع "أمر
مؤسف" ويقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان".
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مؤتمر للمانحين يهدف إلى توفير المليارات لمساعدة للسوريين
يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل مؤتمر بالفيديو للحكومات والهيئات المانحة بهدف توفير مليارات الدولارات لمساعدة السوريين في داخل البلاد وخارجها.
وتعاني سوريا من تسعة أعوام من الصراع المسلح بجانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى مزيد من التراجع لقيمة الليرة السورية.
وتتطلع الأمم المتحدة هذا العام إلى جمع قرابة عشرة مليارات دولار لمن هم في سوريا والدول المجاورة. وتأمل في جمع جزء كبير من هذا المبلغ من 60 حكومة ووكالة غير حكومية ستشارك في الاجتماع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة والحماية في سوريا كما فر 6.6 مليون شخص إلى الدول المجاورة مما أثار أسوأ أزمة لجوء في العالم.
تأهب أمني في السودان استعدادا لمظاهرات " تصحيح مسار الثورة"
تسود حالة من الترقب العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد قبل التظاهرات التي دعا إليها ناشطون من "أجل تحقيق السلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية"
ودعت السلطات والأحزاب المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا
ويدعو المتظاهرون إلى "تصحيح مسار الثورة" في إشارة منهم إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
واستبقت القوات الأمنية الاحتجاجات المتوقعة وأغلقت الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث والطرقات المؤدية إلى محيط قيادة الجيش، ونشرت عناصرها في المرافق الاستراتيجية.
كما اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، من بينهم رئيس الحزب إبراهيم غندور، بعد أن قالت إنهم كانوا يخططون لأعمال تخريبية خلال تظاهرات اليوم.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال كلمة متلفزة قبل ساعات من انطلاق الاحتجاجات بتحقيق مطالب المتظاهرين في غضون أسبوعين. وقال إن حكومته ستصدر قرارات اقتصادية وسياسية حاسمة.
الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول هونغ كونغ
أقر البرلمان الصيني قانونا مثيرا للجدل يمنح بكين المزيد من السيطرة على شؤون هونغ كونغ، ما أذكى المخاوف حيال وضع الحريات في المستعمرة البريطانية التي تتمتع بوضع قانوني خاص يميزها عن باقي الأراضي الصينية.
ووافق جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مشروع قانون الأمن الوطني الخاص بهونغ كونغ.
وبحسب نصوص القانون فإنه يمكن توجيه تهم التخريب والتعاون مع قوى أجنبية وتأجيج المشاعر الانفصالية لمن يدعون إلى الاحتجاجات.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من قبل بكين إلا أن اليابان قالت إن إقرار التشريع "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان".