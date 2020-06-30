تأهب أمني في السودان استعدادا لمظاهرات "تصحيح مسار الثورة"، والصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول هونغ كونغ

يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل مؤتمر بالفيديو للحكومات والهيئات المانحة بهدف توفير مليارات الدولارات لمساعدة السوريين في داخل البلاد وخارجها.

وتعاني سوريا من تسعة أعوام من الصراع المسلح بجانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى مزيد من التراجع لقيمة الليرة السورية.

وتتطلع الأمم المتحدة هذا العام إلى جمع قرابة عشرة مليارات دولار لمن هم في سوريا والدول المجاورة. وتأمل في جمع جزء كبير من هذا المبلغ من 60 حكومة ووكالة غير حكومية ستشارك في الاجتماع.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة والحماية في سوريا كما فر 6.6 مليون شخص إلى الدول المجاورة مما أثار أسوأ أزمة لجوء في العالم.