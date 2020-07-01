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إسرائيل "قد لا تعلن اليوم" ضم أجزاء من الضفة، وآخر أيام التصويت على تعديلات دستورية في روسيا

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  1. وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد إعلان حكومته ضم أجزاء من الضفة اليوم

    تفيد التقارير الواردة من إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية ربما لن تعلن اليوم ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة كما كان مخططا في السابق.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في السابق نية حكومته ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في تاريخ الأول من يوليو تموز.

    إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي وشريك نتنياهو في الائتلاف الحاكم، غابي أشكنازي، قال لراديو الجيش الإسرائيلي " يبدو لي أن من غير المرجح أن هذا سيحدث اليوم. أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة الإسرائيلية".

    وكان رئيس الوزراء قد قال أمس عقب اجتماعه بمبعوثين أمريكيين إن المحادثات ستستمر لعدة أيام.

  2. آخر أيام التصويت على تعديلات في الدستور الروسي تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036

    بدأت مراكز الاقتراع في روسيا في استقبال الناخبين في أخر أيام التصويت على تعديلات دستورية من بينها تعديل يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

    كما تتضمن التعديلات عدة بنود مهمة مثل ضمان توفير المعاش لكبار السن وتعريف الزواج بانه ارتباط بين رجل وامرأة ما يقطع الطريق على تقنين زواج المثليين.

    كذلك تشمل مسودة الدستور الجديد منع كبار الموظفين من حمل جوازات سفر أجنبية حسابات مصرفية خارج البلاد.

    وكان التصويت على الدستور قد بدأ قبل أسبوع في محاولة من قبل السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا بين الناخبين.

    هذا وقد قاطع معارضون التصويت واصفين الأمر " بالمهزلة" التي يغيب عنها أي مراقبة مستقبلة.

    روسيا
    Copyright: AFP
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