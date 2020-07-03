عاجلاستقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب وحكومته
زعيم كوريا الشمالية يشيد "بالنجاح الباهر" لبلاده في منع تسلل كورونا، ولكن أحدا "لا يستطيع التأكد"
أشاد زعيم
كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بـ "النجاح الباهر" الذي حققته بلاده في التعامل
مع مرض كوفيد- 19.
وفي اجتماع
للمكتب السياسي ، قال كيم إن بلاده "منعت تفشي الفيروس الخبيث وحافظت على وضع
مستقر".
وأغلقت كوريا
الشمالية حدودها، وفرضت عزلاً على الآلاف، منذ بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم،
قبل ستة أشهر.
وتزعم
كوريا الشمالية أنها خالية تماماً من الإصابات بفيروس كورونا، ولكن المحللين
يقولون إن ذلك أمر غير وارد.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن كيم القول إن
"النجاح في التعامل مع الفيروس تحقق من خلال القيادة بعيدة النظر للجنة
المركزية للحزب"، مشدداً على أهمية الإبقاء على حالة التأهب القصوى؛ لأن
الوباء لم يزل موجوداً في البلدان المجاورة.
وتقول مراسلة بي بي سي في سيول، لاورا بايكر، إن
أحداً لا يعرف حقيقة ما إذا كان الوباء قد انتشر في كوريا الشمالية من عدمها، لأن
البلاد أغلقت حدودها منذ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يتمكن سوى عدد قليل
جدا من الأشخاص من الدخول.
وتؤكد بيكر أن هناك متطوعين تابعين للصليب الأحمر
يعملون في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، وأن ثمة تقارير غير مؤكدة عن وجود إصابات بالفيروس في
كوريا الشمالية.
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الأمن اللبناني يعتقل أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري
قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري بالبقاع الغربي.
وأعلنت عن تورط ثمانية شبان في الحادثة بعدما كانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن عددهم ثلاثة.
وقعت الجريمة قبل سنتين، ولكن ظهور تسجيل فيديو نشر حديثا يوثق "المعاناة النفسية والجسدية" التي تعرّض لها الطفل، أعاد القضية إلى الواجهة.
ولم يستطع الطفل البوح بحقيقة ما حصل معه بسبب التهديد الذي تعرض له من المغتصبين، إلا أن خلافا وقع بينهم دفع أحدهم إلى نشر الفيديو.
وتحوّل الفيديو، الّذي يوثّق حادثة التحرش الجنسي والاغتصاب، إلى قضيّة رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق المستخدمون وسم #العداله_للطفل_السوري ، الذي كان من ضمن أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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عاجلاستقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب وحكومته
زعيم كوريا الشمالية يشيد "بالنجاح الباهر" لبلاده في منع تسلل كورونا، ولكن أحدا "لا يستطيع التأكد"
أشاد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بـ "النجاح الباهر" الذي حققته بلاده في التعامل مع مرض كوفيد- 19.
وفي اجتماع للمكتب السياسي ، قال كيم إن بلاده "منعت تفشي الفيروس الخبيث وحافظت على وضع مستقر".
وأغلقت كوريا الشمالية حدودها، وفرضت عزلاً على الآلاف، منذ بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم، قبل ستة أشهر.
وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية تماماً من الإصابات بفيروس كورونا، ولكن المحللين يقولون إن ذلك أمر غير وارد.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن كيم القول إن "النجاح في التعامل مع الفيروس تحقق من خلال القيادة بعيدة النظر للجنة المركزية للحزب"، مشدداً على أهمية الإبقاء على حالة التأهب القصوى؛ لأن الوباء لم يزل موجوداً في البلدان المجاورة.
وتقول مراسلة بي بي سي في سيول، لاورا بايكر، إن أحداً لا يعرف حقيقة ما إذا كان الوباء قد انتشر في كوريا الشمالية من عدمها، لأن البلاد أغلقت حدودها منذ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من الأشخاص من الدخول.
وتؤكد بيكر أن هناك متطوعين تابعين للصليب الأحمر يعملون في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، وأن ثمة تقارير غير مؤكدة عن وجود إصابات بالفيروس في كوريا الشمالية.
الأمن اللبناني يعتقل أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري
قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري بالبقاع الغربي.
وأعلنت عن تورط ثمانية شبان في الحادثة بعدما كانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن عددهم ثلاثة.
وقعت الجريمة قبل سنتين، ولكن ظهور تسجيل فيديو نشر حديثا يوثق "المعاناة النفسية والجسدية" التي تعرّض لها الطفل، أعاد القضية إلى الواجهة.
ولم يستطع الطفل البوح بحقيقة ما حصل معه بسبب التهديد الذي تعرض له من المغتصبين، إلا أن خلافا وقع بينهم دفع أحدهم إلى نشر الفيديو.
وتحوّل الفيديو، الّذي يوثّق حادثة التحرش الجنسي والاغتصاب، إلى قضيّة رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق المستخدمون وسم #العداله_للطفل_السوري ، الذي كان من ضمن أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية.