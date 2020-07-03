الأمن اللبناني يعتقل أحد المشتبه بهم في اغتصاب طفل سوري

أشاد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بـ "النجاح الباهر" الذي حققته بلاده في التعامل مع مرض كوفيد- 19.

وفي اجتماع للمكتب السياسي ، قال كيم إن بلاده "منعت تفشي الفيروس الخبيث وحافظت على وضع مستقر".

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها، وفرضت عزلاً على الآلاف، منذ بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم، قبل ستة أشهر.

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية تماماً من الإصابات بفيروس كورونا، ولكن المحللين يقولون إن ذلك أمر غير وارد.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن كيم القول إن "النجاح في التعامل مع الفيروس تحقق من خلال القيادة بعيدة النظر للجنة المركزية للحزب"، مشدداً على أهمية الإبقاء على حالة التأهب القصوى؛ لأن الوباء لم يزل موجوداً في البلدان المجاورة.

وتقول مراسلة بي بي سي في سيول، لاورا بايكر، إن أحداً لا يعرف حقيقة ما إذا كان الوباء قد انتشر في كوريا الشمالية من عدمها، لأن البلاد أغلقت حدودها منذ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من الأشخاص من الدخول.

وتؤكد بيكر أن هناك متطوعين تابعين للصليب الأحمر يعملون في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، وأن ثمة تقارير غير مؤكدة عن وجود إصابات بالفيروس في كوريا الشمالية.