فيروس كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 57 ألف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية، وترامب يزور جبل راشمور

صمم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة موقع النصب التذكاري لأربعة رؤساء أمريكيين سابقين في جبل راشمور بولاية ساوث داكوتا، للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الرابع من يوليو/تموز، وعلى الرغم من النصائح الطبية بتفادي التجمعات.
وشهد الحفل الذي أٌقيم مساء أمس الجمعة تجمعا ضخما لقرابة ثمانية آلاف شخص.
واستبق خبراء الصحة الاحتفال بعيد الاستقلال بالتحذيرات من الارتفاعات الأخيرة في مستويات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مطالبين بتجنب التجمعات الكبيرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك بارتداء الأقنعة واستخدام مظهرات، والإبقاء على مسافات متباعدة بين الأشخاص.
وجبل راشمور هو نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساء أمريكيين منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدما (18 م). الرؤساء هم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 57 ألف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية
أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.
وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن الولايات المتحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57.683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحم في هذا البلد إلى 129.437 أشخاص.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، لأعضاء الكونغرس إنه لن "يفاجأ" إن ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 100 ألف حالة يومياً.
وحذّر فاوتشي خلال الادلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس من عدم التزام عدد كاف من الأميركيين بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي.
وقال:"واضح أننا لسنا مسيطرين الآن"، وإنّ نحو نصف إجمالي الإصابات الجديدة، مصدره أربع ولايات.
وقصد بذلك ولايات تكساس، فلوريدا، أريزونا وكاليفورنيا وهي الولايات الأكثر تضرّراً حالياً.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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ترامب يزور جبل راشمور متحديا النصائح الطبية
صمم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة موقع النصب التذكاري لأربعة رؤساء أمريكيين سابقين في جبل راشمور بولاية ساوث داكوتا، للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الرابع من يوليو/تموز، وعلى الرغم من النصائح الطبية بتفادي التجمعات.
وشهد الحفل الذي أٌقيم مساء أمس الجمعة تجمعا ضخما لقرابة ثمانية آلاف شخص.
واستبق خبراء الصحة الاحتفال بعيد الاستقلال بالتحذيرات من الارتفاعات الأخيرة في مستويات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مطالبين بتجنب التجمعات الكبيرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك بارتداء الأقنعة واستخدام مظهرات، والإبقاء على مسافات متباعدة بين الأشخاص.
وجبل راشمور هو نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساء أمريكيين منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدما (18 م). الرؤساء هم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون.
فيروس كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 57 ألف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية
أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.
وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن الولايات المتحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57.683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحم في هذا البلد إلى 129.437 أشخاص.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، لأعضاء الكونغرس إنه لن "يفاجأ" إن ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 100 ألف حالة يومياً.
وحذّر فاوتشي خلال الادلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس من عدم التزام عدد كاف من الأميركيين بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي.
وقال:"واضح أننا لسنا مسيطرين الآن"، وإنّ نحو نصف إجمالي الإصابات الجديدة، مصدره أربع ولايات.
وقصد بذلك ولايات تكساس، فلوريدا، أريزونا وكاليفورنيا وهي الولايات الأكثر تضرّراً حالياً.