إجمال وفيات كورونا في العالم يتجاوز 530 ألفا، ومرشح فني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تفيد
البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا
في العالم حتى الآن تجاوزت 530 ألفا بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة أكثر من 11 مليون
حالة.
ولا تزال
الولايات المتحدة تتربع على قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء من حيث عدد
الإصابات والوفيات حيث بلغات حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ما يقرب من مليونين
و900 ألف بينما بلغ عدد الوفيات 129 ألفا.
عربيا،
تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفاة بينما تظل
السعودية هي الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بنحو مائتي ألف حالة.
المغني " كاني ويست" يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
أعلن مغني
الراب الأمريكي "كاني ويست" أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي من
المفترض أن تجرى في نوفمبر/ تشرين أول المقبل.
وشدد ويست في تغريدة له على موقع
تويتر أنه قد حان الوقت لتحقيق الأمل الأمريكي.
وبمجرد
ما أعلن ويست عن نيته خوض السباق الرئاسي، حتى بادر الملياردير " أيلون
ماسك" بدعمه لترشيح المغني.
ولم يعرف
بعد ماإذا كان ويست جادا في مسألة
ترشيحه، إلا أنه من الممكن أن يخوض السباق الانتخابي بوصفه مرشحا مستقلا.
ويعرف عن
ويست إعجابه ودعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن زوجته، كيم كارديشيان، زارت
البيت الأبيض عدة مرات لمناقشة إصلاح السجون.
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إجمال وفيات كورونا في العالم يتجاوز 530 ألفا
تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم حتى الآن تجاوزت 530 ألفا بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة أكثر من 11 مليون حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتربع على قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات حيث بلغات حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ما يقرب من مليونين و900 ألف بينما بلغ عدد الوفيات 129 ألفا.
عربيا، تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفاة بينما تظل السعودية هي الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بنحو مائتي ألف حالة.
المغني " كاني ويست" يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
أعلن مغني الراب الأمريكي "كاني ويست" أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى في نوفمبر/ تشرين أول المقبل.
وشدد ويست في تغريدة له على موقع تويتر أنه قد حان الوقت لتحقيق الأمل الأمريكي.
وبمجرد ما أعلن ويست عن نيته خوض السباق الرئاسي، حتى بادر الملياردير " أيلون ماسك" بدعمه لترشيح المغني.
ولم يعرف بعد ماإذا كان ويست جادا في مسألة ترشيحه، إلا أنه من الممكن أن يخوض السباق الانتخابي بوصفه مرشحا مستقلا.
ويعرف عن ويست إعجابه ودعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن زوجته، كيم كارديشيان، زارت البيت الأبيض عدة مرات لمناقشة إصلاح السجون.