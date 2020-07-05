إجمال وفيات كورونا في العالم يتجاوز 530 ألفا، ومرشح فني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم حتى الآن تجاوزت 530 ألفا بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة أكثر من 11 مليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتربع على قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات حيث بلغات حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ما يقرب من مليونين و900 ألف بينما بلغ عدد الوفيات 129 ألفا.

عربيا، تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفاة بينما تظل السعودية هي الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بنحو مائتي ألف حالة.