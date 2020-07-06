فيروس كورونا: تدابير صحية أثناء الحج، وإعادة فتح أبواب متحف اللوفر بباريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم إعادة فتح أبواب متحف اللوفر الشهير بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذا وسيتم تطبيق إجراءات سلامة جديدة من بينها ارتداء الكمامات وتقليل عدد الزوار.

كذلك سيتم إغلاق القاعات التي يصعب فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وعادة ما يستقبل اللوفر سنويا نحو عشرة ملايين زائر، أغلبهم من خارج فرنسا، ما يجعله يتصدر قائمة المتاحف الأكثر جذبا للزوار في العالم.

إلا أن المتحف خسر ما يزيد عن 40 مليون يورو بسبب الإغلاق.