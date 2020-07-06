فيروس كورونا: تدابير صحية أثناء الحج، وإعادة فتح أبواب متحف اللوفر بباريس

توفي نجم مسارح برودواي نيك كورديرو عن عمر الـ 41 عاما بعد قضاء أشهر في العناية المركزة بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا. وقالت زوجته أماندا كلوتس إن النجم الكندي كورديرو كان يصارع مرض كوفيد 19 منذ 95 يومًا. وقد بُترت ساقه اليمنى بسبب تجلط الدم. وُرشح كورديرو لجائزة توني لدوره في الفيلم الأمريكي "رصاصات في برودواي" .
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وفاة الممثل الكندي نيك كورديرو بعد صراع مع فيروس كورونا
توفي نجم مسارح برودواي نيك كورديرو عن عمر الـ 41 عاما بعد قضاء أشهر في العناية المركزة بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
وقالت زوجته أماندا كلوتس إن النجم الكندي كورديرو كان يصارع مرض كوفيد 19 منذ 95 يومًا.
وقد بُترت ساقه اليمنى بسبب تجلط الدم.
وُرشح كورديرو لجائزة توني لدوره في الفيلم الأمريكي "رصاصات في برودواي" .
متحف اللوفر بباريس يستقبل الزائرين بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا
شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم إعادة فتح أبواب متحف اللوفر الشهير بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
هذا وسيتم تطبيق إجراءات سلامة جديدة من بينها ارتداء الكمامات وتقليل عدد الزوار.
كذلك سيتم إغلاق القاعات التي يصعب فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وعادة ما يستقبل اللوفر سنويا نحو عشرة ملايين زائر، أغلبهم من خارج فرنسا، ما يجعله يتصدر قائمة المتاحف الأكثر جذبا للزوار في العالم.
إلا أن المتحف خسر ما يزيد عن 40 مليون يورو بسبب الإغلاق.
السعودية تعلن قواعد صحية أثناء الحج لمنع تفشي كورونا
أعلنت السلطات السعودية إنها ستطبق قواعد صحية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء موسم الحج الذي ينطلق في نهاية الشهر الجاري.
وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا في الشهر الماضي إن عدد الحجاج سيكون في حدود الألف.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن البروتكولات الصحية ستشمل حظر لمس الكعبة وفرض مسافة تباعد لا تقل عن المتر ونصف المتر بين كل شخص والأخر خلال مراسم الشعيرة.
كما سيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.
سحب الكتب التي تروج للديمقراطية من مكتبات هونغ كونغ
شهدت المكتبات العامة في هونغ كونغ سحب الكتب التي ألفها دعاة الديمقراطية وذلك في أعقاب تطبيق قانون جديد للأمن.
وقالت السلطات في المستعمرة البريطانية السابقة إنه ستتم مراجعة الكتب لمعرفة ما إذا كانت تخالف القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الصينية وأثار انتقادات الناشطين الديمقراطيين.
ويجرم القانون الجديد جرائم التخريب والدعوات الانفصالية والإرهاب بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.