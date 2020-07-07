ضباط جيش مصر ممنوعون من خوض الانتخابات إلا بشرط، وفيروس كورونا يلقي بظلاله على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو أنه تم فحصه بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا بما في ذلك الحمى.

وقال بولسونارو لشبكة CNN البرازيلية، إنه خضع لأشعة سينية لرئتيه في مستشفى عسكري كإجراء وقائي.

وأفادت وسائل إعلام محلية إن نتائج اختبار الفيروس ستظهر منتصف يوم الثلاثاء.

وكان بولسنارو قد صرح سابقا أنه يتعاطي دواء هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.

وقالت وسائل اعلام محلية ان بولسونارو البالغ من العمر 65 عاما أفرغ جدوله مواعيده هذا الأسبوع.

وأكد مكتبه في بيان "الرئيس في صحة جيدة في الوقت الراهن وهو في مقر إقامته."

ومنذ بداية تفشي الفيروس، قلل بولسونارو من مخاطر ما أسماه في البداية "إنفلونزا صغيرة" ، واستهزأ بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعامل مع الفيروس فى الأماكن المزدحمة مثل ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

وتعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم ، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة وما لا يقل عن 1.6 مليون حالة إصابة.