ضباط جيش مصر ممنوعون من خوض الانتخابات إلا بشرط، وفيروس كورونا يلقي بظلاله على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو أنه تم فحصه بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا بما في ذلك الحمى.
وقال بولسونارو لشبكة CNN البرازيلية، إنه خضع لأشعة سينية لرئتيه في مستشفى عسكري كإجراء وقائي.
وأفادت وسائل إعلام محلية إن نتائج اختبار الفيروس ستظهر منتصف يوم الثلاثاء.
وكان بولسنارو قد صرح سابقا أنه يتعاطي دواء هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.
وقالت وسائل اعلام محلية ان بولسونارو البالغ من العمر 65 عاما أفرغ جدوله مواعيده هذا الأسبوع.
وأكد مكتبه في بيان "الرئيس في صحة جيدة في الوقت الراهن وهو في مقر إقامته."
ومنذ بداية تفشي الفيروس، قلل بولسونارو من مخاطر ما أسماه في البداية "إنفلونزا صغيرة" ، واستهزأ بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعامل مع الفيروس فى الأماكن المزدحمة مثل ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.
وتعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم ، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة وما لا يقل عن 1.6 مليون حالة إصابة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إغلاق حانات في بريطانيا بعد إصابة روادها بفيروس كورونا
بعد أيام قليلة فقط على فتح أبوابها، أغلقت
ثلاث حانات في بريطانيا أبوابها، اثر ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا
وأعلنت إدارات هذه الحانات الثلاث،
إغلاق أبوابها على موقع فيسبوك بعد أن أظهرت اختبارات وجود حالات إيجابية لفيروس
الكورونا لعدد من رواد هذه الحانات.
و كانت بريطانيا، أعادت فتح الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل و الفنادق، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق
في إطار إجراءات الحجر العامة في البلاد، منعا لتفشي فيروس كورونا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا يلقي بظلاله على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة
أعلنت السلطات الأمريكية أنه لن يكون بمقدور
الطلاب الأجانب البقاء في البلاد بداية من فصل الخريف المقبل في حال ما قررت
الجامعات التي يدرسون بها الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد.
وقالت
إدارة الهجرة إن الطلاب الذين لن يمتثلوا للقرارات سيتم ترحيلهم.
وكان العديد من الجامعات والمعاهد العلمية قد
قرروا اللجوء إلى التعليم عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وليس من الواضح عدد الطلاب الذين سيتأثرون
بالقرارات الجديدة، حيث أن أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب يقصدون الولايات
المتحدة كل عام للالتحاق بجامعاتها.
مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون خاص بترشح الضباط في الانتخابات
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون
يمنع الضباط في الجيش، سواء في الخدمة أو متقاعدين، من الترشح للرئاسة أو المجالس
النيابية إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجاءت
موافقة مجلس النواب على قانون قدمته الحكومة لتعديل شروط الخدمة والترقية لضباط
القوات المسلحة.
ويقضي
مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة للمناقشة
ويجب أن يصدق عليه الرئيس المصري ليبدأ العمل به،
بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالجيش
لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس
الأعلى للقوات المسلحة.
وبموجب
القانون يتقدم الضابط بطلب ترشحه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للبت فيه، ويحق له
الطعن في قرار المجلس أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، ويكون
قرار اللجنة نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة أخرى.
وفي
السابق كان يسمح لضباط الجيش خارج الخدمة بالترشح في الانتخابات والتصويت فيها دون
قيد أو شرط، حتى أن بعضهم كان يتقدم باستقالته من الخدمة في الجيش للترشح في
الانتخابات البرلمانية.
وتحظر
القوانين المعمول بها في مصر على الضباط أثناء خدمتهم إبداء الآراء السياسية أو
الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات
حزبية أو دعاية انتخابية.
وقبل نحو عامين ألقي القبض على الفريق سامي عنان
رئيس أركان الجيش المصري السابق بسبب إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية
عام 2018 أمام الرئيس الحالي، بسبب عدم استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة
آنذاك، بحسب ما تقتضيه اللوائح المنظمة لترشح كبار قادة الجيش للمناصب السياسية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الرئيس البرازيلي يجري فحوصات فيروس كورونا
أعلن الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو أنه تم فحصه بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا بما في ذلك الحمى.
وقال بولسونارو لشبكة CNN البرازيلية، إنه خضع لأشعة سينية لرئتيه في مستشفى عسكري كإجراء وقائي.
وأفادت وسائل إعلام محلية إن نتائج اختبار الفيروس ستظهر منتصف يوم الثلاثاء.
وكان بولسنارو قد صرح سابقا أنه يتعاطي دواء هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.
وقالت وسائل اعلام محلية ان بولسونارو البالغ من العمر 65 عاما أفرغ جدوله مواعيده هذا الأسبوع.
وأكد مكتبه في بيان "الرئيس في صحة جيدة في الوقت الراهن وهو في مقر إقامته."
ومنذ بداية تفشي الفيروس، قلل بولسونارو من مخاطر ما أسماه في البداية "إنفلونزا صغيرة" ، واستهزأ بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعامل مع الفيروس فى الأماكن المزدحمة مثل ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.
وتعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم ، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة وما لا يقل عن 1.6 مليون حالة إصابة.
إغلاق حانات في بريطانيا بعد إصابة روادها بفيروس كورونا
بعد أيام قليلة فقط على فتح أبوابها، أغلقت ثلاث حانات في بريطانيا أبوابها، اثر ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا
وأعلنت إدارات هذه الحانات الثلاث، إغلاق أبوابها على موقع فيسبوك بعد أن أظهرت اختبارات وجود حالات إيجابية لفيروس الكورونا لعدد من رواد هذه الحانات.
و كانت بريطانيا، أعادت فتح الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل و الفنادق، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق في إطار إجراءات الحجر العامة في البلاد، منعا لتفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا يلقي بظلاله على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة
أعلنت السلطات الأمريكية أنه لن يكون بمقدور الطلاب الأجانب البقاء في البلاد بداية من فصل الخريف المقبل في حال ما قررت الجامعات التي يدرسون بها الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد.
وقالت إدارة الهجرة إن الطلاب الذين لن يمتثلوا للقرارات سيتم ترحيلهم.
وكان العديد من الجامعات والمعاهد العلمية قد قرروا اللجوء إلى التعليم عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وليس من الواضح عدد الطلاب الذين سيتأثرون بالقرارات الجديدة، حيث أن أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب يقصدون الولايات المتحدة كل عام للالتحاق بجامعاتها.
مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون خاص بترشح الضباط في الانتخابات
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون يمنع الضباط في الجيش، سواء في الخدمة أو متقاعدين، من الترشح للرئاسة أو المجالس النيابية إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجاءت موافقة مجلس النواب على قانون قدمته الحكومة لتعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة للمناقشة ويجب أن يصدق عليه الرئيس المصري ليبدأ العمل به، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالجيش لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبموجب القانون يتقدم الضابط بطلب ترشحه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للبت فيه، ويحق له الطعن في قرار المجلس أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، ويكون قرار اللجنة نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة أخرى.
وفي السابق كان يسمح لضباط الجيش خارج الخدمة بالترشح في الانتخابات والتصويت فيها دون قيد أو شرط، حتى أن بعضهم كان يتقدم باستقالته من الخدمة في الجيش للترشح في الانتخابات البرلمانية.
وتحظر القوانين المعمول بها في مصر على الضباط أثناء خدمتهم إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعاية انتخابية.
وقبل نحو عامين ألقي القبض على الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق بسبب إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018 أمام الرئيس الحالي، بسبب عدم استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، بحسب ما تقتضيه اللوائح المنظمة لترشح كبار قادة الجيش للمناصب السياسية.