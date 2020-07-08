فيروس كورونا: أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، ومظاهرات في صربيا ضد "التخبط الحكومي"

تفيد البيانات الصادرة عن هيئات أمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين.كما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء في الولايات المتحدة نحو 133 ألفا.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلا لحالات إصابة ووفيات تليها البرازيل بأكثر من مليون و600 ألف إصابة ونحو 66 ألف وفاة.

عربيا تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بنحو 3400 بينما تعد السعودية هي الأكير تسجيلا للإصابات بنحو 217 ألفا.