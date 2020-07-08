فيروس كورونا: أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، ومظاهرات في صربيا ضد "التخبط الحكومي"

استخدمت\nالشرطة الصربية الغاز المسيل للدموع مساء أمس لتفريق آلاف المحتجين الذين تظاهروا\nفي شوارع العاصة بلغراد مطالبين باستقالة الرئيس ألكسندر فوسيتش. وكان\nالمحتجون ينددون بالقرار الحكومة الخاصة بإعلان حظر التجول في العاصمة بسبب\nالارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وكانت\nالسلطات قد أعلنت إلغاء الإجراءات الاحترازية قبل الانتخابات البرلمانية- التي فاز\nبها حزب الرئيس- قبل أن تعود معدلات الإصابة للارتفاع.
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مظاهرات في صربيا ضد "التخبط الحكومي" في التعامل مع الوباء
استخدمت الشرطة الصربية الغاز المسيل للدموع مساء أمس لتفريق آلاف المحتجين الذين تظاهروا في شوارع العاصة بلغراد مطالبين باستقالة الرئيس ألكسندر فوسيتش.
وكان المحتجون ينددون بالقرار الحكومة الخاصة بإعلان حظر التجول في العاصمة بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وكانت السلطات قد أعلنت إلغاء الإجراءات الاحترازية قبل الانتخابات البرلمانية- التي فاز بها حزب الرئيس- قبل أن تعود معدلات الإصابة للارتفاع.
أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة
تفيد البيانات الصادرة عن هيئات أمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين.كما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء في الولايات المتحدة نحو 133 ألفا.
وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلا لحالات إصابة ووفيات تليها البرازيل بأكثر من مليون و600 ألف إصابة ونحو 66 ألف وفاة.
عربيا تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بنحو 3400 بينما تعد السعودية هي الأكير تسجيلا للإصابات بنحو 217 ألفا.