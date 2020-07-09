ترامب ينتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بسبب "نصائحه السيئة"

تكثف الشرطة في لوس أنجلوس من عمليات البحث للعثورعلى النجمة الأمريكية نايا ريفيرا بعد العثور على ابنها ذي الأربع سنوات بمفرده على متن قارب عائم في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا.

وكانت آخر مشاركة للممثلة على "تويتر" هي صورة لها تضع فيها قبلة على خد ابنها، وعلقت عليها: "نحن الاثنين فقط".

يذكر أن نايا كانت متزوجة من الممثل ريان دورسي، قبل طلاقهما عام 2018.

وكانت بداية شهرتها في عام 2009 بعد أن عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في العرض التليفزيوني "غلي Glee".

كما أدت نايا دور البطولة أيضا في أفلام سينمائية أخرى مثل "سي.إس.آي: ميامي" و"الخادمات الخائنات" و"منقذي ماليبو".