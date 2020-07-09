تكثف الشرطة في لوس أنجلوس من عمليات البحث للعثورعلى النجمة الأمريكية نايا ريفيرا بعد العثور على ابنها ذي الأربع سنوات بمفرده على متن قارب عائم في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا. وكانت آخر مشاركة للممثلة على "تويتر" هي صورة لها تضع فيها قبلة على خد ابنها، وعلقت عليها: "نحن الاثنين فقط". يذكر أن نايا كانت متزوجة من الممثل ريان دورسي، قبل طلاقهما عام 2018. وكانت بداية شهرتها في عام 2009 بعد أن عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في العرض التليفزيوني "غلي Glee". كما أدت نايا دور البطولة أيضا في أفلام سينمائية أخرى مثل "سي.إس.آي: ميامي" و"الخادمات الخائنات" و"منقذي ماليبو".
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يحررها اليوم: أحمد ماهر و أليكس أيوب
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فقدان الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا خلال رحلة بحرية مع ابنها
تكثف الشرطة في لوس أنجلوس من عمليات البحث للعثورعلى النجمة الأمريكية نايا ريفيرا بعد العثور على ابنها ذي الأربع سنوات بمفرده على متن قارب عائم في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا.
وكانت آخر مشاركة للممثلة على "تويتر" هي صورة لها تضع فيها قبلة على خد ابنها، وعلقت عليها: "نحن الاثنين فقط".
يذكر أن نايا كانت متزوجة من الممثل ريان دورسي، قبل طلاقهما عام 2018.
وكانت بداية شهرتها في عام 2009 بعد أن عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في العرض التليفزيوني "غلي Glee".
كما أدت نايا دور البطولة أيضا في أفلام سينمائية أخرى مثل "سي.إس.آي: ميامي" و"الخادمات الخائنات" و"منقذي ماليبو".
ترامب ينتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بسبب "نصائحه السيئة"
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بسبب ما وصفه بنصائحه "السيئة" بشأن فيروس كورونا.
وفي مقابلة مع تلفزيون "غراي تي في" الخاص، ستبث بالكامل يوم الأحد، قال ترامب إنه لا يتفق مع تقييم فاوتشي لسياسة البيت الأبيض في مجابهة الوباء.
وانتقد الرئيس نصائح فاوتشي، مصرّحا: "قال الدكتور فاوتشي لا تضعوا الكمامات، والآن يقول ضعوها. قال لا تحظروا الصين، وحظرت الصين ولم أستمع للخبراء."
وبدا ترامب متفائلا، قائلا: "إننا في موقع جيد".
وسجلت الولايات المتحدة حصيلة إصابات يومية قياسية مساء الثلاثاء، هي الأعلى منذ انتشار الوباء وباء، بـ 60 ألفا و209 إصابات مؤكدة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.
كما توفّي 131 ألفا و362 شخصا في البلاد لتظل الأكثر تضررا جراء الوباء.