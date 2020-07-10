فيروس كورونا: الإصابات تتخطى ربع مليون في إيران، وتأهب في المحافظات لمواجهة موجة ثانية من الوباء

تشهد إيران ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تخفيف إجراءات الإغلاق والعزل.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن إصابة 2079 شخصاً في غضون 24 ساعة. وبذلك تخطى العدد الإجمالي للإصابات في إيران ربع المليون، وفقا للإحصاءات الرسمية المتوفرة.

وقضى مرض كوفيد - 19 على 221 مريضاً، في أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران منذ تفشي الفيروس الذي يسبب المرض في فبراير/شباط. ووصلت حصيلة الوفيات إلى 12305 شخصا.

وأعلنت السلطات حالة التأهب في أكثر من عشر محافظات بينها العاصمة طهران، مناشدة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والتشديد في إجراءات عقد التجمعات العامة لتحجيم الموجة الثانية من تفشي الوباء.