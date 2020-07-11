Economic conference delegate in front of a portrait of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh (file photo)
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فيروس كورونا: إصابة العشرات من اللاعبين في دوري كرة القدم السعودي

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  1. إصابة العشرات بكورونا في دوري كرة القدم السعودي

    أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إصابة 75 لاعباً بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 8 يوليو/تموز.

    وقال الاتحاد على حسابه الرسمي بتويتر إن 50 من المصابين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشملت الإصابات الأخرى إداريين وفنيين.

    وكان الاتحاد قد قرر في وقت سابق استئناف مسابقاته الكروية في الرابع من أغسطس/ آب المقبل بعد توقف المنافسات منذ مارس/آذار الماضي.

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