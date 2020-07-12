فيروس كورونا: مظاهرة ضد سياسة إسرائيل الاقتصادية، والحجر الصحي يتسبب في مغادرة حارس مرمى أرض الملعب بالبرتغال

اضطر حارس المرمى البديل لفريق بيلينينسيس البرتغالي، أندري موريرا، لترك مباراة فريقه ضد موريرينسي خلال استراحة الشوطين، بسبب عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان ليل أمس أنه السلطات الطبية طلبت من الحارس مغادرة ملعب المباراة لأنه لم يلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان موريرا قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد بورتو ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ"كوفيد-19".

وبحسب التقارير الصحافية المحلية، تشارك الزميلان الغرفة نفسها في الفندق على هامش مباريات الفريق.