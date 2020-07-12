فيروس كورونا: مظاهرة ضد سياسة إسرائيل الاقتصادية، والحجر الصحي يتسبب في مغادرة حارس مرمى أرض الملعب بالبرتغال

اضطر حارس المرمى البديل لفريق بيلينينسيس البرتغالي، أندري موريرا، لترك مباراة فريقه\nضد موريرينسي خلال استراحة الشوطين،\nبسبب عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا. وأوضحت رابطة الدوري في بيان ليل أمس أنه السلطات الطبية طلبت من\nالحارس مغادرة ملعب المباراة لأنه لم يلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي والحجر\nالصحي لمدة 14 يوما. وكان موريرا قد غاب عن المباراة السابقة\nلفريقه ضد بورتو ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في\nفريقه، جواو مونتيرو، بـ"كوفيد-19". وبحسب\nالتقارير الصحافية المحلية، تشارك الزميلان الغرفة نفسها في الفندق على هامش\nمباريات الفريق.
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اضطر حارس المرمى البديل لفريق بيلينينسيس البرتغالي، أندري موريرا، لترك مباراة فريقه ضد موريرينسي خلال استراحة الشوطين، بسبب عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.
وأوضحت رابطة الدوري في بيان ليل أمس أنه السلطات الطبية طلبت من الحارس مغادرة ملعب المباراة لأنه لم يلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وكان موريرا قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد بورتو ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ"كوفيد-19".
وبحسب التقارير الصحافية المحلية، تشارك الزميلان الغرفة نفسها في الفندق على هامش مباريات الفريق.
الآلاف يحتجون على سياسة الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية في التعامل مع تبعات كورونا
شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرة بمدينة تل أبيب يوم أمس للتنديد بالأوضاع الاقتصادية التي يعانون منها بسبب "سوء تعامل الحكومة مع فيروس كورونا".
وامتلئ ميدان رابين بأغلبية من المتظاهرين الذين كانوا يرتدون أقنعة للوجه لكن دون الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأعرب المحتجون عن شكواهم من "بطء وصول الإعانات الحكومية".
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أشهر عن اجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وهو الأمر الذي أثر على النشاطات الاقتصادية في البلاد.