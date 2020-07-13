الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا منشأة نفط وتجمعات عسكرية سعودية، والإعلان عن فوز الرئيس البولندي بولاية جديدة

الإعلان عن فوز الرئيس البولندي أندريه دودا بولاية جديدة
أعلنت
مفوضية الانتخابات في بولندا فوز الرئيس المنتهية ولايته، أندريه دودا، بفترة
رئاسية جديدة بعد تغلبه على منافسه في الجولة الثانية من السباق الرئاسي.
وبحسب
المفوضية فإن دودا حصد 51.2 بالمائة من
إجمالي أصوات الناخبين بينما أيد 48.8 بالمائة منافسه عمدة العاصمة وارسو رافال
ترزاكوفسكي.
ويعد هذا
أقل هامش فوز في الانتخابات تشهده بولندا منذ نهاية الحقبة الشيوعية عام 1989.
و اهتمت الحملة
الانتخابية للرئيس دودا، والذي يعد حليفا لحزب القانون والعدالة الحاكم، بدعم الآراء
المحافظة اجتماعيا والتعهد بمواصلة برامج الرعاية الاجتماعية التي ساعدت على
انتشال العديد من العائلات البولندية من الفقر.
EPACopyright: EPA
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطارات ومنشأة نفط وتجمعات عسكرية سعودية
قال
قيادي في الحركة الحوثية باليمن أن الحركة استهدفت بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة
مواقع عسكرية ومطارات ومنشأة نفط في السعودية، بجانب معسكر في اليمن يضم قوات سعودية وأخرى موالية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بحسب القيادي.
وكانت
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد قال في وقت سابق إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة متفجرة أطلقتها جماعة
الحوثيين ليلا باتجاه المملكة.
إلا أن
المتحدث باسم الجماعة اليمنية يحيى سريع قال إن الصواريخ والطائرات الحوثية
استهدفت عدة مطارات وأهداف عسكرية في خميس مشيط ونجران وعسير بجانب منشأة النفط في
جيزان.
كما أشار
سريع إلى أن الصواريخ والطائرات الحوثية استهدفت معسكر تداوين بمحافظة مآرب
اليمنية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من السعوديين والقوات اليمنية الموالية
للتحالف.
وتدعم السعودية قوات الرئيس اليمني عبده ربه
منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويشنون هجمات
صاورخية على الأراضي السعودية.
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الإعلان عن فوز الرئيس البولندي أندريه دودا بولاية جديدة
أعلنت مفوضية الانتخابات في بولندا فوز الرئيس المنتهية ولايته، أندريه دودا، بفترة رئاسية جديدة بعد تغلبه على منافسه في الجولة الثانية من السباق الرئاسي.
وبحسب المفوضية فإن دودا حصد 51.2 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين بينما أيد 48.8 بالمائة منافسه عمدة العاصمة وارسو رافال ترزاكوفسكي.
ويعد هذا أقل هامش فوز في الانتخابات تشهده بولندا منذ نهاية الحقبة الشيوعية عام 1989.
و اهتمت الحملة الانتخابية للرئيس دودا، والذي يعد حليفا لحزب القانون والعدالة الحاكم، بدعم الآراء المحافظة اجتماعيا والتعهد بمواصلة برامج الرعاية الاجتماعية التي ساعدت على انتشال العديد من العائلات البولندية من الفقر.
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطارات ومنشأة نفط وتجمعات عسكرية سعودية
قال قيادي في الحركة الحوثية باليمن أن الحركة استهدفت بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مواقع عسكرية ومطارات ومنشأة نفط في السعودية، بجانب معسكر في اليمن يضم قوات سعودية وأخرى موالية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بحسب القيادي.
وكانت التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد قال في وقت سابق إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة متفجرة أطلقتها جماعة الحوثيين ليلا باتجاه المملكة.
إلا أن المتحدث باسم الجماعة اليمنية يحيى سريع قال إن الصواريخ والطائرات الحوثية استهدفت عدة مطارات وأهداف عسكرية في خميس مشيط ونجران وعسير بجانب منشأة النفط في جيزان.
كما أشار سريع إلى أن الصواريخ والطائرات الحوثية استهدفت معسكر تداوين بمحافظة مآرب اليمنية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من السعوديين والقوات اليمنية الموالية للتحالف.
وتدعم السعودية قوات الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويشنون هجمات صاورخية على الأراضي السعودية.