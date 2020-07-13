الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا منشأة نفط وتجمعات عسكرية سعودية، والإعلان عن فوز الرئيس البولندي بولاية جديدة

أعلنت مفوضية الانتخابات في بولندا فوز الرئيس المنتهية ولايته، أندريه دودا، بفترة رئاسية جديدة بعد تغلبه على منافسه في الجولة الثانية من السباق الرئاسي.

وبحسب المفوضية فإن دودا حصد 51.2 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين بينما أيد 48.8 بالمائة منافسه عمدة العاصمة وارسو رافال ترزاكوفسكي.

ويعد هذا أقل هامش فوز في الانتخابات تشهده بولندا منذ نهاية الحقبة الشيوعية عام 1989.

و اهتمت الحملة الانتخابية للرئيس دودا، والذي يعد حليفا لحزب القانون والعدالة الحاكم، بدعم الآراء المحافظة اجتماعيا والتعهد بمواصلة برامج الرعاية الاجتماعية التي ساعدت على انتشال العديد من العائلات البولندية من الفقر.