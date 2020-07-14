عاملون في قطاع الصحة بفرنسا
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تأجيل إطلاق مسبار الفضاء الإماراتي، وزيادة في رواتب العاملين بقطاع الصحة في فرنسا بقيمة 9 مليارات دولار

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  1. تأجيل إطلاق مسبار الفضاء الإماراتي

    أعلنت وكالة الفضاء الإماراتية عن تأجيل موعد إطلاق مسبار بهدف استكشاف المريخ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق باليابان.

    وكان من المفترض أن تطلق الإمارات غدا "مسبار الأمل" ليكون أول مسبار عربي ينطلق إلى كوكب المريخ.

    إلا أن مكتب الاتصال لحكومة الإمارات قال إن المسبار سينطلق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل بحسب التوقيت المحلي للإمارات.

    ومن المتوقع أن يقطع المسبار 493 مليون كيلومتر ليصل إلى المريخ بعد نحو سبعة أشهر بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

    بعثة مسبار الأمل
    Copyright: AFP
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  2. زيادة رواتب العاملين في قطاع الصحة في فرنسا بقيمة تسعة مليارات دولار

    وافقت الحكومة الفرنسية على زيادة في رواتب العاملين في قطاع الصحة بقيمة تسعة مليارات دولار في إقرار منها بالدور الذي يلعبونه في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

    وقد اتفقت الحكومة على الزيادة بعد مفاوضات مع النقابات استمرت لمدة سبعة أسابيع.

    ومع إقرار الزيادة فإن متوسط الزيادة في الراتب الشهري لمن يعمل في القطاع الصحي قد يصل إلى 183 يورو.

    وسجلت فرنسا أكثر من 172 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الوفيات نحو 30 ألفا.

    باريس
    Copyright: AFP
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