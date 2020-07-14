تأجيل إطلاق مسبار الفضاء الإماراتي، وزيادة في رواتب العاملين بقطاع الصحة في فرنسا بقيمة 9 مليارات دولار

أعلنت وكالة الفضاء الإماراتية عن تأجيل موعد إطلاق مسبار بهدف استكشاف المريخ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق باليابان.

وكان من المفترض أن تطلق الإمارات غدا "مسبار الأمل" ليكون أول مسبار عربي ينطلق إلى كوكب المريخ.

إلا أن مكتب الاتصال لحكومة الإمارات قال إن المسبار سينطلق في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل بحسب التوقيت المحلي للإمارات.

ومن المتوقع أن يقطع المسبار 493 مليون كيلومتر ليصل إلى المريخ بعد نحو سبعة أشهر بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.