انفجار بيروت: متظاهرون للوفد الأمريكي في حي الجميزة "إنهم مجرمون لا تنقذوهم"، وتركيا تبحث تعليق "العلاقات الدبلوماسية" مع الإمارات

تيك توك في مصر: العفو الدولية تطالب الأمن بعدم ملاحقة النساء والفتيات بتهم "مثيرة للسخرية"
قالت منظمة العفو الدولية اليوم
إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للقمع الذي تتعرض له النساء
المؤثرات على تطبيق تيك توك، اللاتي يحاكمن بتهم "مثيرة للسخرية" تتعلق بـ
"التحريض على الفسق والفجور"، و"الاعتداء على المبادئ والقيم
الأسرية في المجتمع المصري".
ومنذ أبريل/نيسان 2020، اعتقلت السلطات المصرية عشر نساء من مؤثرات على تطبيق تيك توك، ووضعتهن
على ذمة المحاكمة لمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وغير ذلك من
النصوص القانونية، التي تتعلق بـ"الآداب العامة".
وتحظى هؤلاء اللاتي يحاكمن بعدد كبير من
المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد متابعين تتراوح بين مئات الآلاف
وعدة ملايين. وحُكم على أربع منهن بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ودفع
غرامات كبيرة، بينما تنتظر 6 أخريات المحاكمة.
Quote Message: النساء اللاتي أبلغن عن اعتداءات جنسية وانتهاكات لحقهن في الخصوصية والتعرض للإساءة عبر الإنترنت هن من بين النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي اللاتي تستهدفهن السلطات باستخدام أساليب قمعية جديدة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال مراقبة أجساد النساء وسلوكهن، وتقويض قدرتهن على كسب المعيشة بصورة مستقلة. from منظمة العفو الدولية
النساء اللاتي أبلغن عن اعتداءات جنسية وانتهاكات لحقهن في الخصوصية والتعرض للإساءة عبر الإنترنت هن من بين النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي اللاتي تستهدفهن السلطات باستخدام أساليب قمعية جديدة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال مراقبة أجساد النساء وسلوكهن، وتقويض قدرتهن على كسب المعيشة بصورة مستقلة.
Quote Message: فبدلاً من مراقبة النساء على الإنترنت، يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للتحقيق في الحالات الواسعة الانتشار التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر، واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التمييز المجحف القائم على النوع الاجتماعي في القانون والواقع الفعلي. from منظمة العفو الدولية
فبدلاً من مراقبة النساء على الإنترنت، يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للتحقيق في الحالات الواسعة الانتشار التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر، واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التمييز المجحف القائم على النوع الاجتماعي في القانون والواقع الفعلي.
178 قتيلا و 6000 مصابا آخر حصيلة لضحايا انفجار مرفأ بيروت
سجلت آخر حصيلة
لضحايا انفجار مرفأ بيروت مصرع 178 شخصًا فيما لايزال 30 في عداد
المفقودين .
و بحسب تقرير
نشرته وكالة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة، فان 6000 آلاف شخص أصيبوا
نتيجة الانفجار الذي و قع في الرابع من أغسطس/ آب.
وقال
التقرير، إن تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا لنطاق
الانفجار، أظهر أن نصف المنشأت الطبية البالغ عددها 55 تعمل بكامل
طاقتها، و حوالي 40 % منها عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج الى إعادة
تأهيل.
فيروس كورونا: الموجة الثانية في هولندا بسبب التجمعات الخاصة غير المرخصة
قالت
السلطات الصحية في هولندا، إن العديد من الشباب و صغار السن لا يتبعون
قواعد الإغلاق، وهو الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات
بفيروس كورونا .
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الخاصة بفيروس كورونا في البلاد، جوبا فان دي بيرغ، في مقابلة مع بي بي سي، إن 70% من الحالات كانت نتيجة تجمعات غير مرخص لها.
وأضافت: "أنني أتفهم أن الأمر صعب، مع فصل
الصيف والحفلات، والتجمعات العائلية، والزفاف، والجنازات. لكن الكثير من
الناس قريبون جدًا من بعضهم البعض، وهذا هو السبب في الزيادة الهائلة في عدد
الإصابات".
وارتفعت الإصابات مؤخرا إلى 600 إصابة يومياً مقارنة بنحو 40 إصابة بعد أيام من رفع الإغلاق.
ونوهت فان دي
بيرغ إلى أن بلادها لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد بريطانيا، بعد أن أزالت الحكومة
البريطانية هولندا من قائمة الدول "الآمنة"، "لاننا لا نتعامل على أساس العاطفة، بل الحقيقة".
وفاة الفنانة المصرية شويكار
توفيت اليوم الفنانة المصرية شويكار، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا.
اشتهرت الراحلة بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من المسرحيات الخالدة، مثل "حواء الساعة 12" و"سيدتي الجميلة".
الإعدام رميا بالحجارة لنيجيري اغتصب طفلة
قضت محكمة
إسلامية في مدينة كانو النيجيرية، برجم رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعد
قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.
جاء الحكم في
أعقاب احتجاجات شعبية ضد جرائم الاغتصاب في جميع أنحاء نيجيريا.
وقال متحدث باسم
القضاء في ولاية كانو لبي بي سي، إن المحكمة الشرعية العليا أدانت الرجل باغتصاب الطفلة في ضواحي قرية فارسا النائية في
عام 2019.
وحُكم على الرجل بالإعدام
رجماً وفقاً للشريعة الإسلامية، التي تطبقها الولاية، مع إمكانية استئناف الحكم خلال 30 يوم.
فيروس كورونا: بريطانيا عقدت صفقات لشراء ما يكفي لتأمين خمس جرعات من اللقاحات المحتملة لكل مواطن
وقعت الحكومة البريطانية صفقة للحصول
على 90 مليون جرعة أخرى من القاحات ضد فيروس كورونا، ما يرفع مخزونها المحتمل من
اللقاحات إلى 340 مليون جرعة.
ومن الناحية النظرية، يعني ذلك أن
المملكة المتحدة سيكون لديها ما يكفي لحصول جميع سكانها، على خمس جرعات من اللقاحات.
ومع انتهاء معظم التجارب التي أجريت
على اللقاحات إلى الفشل، ترمي الحكومة البريطانية بعدة أحصنة في رهان عسير، على
أمل ثبوت فعالية أحد تلك اللقاحات ضد المرض.
ولم تكشف الحكومة، حتى الآن، عن الثمن
الذي تكبدته لعقد صفقات اللقاحات التي يجري تطويرها باستخدام أربعة مناهج علمية مختلفة.
وعقدت بريطانيا صفقات لشراء 100 مليون جرعة
من لقاح استرازينيكا، الذي تطوره جامعة أكسفورد، و30 مليون
جرعة من لقاحات شركة جانسن، و30 مليونا من
لقاحات MRNA ، و60 مليون
جرعة من لقاحات فالنيفا، و120 مليونا من
لقاحات البروتين المساعد.
وتعمل شركة الأدوية البلجيكية، جانسن، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية،
نوفافكس، على تطوير تلك اللقاحات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلأردوغان: المسؤولون المصريون يقولون لنا إنهم حريصون على "إزالة سوء التفاهم" بين البلدين
أردوغان يتعهد بالرد على أي هجوم ضد السفن التركية في شرق المتوسط.
عاجلأردوغان: نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير التركي
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انفجار بيروت: ما الدول العربية التي لا تزال تختزن شحنات من مادة نترات الأمونيوم؟
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بعد الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت نتيجة انفجار مادة نترات الأمونيوم، برزت مخاوف عالمية بشأن تخزين هذه المادة.
وتستخدم المادة الكيمياوية على نطاق واسع في شتى أرجاء العالم، كسماد أو كمادة متفجرة في قطاع التعدين.
بيد أنه توجد قواعد صارمة بشأن الأماكن التي يجري تخزينها فيها ومدة ذلك.
ويحاط موقع التخزين غالبا بسرية نظرا لإمكانية استخدام هذه المادة في صنع القنابل.
ولا تزال هناك بلدان حول العالم لديها مستودعات لتخزين شحنات من تلك المادة، بينها بلدان عربيان: العراق واليمن.
اتفاق الإمارات وإسرائيل: تركيا تصفه بـ "الخيانة"، والإمارات ترد: "يمهد لحل الدولتين"
انتقدت وزارة الخارجية التركية، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاق "خيانة" للقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم إن ردود الفعل من أهم عواصم العالم على اتفاق الإمارات مع إسرائيل "مشجعة".
وقال قرقاش في تغريدة إن الاتفاق "عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين".
ويمثل هذا ثالث اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. إذ كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.
وسيلتقي، في الأسابيع المقبلة، وفدان من إسرائيل والإمارات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة.
وفي تعقيبه على الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "أجّل" خطط الضم في الضفة الغربية، لكن تلك الخطط لا تزال مطروحة "على الطاولة".
سمير الإسكندراني: وفاة الفنان المصري عن عمر ناهز 82 عاما
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر وفاة المغني المصري سمير الإسكندراني، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الاسكندراني قد توفي بعد صراع مع المرض.
ونعا نقيب الموسيقيين هاني شاكر، الفنان الراحل، في بيان قائلا إن الإسكندراني "أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال".
فيروس كورونا: "مزيج الأعشاب السحري" لم يفلح في وقف تفشي الوباء في مدغشقر
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، الترويج لدواء محلي لعلاج مرض كوفيد-19، تكافح المستشفيات في البلد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المصابين بالوباء.
وخلال الشهر الماضي، بلغت أعداد المصابين بالمرض في مدغشقر نحو أربعة أضعاف ما
كانت عليه؛ لتتجاوز 13 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 162 وفاة.
ورغم تفشي الوباء في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقة واحدة، يصر
راجولينا على الترويج للمشروب العشبي، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد
أورغانكس"، وزعم أنه يشفي من الإصابة بالمرض في غضون عشرة أيام، رغم تحذيرات
منظمة الصحة العالمية من عدم ثبوت فعاليته علمياً.
ويُنتج المشروب العشبي، المصنوع من خليط من نبات الشيح وأعشاب محلية أخرى، من قبل معهد ملغاشي
للبحوث التطبيقية.
وأثار راجولينا انتقادات واسعة، حينما قدم المشروب العشبي لأطفال
المدارس، ووزعه جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية الأساسية على المعوزين في المناطق
النائية.
ويصر راجولينا على أن البدء في توزيع هذا المشروب مجانا في ضواحي العاصمة،
قبل بضعة أشهر، كان السبب وراء عدم ارتفاع نسبة الإصابات هناك، متهما الغرب
بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.
ورغم عدم اختبار مدى نجاعة العقار، حتى الآن، إلا أن المشروب العشبي تحول إلى مصدر فخر
إفريقي بالنسبة لكثيرين، كما أرسلت منه مدغشقر عشرات الشحنات المجانية إلى عدة دول
أفريقية.
ولدى الإعلان عن المشروب العشبي، في إبريل/ نيسان الماضي، رد راجولينا على تحذيرات
منطمة الصحة العالمية من تناول العقار، دون إجراء الاختبارات السريرية اللازمة،
بالقول "أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من إفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن
دولة مثل مدغشقر... توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم"، محذرا من الاستهانة
بالعلماء الأفارقة.
AFPCopyright: AFP
انفجار بيروت: متظاهرون للوفد الأمريكي في حي الجميزة "إنهم مجرمون لا تنقذوهم"
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تداول لبنانيون مقاطع فيديو لوفد رسمي أمريكي أثناء زيارته شوارع بيروت المدمرة بعد انفجار المرفأ الكبير.
وهتف بعض اللبنانيين أثناء رؤيتهم لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، دايفيد هيل، في شارعي الجميزة ومار مخايل، ضد الطبقة السياسية الحاكمة: "إنهم مجرمون..لا تنقذوهم".
ويتهم العديد من المواطنين الحكومات المتعاقبة بالطائفية والفساد، ويقولون إن الانفجار الأخير، الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت، كان قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أليكس أيوب
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نهاية التغطية المباشرة، نلقاكم غدا وكونوا بخير
تيك توك في مصر: العفو الدولية تطالب الأمن بعدم ملاحقة النساء والفتيات بتهم "مثيرة للسخرية"
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للقمع الذي تتعرض له النساء المؤثرات على تطبيق تيك توك، اللاتي يحاكمن بتهم "مثيرة للسخرية" تتعلق بـ "التحريض على الفسق والفجور"، و"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
ومنذ أبريل/نيسان 2020، اعتقلت السلطات المصرية عشر نساء من مؤثرات على تطبيق تيك توك، ووضعتهن على ذمة المحاكمة لمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وغير ذلك من النصوص القانونية، التي تتعلق بـ"الآداب العامة".
وتحظى هؤلاء اللاتي يحاكمن بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد متابعين تتراوح بين مئات الآلاف وعدة ملايين. وحُكم على أربع منهن بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ودفع غرامات كبيرة، بينما تنتظر 6 أخريات المحاكمة.
178 قتيلا و 6000 مصابا آخر حصيلة لضحايا انفجار مرفأ بيروت
سجلت آخر حصيلة لضحايا انفجار مرفأ بيروت مصرع 178 شخصًا فيما لايزال 30 في عداد المفقودين .
و بحسب تقرير نشرته وكالة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة، فان 6000 آلاف شخص أصيبوا نتيجة الانفجار الذي و قع في الرابع من أغسطس/ آب.
وقال التقرير، إن تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا لنطاق الانفجار، أظهر أن نصف المنشأت الطبية البالغ عددها 55 تعمل بكامل طاقتها، و حوالي 40 % منها عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج الى إعادة تأهيل.
انفجار بيروت: هل يعيش لبنان صدمة جماعية؟
فيروس كورونا: الموجة الثانية في هولندا بسبب التجمعات الخاصة غير المرخصة
قالت السلطات الصحية في هولندا، إن العديد من الشباب و صغار السن لا يتبعون قواعد الإغلاق، وهو الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا .
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الخاصة بفيروس كورونا في البلاد، جوبا فان دي بيرغ، في مقابلة مع بي بي سي، إن 70% من الحالات كانت نتيجة تجمعات غير مرخص لها.
وأضافت: "أنني أتفهم أن الأمر صعب، مع فصل الصيف والحفلات، والتجمعات العائلية، والزفاف، والجنازات. لكن الكثير من الناس قريبون جدًا من بعضهم البعض، وهذا هو السبب في الزيادة الهائلة في عدد الإصابات".
وارتفعت الإصابات مؤخرا إلى 600 إصابة يومياً مقارنة بنحو 40 إصابة بعد أيام من رفع الإغلاق.
ونوهت فان دي بيرغ إلى أن بلادها لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد بريطانيا، بعد أن أزالت الحكومة البريطانية هولندا من قائمة الدول "الآمنة"، "لاننا لا نتعامل على أساس العاطفة، بل الحقيقة".
وفاة الفنانة المصرية شويكار
توفيت اليوم الفنانة المصرية شويكار، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا.
اشتهرت الراحلة بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من المسرحيات الخالدة، مثل "حواء الساعة 12" و"سيدتي الجميلة".
الإعدام رميا بالحجارة لنيجيري اغتصب طفلة
قضت محكمة إسلامية في مدينة كانو النيجيرية، برجم رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعد قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.
جاء الحكم في أعقاب احتجاجات شعبية ضد جرائم الاغتصاب في جميع أنحاء نيجيريا.
وقال متحدث باسم القضاء في ولاية كانو لبي بي سي، إن المحكمة الشرعية العليا أدانت الرجل باغتصاب الطفلة في ضواحي قرية فارسا النائية في عام 2019.
وحُكم على الرجل بالإعدام رجماً وفقاً للشريعة الإسلامية، التي تطبقها الولاية، مع إمكانية استئناف الحكم خلال 30 يوم.
فيروس كورونا: بريطانيا عقدت صفقات لشراء ما يكفي لتأمين خمس جرعات من اللقاحات المحتملة لكل مواطن
وقعت الحكومة البريطانية صفقة للحصول على 90 مليون جرعة أخرى من القاحات ضد فيروس كورونا، ما يرفع مخزونها المحتمل من اللقاحات إلى 340 مليون جرعة.
ومن الناحية النظرية، يعني ذلك أن المملكة المتحدة سيكون لديها ما يكفي لحصول جميع سكانها، على خمس جرعات من اللقاحات.
ومع انتهاء معظم التجارب التي أجريت على اللقاحات إلى الفشل، ترمي الحكومة البريطانية بعدة أحصنة في رهان عسير، على أمل ثبوت فعالية أحد تلك اللقاحات ضد المرض.
ولم تكشف الحكومة، حتى الآن، عن الثمن الذي تكبدته لعقد صفقات اللقاحات التي يجري تطويرها باستخدام أربعة مناهج علمية مختلفة.
وعقدت بريطانيا صفقات لشراء 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، الذي تطوره جامعة أكسفورد، و30 مليون جرعة من لقاحات شركة جانسن، و30 مليونا من لقاحات MRNA ، و60 مليون جرعة من لقاحات فالنيفا، و120 مليونا من لقاحات البروتين المساعد.
وتعمل شركة الأدوية البلجيكية، جانسن، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، نوفافكس، على تطوير تلك اللقاحات.
عاجلأردوغان: المسؤولون المصريون يقولون لنا إنهم حريصون على "إزالة سوء التفاهم" بين البلدين
عاجلأردوغان: نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير التركي
انفجار بيروت: ما الدول العربية التي لا تزال تختزن شحنات من مادة نترات الأمونيوم؟
بعد الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت نتيجة انفجار مادة نترات الأمونيوم، برزت مخاوف عالمية بشأن تخزين هذه المادة.
وتستخدم المادة الكيمياوية على نطاق واسع في شتى أرجاء العالم، كسماد أو كمادة متفجرة في قطاع التعدين.
بيد أنه توجد قواعد صارمة بشأن الأماكن التي يجري تخزينها فيها ومدة ذلك.
ويحاط موقع التخزين غالبا بسرية نظرا لإمكانية استخدام هذه المادة في صنع القنابل.
ولا تزال هناك بلدان حول العالم لديها مستودعات لتخزين شحنات من تلك المادة، بينها بلدان عربيان: العراق واليمن.
انفجار بيروت: ما الدول العربية التي لا تزال تختزن شحنات من مادة نترات الأمونيوم؟
اتفاق الإمارات وإسرائيل: تركيا تصفه بـ "الخيانة"، والإمارات ترد: "يمهد لحل الدولتين"
انتقدت وزارة الخارجية التركية، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاق "خيانة" للقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم إن ردود الفعل من أهم عواصم العالم على اتفاق الإمارات مع إسرائيل "مشجعة".
وقال قرقاش في تغريدة إن الاتفاق "عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين".
ويمثل هذا ثالث اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. إذ كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.
وسيلتقي، في الأسابيع المقبلة، وفدان من إسرائيل والإمارات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة.
وفي تعقيبه على الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "أجّل" خطط الضم في الضفة الغربية، لكن تلك الخطط لا تزال مطروحة "على الطاولة".
سمير الإسكندراني: وفاة الفنان المصري عن عمر ناهز 82 عاما
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر وفاة المغني المصري سمير الإسكندراني، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الاسكندراني قد توفي بعد صراع مع المرض.
ونعا نقيب الموسيقيين هاني شاكر، الفنان الراحل، في بيان قائلا إن الإسكندراني "أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثا فنيا حفظته الأجيال".
فيروس كورونا: "مزيج الأعشاب السحري" لم يفلح في وقف تفشي الوباء في مدغشقر
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، الترويج لدواء محلي لعلاج مرض كوفيد-19، تكافح المستشفيات في البلد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المصابين بالوباء.
وخلال الشهر الماضي، بلغت أعداد المصابين بالمرض في مدغشقر نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه؛ لتتجاوز 13 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 162 وفاة.
ورغم تفشي الوباء في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقة واحدة، يصر راجولينا على الترويج للمشروب العشبي، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد أورغانكس"، وزعم أنه يشفي من الإصابة بالمرض في غضون عشرة أيام، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من عدم ثبوت فعاليته علمياً.
ويُنتج المشروب العشبي، المصنوع من خليط من نبات الشيح وأعشاب محلية أخرى، من قبل معهد ملغاشي للبحوث التطبيقية.
وأثار راجولينا انتقادات واسعة، حينما قدم المشروب العشبي لأطفال المدارس، ووزعه جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية الأساسية على المعوزين في المناطق النائية.
ويصر راجولينا على أن البدء في توزيع هذا المشروب مجانا في ضواحي العاصمة، قبل بضعة أشهر، كان السبب وراء عدم ارتفاع نسبة الإصابات هناك، متهما الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.
ورغم عدم اختبار مدى نجاعة العقار، حتى الآن، إلا أن المشروب العشبي تحول إلى مصدر فخر إفريقي بالنسبة لكثيرين، كما أرسلت منه مدغشقر عشرات الشحنات المجانية إلى عدة دول أفريقية.
ولدى الإعلان عن المشروب العشبي، في إبريل/ نيسان الماضي، رد راجولينا على تحذيرات منطمة الصحة العالمية من تناول العقار، دون إجراء الاختبارات السريرية اللازمة، بالقول "أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من إفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر... توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم"، محذرا من الاستهانة بالعلماء الأفارقة.
انفجار بيروت: متظاهرون للوفد الأمريكي في حي الجميزة "إنهم مجرمون لا تنقذوهم"
تداول لبنانيون مقاطع فيديو لوفد رسمي أمريكي أثناء زيارته شوارع بيروت المدمرة بعد انفجار المرفأ الكبير.
وهتف بعض اللبنانيين أثناء رؤيتهم لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، دايفيد هيل، في شارعي الجميزة ومار مخايل، ضد الطبقة السياسية الحاكمة: "إنهم مجرمون..لا تنقذوهم".
ويتهم العديد من المواطنين الحكومات المتعاقبة بالطائفية والفساد، ويقولون إن الانفجار الأخير، الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت، كان قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني.
انفجار بيروت: خسائر بمليارات الدولارات تصيب المدينة