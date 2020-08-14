انفجار بيروت: متظاهرون للوفد الأمريكي في حي الجميزة "إنهم مجرمون لا تنقذوهم"، وتركيا تبحث تعليق "العلاقات الدبلوماسية" مع الإمارات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للقمع الذي تتعرض له النساء المؤثرات على تطبيق تيك توك، اللاتي يحاكمن بتهم "مثيرة للسخرية" تتعلق بـ "التحريض على الفسق والفجور"، و"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

ومنذ أبريل/نيسان 2020، اعتقلت السلطات المصرية عشر نساء من مؤثرات على تطبيق تيك توك، ووضعتهن على ذمة المحاكمة لمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وغير ذلك من النصوص القانونية، التي تتعلق بـ"الآداب العامة".

وتحظى هؤلاء اللاتي يحاكمن بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد متابعين تتراوح بين مئات الآلاف وعدة ملايين. وحُكم على أربع منهن بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ودفع غرامات كبيرة، بينما تنتظر 6 أخريات المحاكمة.

Quote Message: النساء اللاتي أبلغن عن اعتداءات جنسية وانتهاكات لحقهن في الخصوصية والتعرض للإساءة عبر الإنترنت هن من بين النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي اللاتي تستهدفهن السلطات باستخدام أساليب قمعية جديدة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال مراقبة أجساد النساء وسلوكهن، وتقويض قدرتهن على كسب المعيشة بصورة مستقلة. from منظمة العفو الدولية النساء اللاتي أبلغن عن اعتداءات جنسية وانتهاكات لحقهن في الخصوصية والتعرض للإساءة عبر الإنترنت هن من بين النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي اللاتي تستهدفهن السلطات باستخدام أساليب قمعية جديدة للسيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال مراقبة أجساد النساء وسلوكهن، وتقويض قدرتهن على كسب المعيشة بصورة مستقلة. منظمة العفو الدولية