انفجار بيروت: نترات الأمونيوم تحولت إلى "صخرة كبيرة" قابلة للانفجار، ومايكل كوهين يتوعد ترامب: "أعرف مكان فضائحه المدفونة لأنني من دفنتها"

فيروس كورونا: أشهر خبير فيروسات أمريكي يحذر من اتباع استراتيجية "مناعة القطيع"
قال مدير المعهد الوطني
للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن الوفيات
المرتبطة بفيروس كورونا "ستكون هائلة وغير مقبولة تمامًا" إذا اتبعت
الولايات المتحدة استراتيجية مناعة القطيع المستندة إلى انتشار العدوى.
وقال فاوتشي إنه إذا أصيب الجميع بالمرض
"سيموت الكثير من الناس".
و أضاف فاوتشي
"تنظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داء السمنة لدينا كما هو، ويوجد عدد كبير من المصابين بارتفاع ضغط الدم، والسكري، فإذا أصيب الجميع، فإن عدد الوفيات
سيكون هائلاً وغير مقبول على الإطلاق."
ومناعة القطيع هي النقطة التي يطور فيها السكان مناعة وحماية ذاتية ضد المرض، وهناك طريقتان للقيام بذلك - العدوى الجماعية أو التطعيم، و كانت بعض
الحكومات ومنها الحكومة البريطانية، قد ناقشت إمكانية الذهاب باتجاه خيار
مناعة القطيع مع بداية انتشار الوباء، لكن تقديرات الخسائر في الأرواح
والعبء الثقيل على المستشفيات أدت إلى الابتعاد عن هذا الخيار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انفجار بيروت "أكمل مأساة السوريين" اللاجئين في لبنان
في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت الرحيل والفقدان. وبدت شبه غائبة عن وسائل التواصل الاجتماعي صور السوريين من الضحايا والمفقودين. سيدرا واحدة من بين 43 سوريا على الأقل، أعلن عن مقتلهم في انفجار بيروت يوم 4 أغسطس/آب.
فيروس كورونا: مسؤول محلي في بيرو يدعو السكان لأكل لحوم اللاما و الألبكة للقضاء على كوفيد
اقترح محافظ منطقة أريكويبا في بيرو أن يأكل المواطنون لحوم اللاما والألبكة (من فصيلة الجمليات)، لمكافحة فيروس كورونا .
وقال إلمر كاسيريس ليكا إنه "ثبت علميًا" أن لحم الحيوانيين حيواني فعال ضد فيروس كورونا.
واستشهد المسؤول بشكل غير صحيح بالدراسات التي تقول إن اللاما والألبكة يحملان أجسامًا مضادة يمكن تعديلها لتطوير علاج لـ كوفيد-19، إذ لم تذكر الدراسات أن تناول اللحوم يمكن أن يساعد الإنسان في مكافحة الفيروس - فاللاما ليس لديها مناعة طبيعية ضد الفيروس، لكن العلماء وجدوا أن أجسامها المضادة سهلة التكيف لتحويلها إلى علاج محتمل للبشر.
وكان كاسيريس تعرض لانتقادات بسبب اقتراحات غريبة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنها استخدام ثاني أكسيد الكلور، ودعا الأطباء الشهر الماضي إلى استقالته بسبب طريقة تعامله مع الأزمة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلسد النهضة: مصر والسودان يؤكدان في بيان مشترك على الالتزام بالمفاوضات لحل الأزمة مع إثيوبيا
ما هي طبيعة الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة؟
تصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تُعاني من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 % من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنويا على حصة من مياه النيل تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب.
وتخشى مصر من أن عملية ملء السد قد تؤثر على حصتها من المياه، ففي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عاديا أو فوق المتوسط لا يُتوقع أن تكون هناك مشكلة، ولكن القلق بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف التي قد تستمر لسنوات.
من ناحية أخرى، إثيوبيا تقول إن السد، ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي. وبالتالي فهو ضروري لنمو البلاد اقتصاديا ولتوفير الطاقة.
ولكي يتحقق الغرض منه تحتاج إثيوبيا لملء خزان السد بـ 74 مليار متر مكعب من المياه، تم بالفعل ملء 4.9 مليار متر مكعب منها.
السودان .. وسيط أم شريك في المفاوضات؟
يُفاوض السودان، إلى جانب مصرk بالرغم من أن وضعه يختلف عنها.
فالسودان لديه موارد مائية أكثر من مصر إذ يعتمد على نهر النيل بنسبة 54% باعتبار أن لديه أنهارا أخرى وكمية أمطار أكبر وعدد سكان أقل.
وفي الوقت نفسه، قد يستفيد من السد الإثيوبي لأنه سيغطي 40 % من النقص في الطاقة الكهربية في السودان، كما أنه يحمي البلاد من خطر الفيضان، ويتيح وقتا أطول للسودانيين للزراعة بعد أن كانت مياه الفيضان تغمر الأرض.
كما أن إثيوبيا حليف استراتيجي للسودان في تسوية الصراعات الداخلية في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كذلك الخلافات بين السودان وجنوب السودان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
BBCCopyright: BBC
انفجار بيروت: محققون من "أف.بي.آي" في طريقهم إلى لبنان
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" أنه سيساعد السلطات
اللبنانية في التحقيق في سبب الانفجار الذي دمر مناطق واسعة من بيروت وأودى بحياة 178 شخصا.
وقال المكتب إن فريقا من المحققين سيصلون إلى العاصمة اللبنانية في أقل من 48 ساعة.
وكانت واشنطن طالبت الحكومة اللبنانية بإجراء
تحقيق شفاف وموثوق، وقال ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون
الشرق الأدنى، إنه "لا يمكن العودة إلى المرحلة التي
كان يحدث فيها أي شيء في مرفأ بيروت أوعلى حدود لبنان وهو ما أسهم في الوصول
إلى هذا الوضع".
و قال هيل إن كل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها، وإنه على يقين أن فريق التحقيقات الأمريكي سيساعد في معرفة ما
حدث بالضبط.
برشلونة وبايرن ميونخ: "لقد وصلنا إلى القاع"
دعا نجم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه إلى إجراء تغييرات جذرية و بينوية في النادي
الكاتالوني، ليس على مستوى المدرب أو اللاعبين فحسب، وذلك بعد
الخسارة المذلة والتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف لهدفين في
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مدافع الفريق: "لقد وصلنا إلى القاع "، وإنها ليست المرة الاولى أو الثانية أو
الثالثة لتعثر برشلونة.
وأضاف بيكيه، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي فاز بـ 20 لقبًا كبيرًا على
مدار 12 عامًا مع النادي، أنه سيكون "أول من يغادر" إذا رغب
النادي في ذلك، وأنه يجب ضخ دماء جديدة وشابة في برشلونة لكي يعود إلى أمجاده السابقة.
ويُجري
برشلونة انتخابات رئاسية في صيف عام 2021 ، للبحث عن خليفة للرئيس الحالي جوزيب
ماريا بارتوميو.
عاجلالمبعوث الأمريكي ديفيد هيل: نريد أن نضمن تحقيقا شفافا وشاملا في انفجار بيروت
الإسرائيليون يتظاهرون ضد "الملك نتنياهو ووزير الجريمة"
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حي رحافيا الراقي والمعروف في القدس، يضرب في كل مساء نهاية الأسبوع موعدا مع حشود بالآلاف بالقرب من شارع بلفور، وعادة ما تتحول هذه الحشود لعروض مسرحية للسخرية من بنيامين نتنياهو وحكومته، قبل أن تتحول هذه التجمعات أحيانا إلى صخب ينتهي بالاعتقالات.
النقطة المحورية لهذه التجمعات هي المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل، والمشاهد المتكررة هي احتجاجات جماهيرية ضده.
تقول ادي روزنتال لبي بي سي "أنا هنا لأنني سئمت من الطريقة التي يعامل بها بنيامين نتنياهو الناس ويعامل البلاد كما لو كانت ملكه - وكأنه الملك وليست ديمقراطية".
وتعيش روزنتال في جفعتايم شرقي تل أبيب، لكنها تأتي إلى القدس مرتين في الأسبوع منذ شهر،. وعلى الرغم من نصائح التباعد الاجتماعي، إلا أن الوباء لم يمنع التجمعات الكبيرة.
المظاهرات هي الأكبر لكنها ليست الأولى، وكثير من المتظاهرين يحملون لافتات ضد ما بات يوصف بـ "وزير الجريمة".
يرى المتظاهرون، خلال التظاهرات المتواصلة منذ أشهر عدة، أن فضائح الفساد التي تورط بها نتنياهو كافية لإقالته من منصبه وهي تهم ينفيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن اتهامهم الحكومة بالفشل في التعامل مع أزمة كورونا الراهنة.
"أعرف مكان فضائحه المدفونة لأنني من دفنتها"..محامي ترامب السابق يتعهد بالكشف عن تلاعبه بانتخابات 2016 في كتاب جديد
تعهد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي السابق، مايكل كوهين، بأن يكشف كتابه المعنون، "خائن..مذكرات" عن كيفية تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية.
وفي توطئة الكتاب، التي ظهرت على الإنترنت، أمس الخميس، كتب كوهين "لقد تلاعب ترامب في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر على فعل أي شيء من أجل "الربح" كان دائما نهجا متبعا لدى ترامب وأسلوب حياة".
ولم تكشف التوطئة، التي نشرت في 3700 كلمة، أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكان تقرير للمحقق الخاص السابق، روبرت موللر، قد خلص، العام الماضي، إلى أن روسيا نفذت حملة كبرى لمساعدة ترامب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، دون أن يجد أي أدلة على وقوع مؤامرة جنائية تربط بين حملة ترامب وروسيا.
وكان كوهين أحد المقربين من الرئيس ترامب، لسنوات، قبل أن ينقلب عليه، خلال شهادته أمام الكونغرس، في جلسات مساءلة الرئيس.
وفي إشارة إلى سنوات عمله مع ترامب، قال كوهين إنه يعرف "المكان الذي دفنت فيه فضائح ترامب، لأنه هو من دفنها".
وكان ترامب قد وصف كوهين بأنه "جرذ وكاذب"، في حين قال كوهين إنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.
ويقضي كوهين حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل حملة ترامب، يتعلق أحدثها بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترامب أقام معهن علاقات جنسية قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية في منزله، في مايو/ أيار الفائت، خشية التقاط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي، قبل أن يحكم قاض اتحادي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، ويأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
انفجار بيروت: نترات الأمونيوم تحولت إلى "صخرة كبيرة" قابلة للانفجار، وتقرير تفتيش لعام 2014: المسؤولون كانوا على علم ولم يفعلوا شيئاً
نقلت صحيفة الفاينانشال تايمزالبريطانية عن أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة كلية لندن ، أندريا سيلا ، القول إن مادة نترات الأمونيوم، التي يتم تصنيعها على شكل كرات بيضاء صغيرة، حينما تُخزن بكميات كبيرة لفترات طويلة، تمتص الرطوبة وتتبلور تدريجياً وتتمدد لتصبح "مضغوطة" مثل صخرة كبيرة، ما يجعل منها "قنبلة محملة" دون صاعق.
وفي معرض التفسير العلمي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حيث كان نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم مخزنة، أضاف سيلا أنه يرجح أن يكون الحريق الذي نشب في المرفأ، ووثقته مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان شعلة فتيل القنبلة.
وأوضح سيلا أنه من المرجح أن حبيبات المادة قد تعرضت للتلف بسبب طول مدة التخزين، ما حوّلها إلى كتلة صلبة هائلة، وتسبب في هول الانفجار، مشيراً إلى أن التخلص من نترات الأمونيوم حال تلفها يمثل "أولوية قصوى".
وفي تقريرها، ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن المسؤولين اللبنانيين، وفقا لوثائق اطلعت عليها، كانوا على علم بأن أكثر من نصف أكياس مخزون المادة الكيميائية قد تلف، دون أن يتخذوا أي إجراءات للتخلص منها.
وصنًّف تقرير تفتيش، أعدته سلطات مرفأ بيروت عام 2014، واطلعت عليه الصحيفة، المادة الكيميائية بوصفها "متفجرات"، مشيراً إلى أن الأكياس التي حوت 1950 طنا من المادة كانت "ممزقة"، وأظهرت صور مرفقة بالتقرير الأكياس الضخمة الممزقة وقد كُدّست بعضها فوق بعض، بينما تتسرب مادة نترات الأمونيوم من شقوق كبيرة فيها.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: أحمد ماهر و أليكس أيوب
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نهاية التغطية المباشرة، نلقاكم غدا وكونوا بخير
فيروس كورونا: أشهر خبير فيروسات أمريكي يحذر من اتباع استراتيجية "مناعة القطيع"
قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا "ستكون هائلة وغير مقبولة تمامًا" إذا اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية مناعة القطيع المستندة إلى انتشار العدوى.
وقال فاوتشي إنه إذا أصيب الجميع بالمرض "سيموت الكثير من الناس".
و أضاف فاوتشي "تنظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داء السمنة لدينا كما هو، ويوجد عدد كبير من المصابين بارتفاع ضغط الدم، والسكري، فإذا أصيب الجميع، فإن عدد الوفيات سيكون هائلاً وغير مقبول على الإطلاق."
ومناعة القطيع هي النقطة التي يطور فيها السكان مناعة وحماية ذاتية ضد المرض، وهناك طريقتان للقيام بذلك - العدوى الجماعية أو التطعيم، و كانت بعض الحكومات ومنها الحكومة البريطانية، قد ناقشت إمكانية الذهاب باتجاه خيار مناعة القطيع مع بداية انتشار الوباء، لكن تقديرات الخسائر في الأرواح والعبء الثقيل على المستشفيات أدت إلى الابتعاد عن هذا الخيار.
انفجار بيروت "أكمل مأساة السوريين" اللاجئين في لبنان
في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت الرحيل والفقدان. وبدت شبه غائبة عن وسائل التواصل الاجتماعي صور السوريين من الضحايا والمفقودين. سيدرا واحدة من بين 43 سوريا على الأقل، أعلن عن مقتلهم في انفجار بيروت يوم 4 أغسطس/آب.
انفجار بيروت "أكمل مأساة السوريين" اللاجئين في لبنان
فيروس كورونا: مسؤول محلي في بيرو يدعو السكان لأكل لحوم اللاما و الألبكة للقضاء على كوفيد
اقترح محافظ منطقة أريكويبا في بيرو أن يأكل المواطنون لحوم اللاما والألبكة (من فصيلة الجمليات)، لمكافحة فيروس كورونا .
وقال إلمر كاسيريس ليكا إنه "ثبت علميًا" أن لحم الحيوانيين حيواني فعال ضد فيروس كورونا.
واستشهد المسؤول بشكل غير صحيح بالدراسات التي تقول إن اللاما والألبكة يحملان أجسامًا مضادة يمكن تعديلها لتطوير علاج لـ كوفيد-19، إذ لم تذكر الدراسات أن تناول اللحوم يمكن أن يساعد الإنسان في مكافحة الفيروس - فاللاما ليس لديها مناعة طبيعية ضد الفيروس، لكن العلماء وجدوا أن أجسامها المضادة سهلة التكيف لتحويلها إلى علاج محتمل للبشر.
وكان كاسيريس تعرض لانتقادات بسبب اقتراحات غريبة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنها استخدام ثاني أكسيد الكلور، ودعا الأطباء الشهر الماضي إلى استقالته بسبب طريقة تعامله مع الأزمة.
عاجلسد النهضة: مصر والسودان يؤكدان في بيان مشترك على الالتزام بالمفاوضات لحل الأزمة مع إثيوبيا
ما هي طبيعة الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة؟
تصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تُعاني من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 % من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنويا على حصة من مياه النيل تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب.
وتخشى مصر من أن عملية ملء السد قد تؤثر على حصتها من المياه، ففي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عاديا أو فوق المتوسط لا يُتوقع أن تكون هناك مشكلة، ولكن القلق بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف التي قد تستمر لسنوات.
من ناحية أخرى، إثيوبيا تقول إن السد، ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي. وبالتالي فهو ضروري لنمو البلاد اقتصاديا ولتوفير الطاقة.
ولكي يتحقق الغرض منه تحتاج إثيوبيا لملء خزان السد بـ 74 مليار متر مكعب من المياه، تم بالفعل ملء 4.9 مليار متر مكعب منها.
السودان .. وسيط أم شريك في المفاوضات؟
يُفاوض السودان، إلى جانب مصرk بالرغم من أن وضعه يختلف عنها.
فالسودان لديه موارد مائية أكثر من مصر إذ يعتمد على نهر النيل بنسبة 54% باعتبار أن لديه أنهارا أخرى وكمية أمطار أكبر وعدد سكان أقل.
وفي الوقت نفسه، قد يستفيد من السد الإثيوبي لأنه سيغطي 40 % من النقص في الطاقة الكهربية في السودان، كما أنه يحمي البلاد من خطر الفيضان، ويتيح وقتا أطول للسودانيين للزراعة بعد أن كانت مياه الفيضان تغمر الأرض.
كما أن إثيوبيا حليف استراتيجي للسودان في تسوية الصراعات الداخلية في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كذلك الخلافات بين السودان وجنوب السودان.
انفجار بيروت: محققون من "أف.بي.آي" في طريقهم إلى لبنان
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" أنه سيساعد السلطات اللبنانية في التحقيق في سبب الانفجار الذي دمر مناطق واسعة من بيروت وأودى بحياة 178 شخصا.
وقال المكتب إن فريقا من المحققين سيصلون إلى العاصمة اللبنانية في أقل من 48 ساعة.
وكانت واشنطن طالبت الحكومة اللبنانية بإجراء تحقيق شفاف وموثوق، وقال ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إنه "لا يمكن العودة إلى المرحلة التي كان يحدث فيها أي شيء في مرفأ بيروت أوعلى حدود لبنان وهو ما أسهم في الوصول إلى هذا الوضع".
و قال هيل إن كل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها، وإنه على يقين أن فريق التحقيقات الأمريكي سيساعد في معرفة ما حدث بالضبط.
برشلونة وبايرن ميونخ: "لقد وصلنا إلى القاع"
دعا نجم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه إلى إجراء تغييرات جذرية و بينوية في النادي الكاتالوني، ليس على مستوى المدرب أو اللاعبين فحسب، وذلك بعد الخسارة المذلة والتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مدافع الفريق: "لقد وصلنا إلى القاع "، وإنها ليست المرة الاولى أو الثانية أو الثالثة لتعثر برشلونة.
وأضاف بيكيه، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي فاز بـ 20 لقبًا كبيرًا على مدار 12 عامًا مع النادي، أنه سيكون "أول من يغادر" إذا رغب النادي في ذلك، وأنه يجب ضخ دماء جديدة وشابة في برشلونة لكي يعود إلى أمجاده السابقة.
ويُجري برشلونة انتخابات رئاسية في صيف عام 2021 ، للبحث عن خليفة للرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.
عاجلالمبعوث الأمريكي ديفيد هيل: نريد أن نضمن تحقيقا شفافا وشاملا في انفجار بيروت
الإسرائيليون يتظاهرون ضد "الملك نتنياهو ووزير الجريمة"
حي رحافيا الراقي والمعروف في القدس، يضرب في كل مساء نهاية الأسبوع موعدا مع حشود بالآلاف بالقرب من شارع بلفور، وعادة ما تتحول هذه الحشود لعروض مسرحية للسخرية من بنيامين نتنياهو وحكومته، قبل أن تتحول هذه التجمعات أحيانا إلى صخب ينتهي بالاعتقالات.
النقطة المحورية لهذه التجمعات هي المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل، والمشاهد المتكررة هي احتجاجات جماهيرية ضده.
تقول ادي روزنتال لبي بي سي "أنا هنا لأنني سئمت من الطريقة التي يعامل بها بنيامين نتنياهو الناس ويعامل البلاد كما لو كانت ملكه - وكأنه الملك وليست ديمقراطية".
وتعيش روزنتال في جفعتايم شرقي تل أبيب، لكنها تأتي إلى القدس مرتين في الأسبوع منذ شهر،. وعلى الرغم من نصائح التباعد الاجتماعي، إلا أن الوباء لم يمنع التجمعات الكبيرة.
المظاهرات هي الأكبر لكنها ليست الأولى، وكثير من المتظاهرين يحملون لافتات ضد ما بات يوصف بـ "وزير الجريمة".
يرى المتظاهرون، خلال التظاهرات المتواصلة منذ أشهر عدة، أن فضائح الفساد التي تورط بها نتنياهو كافية لإقالته من منصبه وهي تهم ينفيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن اتهامهم الحكومة بالفشل في التعامل مع أزمة كورونا الراهنة.
Post update
"أعرف مكان فضائحه المدفونة لأنني من دفنتها"..محامي ترامب السابق يتعهد بالكشف عن تلاعبه بانتخابات 2016 في كتاب جديد
تعهد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي السابق، مايكل كوهين، بأن يكشف كتابه المعنون، "خائن..مذكرات" عن كيفية تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية.
وفي توطئة الكتاب، التي ظهرت على الإنترنت، أمس الخميس، كتب كوهين "لقد تلاعب ترامب في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر على فعل أي شيء من أجل "الربح" كان دائما نهجا متبعا لدى ترامب وأسلوب حياة".
ولم تكشف التوطئة، التي نشرت في 3700 كلمة، أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكان تقرير للمحقق الخاص السابق، روبرت موللر، قد خلص، العام الماضي، إلى أن روسيا نفذت حملة كبرى لمساعدة ترامب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، دون أن يجد أي أدلة على وقوع مؤامرة جنائية تربط بين حملة ترامب وروسيا.
وكان كوهين أحد المقربين من الرئيس ترامب، لسنوات، قبل أن ينقلب عليه، خلال شهادته أمام الكونغرس، في جلسات مساءلة الرئيس.
وفي إشارة إلى سنوات عمله مع ترامب، قال كوهين إنه يعرف "المكان الذي دفنت فيه فضائح ترامب، لأنه هو من دفنها".
وكان ترامب قد وصف كوهين بأنه "جرذ وكاذب"، في حين قال كوهين إنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.
ويقضي كوهين حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل حملة ترامب، يتعلق أحدثها بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترامب أقام معهن علاقات جنسية قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية في منزله، في مايو/ أيار الفائت، خشية التقاط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي، قبل أن يحكم قاض اتحادي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، ويأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
انفجار بيروت: نترات الأمونيوم تحولت إلى "صخرة كبيرة" قابلة للانفجار، وتقرير تفتيش لعام 2014: المسؤولون كانوا على علم ولم يفعلوا شيئاً
نقلت صحيفة الفاينانشال تايمزالبريطانية عن أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة كلية لندن ، أندريا سيلا ، القول إن مادة نترات الأمونيوم، التي يتم تصنيعها على شكل كرات بيضاء صغيرة، حينما تُخزن بكميات كبيرة لفترات طويلة، تمتص الرطوبة وتتبلور تدريجياً وتتمدد لتصبح "مضغوطة" مثل صخرة كبيرة، ما يجعل منها "قنبلة محملة" دون صاعق.
وفي معرض التفسير العلمي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حيث كان نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم مخزنة، أضاف سيلا أنه يرجح أن يكون الحريق الذي نشب في المرفأ، ووثقته مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان شعلة فتيل القنبلة.
وأوضح سيلا أنه من المرجح أن حبيبات المادة قد تعرضت للتلف بسبب طول مدة التخزين، ما حوّلها إلى كتلة صلبة هائلة، وتسبب في هول الانفجار، مشيراً إلى أن التخلص من نترات الأمونيوم حال تلفها يمثل "أولوية قصوى".
وفي تقريرها، ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن المسؤولين اللبنانيين، وفقا لوثائق اطلعت عليها، كانوا على علم بأن أكثر من نصف أكياس مخزون المادة الكيميائية قد تلف، دون أن يتخذوا أي إجراءات للتخلص منها.
وصنًّف تقرير تفتيش، أعدته سلطات مرفأ بيروت عام 2014، واطلعت عليه الصحيفة، المادة الكيميائية بوصفها "متفجرات"، مشيراً إلى أن الأكياس التي حوت 1950 طنا من المادة كانت "ممزقة"، وأظهرت صور مرفقة بالتقرير الأكياس الضخمة الممزقة وقد كُدّست بعضها فوق بعض، بينما تتسرب مادة نترات الأمونيوم من شقوق كبيرة فيها.