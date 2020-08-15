انفجار بيروت: نترات الأمونيوم تحولت إلى "صخرة كبيرة" قابلة للانفجار، ومايكل كوهين يتوعد ترامب: "أعرف مكان فضائحه المدفونة لأنني من دفنتها"

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا "ستكون هائلة وغير مقبولة تمامًا" إذا اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية مناعة القطيع المستندة إلى انتشار العدوى.

وقال فاوتشي إنه إذا أصيب الجميع بالمرض "سيموت الكثير من الناس".

و أضاف فاوتشي "تنظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داء السمنة لدينا كما هو، ويوجد عدد كبير من المصابين بارتفاع ضغط الدم، والسكري، فإذا أصيب الجميع، فإن عدد الوفيات سيكون هائلاً وغير مقبول على الإطلاق."

ومناعة القطيع هي النقطة التي يطور فيها السكان مناعة وحماية ذاتية ضد المرض، وهناك طريقتان للقيام بذلك - العدوى الجماعية أو التطعيم، و كانت بعض الحكومات ومنها الحكومة البريطانية، قد ناقشت إمكانية الذهاب باتجاه خيار مناعة القطيع مع بداية انتشار الوباء، لكن تقديرات الخسائر في الأرواح والعبء الثقيل على المستشفيات أدت إلى الابتعاد عن هذا الخيار.