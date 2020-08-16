إسرائيل تتوقع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية، وإغلاق أحياء في مراكش المغربية بسبب كورونا

استدعت وزارة الخارجية فى الإمارات القائم بالأعمال في سفارة إيران لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على "اللغة المستخدمة " فى خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الإمارات.

وكان مسؤولون إيرانيون بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أدانوا الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين الإمارات وإسرائيل قبل أيام.

واعتبرت أبوظبي خطاب روحاني" غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأعربت الإمارات عن رفضها " أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات"، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات مسألة سيادية.