إسرائيل تتوقع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية، وإغلاق أحياء في مراكش المغربية بسبب كورونا

انتهت التغطية الحية من صفحة بي بي سي عربي، نلقاكم غدا.
عاجلمسلحون يقتحمون فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو
أبوظبي تستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على تصريحات روحاني بشأن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل
استدعت وزارة الخارجية فى الإمارات القائم بالأعمال في سفارة إيران لديها لتسليمه مذكرة
احتجاج على "اللغة المستخدمة " فى خطاب الرئيس الإيراني حسن
روحاني بشأن الإمارات.
وكان مسؤولون إيرانيون بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أدانوا الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين الإمارات وإسرائيل قبل أيام.
واعتبرت أبوظبي خطاب روحاني" غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في
منطقة الخليج العربي".
وأعربت الإمارات عن رفضها " أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات"، مؤكدة أن
العلاقات بين الدول والاتفاقات مسألة سيادية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات سيتبعه المزيد من الاتفاقات مع دول خليجية وأفريقية أخرى
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو بأن يؤدي تطبيع العلاقة مع الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقات التطبيع مع
الدول العربية والإسلامية.
وقال نتنياهو إن قوة إسرائيل الاقتصادية
والسياسية "غيرت مبدأ الأرض مقابل السلام إلى السلام مقابل السلام".
وأضاف
بأن العقيدة التي كانت تتحدث عن تطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد حل القضية
الفلسطينية أصبحت تتناقض مع ما يجري اليوم.
و فى غضون ذلك توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.
وقال كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي”هناك فرصة في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان“.
وأشادت البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ، إلا أنهما لم يعلقا على تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بزعماء من السودان وعمان خلال العامين الماضيين.
وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء روابط جديدة واسعة فيما بينهما.
فيروس كورونا: إغلاق أحياء في مدينة مراكش المغربية بعد ارتفاع معدلات الإصابة
قررت
السلطات في المغرب إغلاق عدة أحياء في مدينة مراكش بعد الارتفاع في معدل الإصابات
بفيروس كورونا.
وبحسب بيان
رسمي فإن السلطات قررت تعزيز عمليات الرقابة الصحية في المدينة السياحية بجانب
إغلاق بعض الأحياء كليا أو جزئيا.
واتخذت
مؤخرا اجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد
تضررا من الوباء.
وسجل
المغرب أكثر من 40 ألف إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 632 شخص.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الدفاع المدني السوداني: حصيلة ضحايا السيول منذ يوليو الماضي وصلت إلى 63 قتيلا
أعلن الدفاع المدني السوداني مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي بسبب هطول أمطار غزيرة على البلاد.
وبحسب بيان للدفاع المدني، تدمر أكثر من 14
ألف منزل و119 بناء حكوميا ، كما تضرر بشكل كبير أكثر من 16 ألف منزل.
وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو / حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.
وأثّرت الأمطار الغزيرة في
2019 على حياة 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية.
وأشار إلى أن
الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إلغاء حظر الاتصالات الهاتفية بين الإمارات و إسرائيل
أُلغي
حظر الاتصالات الهاتفية بين إسرائيل والإمارات عقب اتصال هاتفي جمع لأول مرة وزير الخارجية
الإسرائيلي غابي أشكينازي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.
كما
صار من الممكن تصفح المواقع الإلكترونية الإسرائيلية في الإمارات بعد أيام من الاتفاق بين البلدين.
وقال مسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية لرويترز إن الجانب الإماراتي هو من كان يفرض حظرا على المكالمات في السابق.
وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا يوم الخميس الماضي عن اتفاق سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
social mediaCopyright: social media
تقارير صحفية عن نية رئيس الموساد الإسرائيلي زيارة الإمارات اليوم لبلورة بنود الاتفاق بين البلدين
إيران: نهجنا تجاه الإمارات سيتغير بعد توقيع أبوظبي اتفاقا مع إسرائيل
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية ، عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن نهج الشعب والجيش الإيرانيين سيتغير تجاه الإمارات وذلك بعد توقيع الأخيرة اتفاقا مع اسرائيل.
ووصف باقري الاتفاق بـ "المصيبة الكبرى التى تدعو للأسف".
وحمل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الإمارات مسؤولية أي حدث في الخليج وأي مساس بالأمن القومي الإيراني حتى لو كان صغيرا.
وأضاف" ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها قبل فوات الأوان وأن لا تمضي في مسار يضر أمن المنطقة وأمنها القومى".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نقابة الأطباء المصرية تعتذر عن نشر خبر وفاة القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان
نشرت
نقابة أطباء مصر على صفحتها على فيسبوك ما وصفته بالاعتذار عن نشرها في وقت سابق
لخبر وفاة القيادي في جماعة الإخوان المصرية عصام العريان الذي توفي يوم الخميس في محبسه
عن 66 عاما.
وكانت النقابة قد نشرت بيان نعي مقتضبا عبر صفحتها في "فيسبوك" للقيادي الإخواني.
إلا أن النقابة عادت وحذفت النعي قبل أن تنشر بيانا أشارت فيه ألى أن نشر النعي لم يتم "لأي
غرض سياسي" مشددة على أنها " تعتذر عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوا الخبر
بتحفظ واستياء ملحوظ".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت
القبض على العريان وعدد من قادة الإخوان عقب إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي
بعد تظاهرات كبيرة في 2013.
أنباء عن مقتل طبيب أسنان يمني على يد تنظيم القاعدة لـ"تجسسه لصالح واشنطن"
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة قتلوا طبيب أسنان اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثمان الطبيب القتيل مصلوبا في المكان الذي يعمل فيه بمحافظة البيضاء.
وزعم المسلحون أنه كان يساعد الولايات المتحدة في استهداف شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة.
وفي وقت سابق من هذا العام ، قال الأمريكيون إنهم قتلوا زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن، قاسم الريمي.
وفاة مرسيدس بارشا أرملة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن 87 عاما
أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك وفاة مرسيدس
بارشا أرملة الروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للأدب غابرييل غارسيا ماركيز عن عمر 87 عاما.
ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي
تقيم منذ 1961 في مكسيكو سيتي، لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل
تنفسية.
وكان ماركيز، الحائز على جائزة
نوبل للأدب في 1982، قد توفي في 2014 في
مكسيكو.
وتزوج ماركيز ومرسيدس
بارشا في 1958 وعاشا معا حتى وفاة الكاتب.
وولدت مرسيدس بارشا لمهاجرين مصريين، وعاشت في ماغانغوي في كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية.
ورزق الزوجان بابنين أحدهما
غونزالو وهو رسام والثاني رودريغو وهو مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.
وكان
كاتبو السيرة الذاتية لماركيز قد تحدثوا عن الدور الذي لعبته مرسيدس أثناء تأليفه
رواية "مائة عام من العزلة"، حيث تفرغ الروائي لكتابة العمل الملحمي
بينما تولت الزوجة مهمة إدارة شؤون الأسرة الاقتصادية في تلك الفترة التي امتدت لـ18 شهرا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ترامب: يمكن النظر في إصدار عفو عن سنودن
أشار الرئيس
الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية النظر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن، الموظف
السابق في وكالة الأمن القومي و الملاحق قضائياً بتهمة تسريب تفاصيل
برنامج تجسّس.
وفي 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسّس عالمي
على الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبل أن يفر من الولايات المتّحدة ليعيش كلاجئ في روسيا.
وسنودن مطلوب في الولايات
المتحدة بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30
عاماً.
وخلال الحملة الانتخابية في 2016
وصف ترامب سنودن بـ"الخائن" ووعد بـ"التعامل معه إذا
ما انتخب رئيساً.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ترامب قد لا يشارك في القمة التي دعا إليها بوتين لحل الخلاف حول الملف الإيراني
أعلن
الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه لن يشارك "على الأرجح" في قمّة
طارئة دعا إلى عقدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقوى دولية وإيران للبحث في سبل
تخفيف التوتر الناجم عن قضية حظر السلاح المفروض على طهران.
وكان
واشنطن قد أخفقت في الحصول على دعم مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض على
إيران.
وأشار
ترامب إلى إنه على الأرجح لن يشارك في
القمة التي دعت إليها موسكو قائلا "سننتظر إلى ما بعد الانتخابات".
ووعد
ترامب بالردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران،
مشيرا إلى أن واشنطن ستلجأ إلى آلية
"سناباك" المثيرة للجدل والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على
إيران بدعوى أن طهران انتهكت التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق
النووي.
إسرائيل تشن غارات على أهداف تابعة لحماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة
قال الجيش
الإسرائيلي إنه شن غارات جوية ضد أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً
على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.
كما قال
الجيش في بيان إن السياج الأمني الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية شهد
مساء أمس مواجهات تخللها إقدام عشرات الفلسطينيين على "حرق إطارات وإلقاء
عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".
هذا
ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر الشديد من قرابة أسبوع وذلك عقب استئناف النشطاء
إطلاق مئات البالونات الحارقة تجاه أراض تقع في الجانب الاسرائيلي من الحدود وهو
ما أدى لمئات الحرائق، في حين ردت إسرائيل بشن غارات على القطاع وإغلاق معابر
حدودية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
Post update
انتهت التغطية الحية من صفحة بي بي سي عربي، نلقاكم غدا.
عاجلمسلحون يقتحمون فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو
أبوظبي تستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على تصريحات روحاني بشأن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل
استدعت وزارة الخارجية فى الإمارات القائم بالأعمال في سفارة إيران لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على "اللغة المستخدمة " فى خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن الإمارات.
وكان مسؤولون إيرانيون بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أدانوا الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين الإمارات وإسرائيل قبل أيام.
واعتبرت أبوظبي خطاب روحاني" غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي".
وأعربت الإمارات عن رفضها " أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات"، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات مسألة سيادية.
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات سيتبعه المزيد من الاتفاقات مع دول خليجية وأفريقية أخرى
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يؤدي تطبيع العلاقة مع الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقات التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.
وقال نتنياهو إن قوة إسرائيل الاقتصادية والسياسية "غيرت مبدأ الأرض مقابل السلام إلى السلام مقابل السلام".
وأضاف بأن العقيدة التي كانت تتحدث عن تطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية أصبحت تتناقض مع ما يجري اليوم.
و فى غضون ذلك توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.
وقال كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي”هناك فرصة في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان“.
وأشادت البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ، إلا أنهما لم يعلقا على تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بزعماء من السودان وعمان خلال العامين الماضيين.
وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء روابط جديدة واسعة فيما بينهما.
فيروس كورونا: إغلاق أحياء في مدينة مراكش المغربية بعد ارتفاع معدلات الإصابة
قررت السلطات في المغرب إغلاق عدة أحياء في مدينة مراكش بعد الارتفاع في معدل الإصابات بفيروس كورونا.
وبحسب بيان رسمي فإن السلطات قررت تعزيز عمليات الرقابة الصحية في المدينة السياحية بجانب إغلاق بعض الأحياء كليا أو جزئيا.
واتخذت مؤخرا اجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء.
وسجل المغرب أكثر من 40 ألف إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 632 شخص.
الدفاع المدني السوداني: حصيلة ضحايا السيول منذ يوليو الماضي وصلت إلى 63 قتيلا
أعلن الدفاع المدني السوداني مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي بسبب هطول أمطار غزيرة على البلاد.
وبحسب بيان للدفاع المدني، تدمر أكثر من 14 ألف منزل و119 بناء حكوميا ، كما تضرر بشكل كبير أكثر من 16 ألف منزل.
وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو / حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.
وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على حياة 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.
إلغاء حظر الاتصالات الهاتفية بين الإمارات و إسرائيل
أُلغي حظر الاتصالات الهاتفية بين إسرائيل والإمارات عقب اتصال هاتفي جمع لأول مرة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.
كما صار من الممكن تصفح المواقع الإلكترونية الإسرائيلية في الإمارات بعد أيام من الاتفاق بين البلدين.
وقال مسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية لرويترز إن الجانب الإماراتي هو من كان يفرض حظرا على المكالمات في السابق.
وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا يوم الخميس الماضي عن اتفاق سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
تقارير صحفية عن نية رئيس الموساد الإسرائيلي زيارة الإمارات اليوم لبلورة بنود الاتفاق بين البلدين
إيران: نهجنا تجاه الإمارات سيتغير بعد توقيع أبوظبي اتفاقا مع إسرائيل
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية ، عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن نهج الشعب والجيش الإيرانيين سيتغير تجاه الإمارات وذلك بعد توقيع الأخيرة اتفاقا مع اسرائيل.
ووصف باقري الاتفاق بـ "المصيبة الكبرى التى تدعو للأسف".
وحمل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الإمارات مسؤولية أي حدث في الخليج وأي مساس بالأمن القومي الإيراني حتى لو كان صغيرا.
وأضاف" ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها قبل فوات الأوان وأن لا تمضي في مسار يضر أمن المنطقة وأمنها القومى".
نقابة الأطباء المصرية تعتذر عن نشر خبر وفاة القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان
نشرت نقابة أطباء مصر على صفحتها على فيسبوك ما وصفته بالاعتذار عن نشرها في وقت سابق لخبر وفاة القيادي في جماعة الإخوان المصرية عصام العريان الذي توفي يوم الخميس في محبسه عن 66 عاما.
وكانت النقابة قد نشرت بيان نعي مقتضبا عبر صفحتها في "فيسبوك" للقيادي الإخواني.
إلا أن النقابة عادت وحذفت النعي قبل أن تنشر بيانا أشارت فيه ألى أن نشر النعي لم يتم "لأي غرض سياسي" مشددة على أنها " تعتذر عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوا الخبر بتحفظ واستياء ملحوظ".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على العريان وعدد من قادة الإخوان عقب إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات كبيرة في 2013.
نرشح لكم قراءة
عصام العريان: الطبيبوالقيادي الإخواني الذي توفي في محبسه بمصر
أنباء عن مقتل طبيب أسنان يمني على يد تنظيم القاعدة لـ"تجسسه لصالح واشنطن"
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة قتلوا طبيب أسنان اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثمان الطبيب القتيل مصلوبا في المكان الذي يعمل فيه بمحافظة البيضاء.
وزعم المسلحون أنه كان يساعد الولايات المتحدة في استهداف شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة.
وفي وقت سابق من هذا العام ، قال الأمريكيون إنهم قتلوا زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن، قاسم الريمي.
وفاة مرسيدس بارشا أرملة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن 87 عاما
أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك وفاة مرسيدس بارشا أرملة الروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للأدب غابرييل غارسيا ماركيز عن عمر 87 عاما.
ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي تقيم منذ 1961 في مكسيكو سيتي، لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل تنفسية.
وكان ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للأدب في 1982، قد توفي في 2014 في مكسيكو.
وتزوج ماركيز ومرسيدس بارشا في 1958 وعاشا معا حتى وفاة الكاتب.
وولدت مرسيدس بارشا لمهاجرين مصريين، وعاشت في ماغانغوي في كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية.
ورزق الزوجان بابنين أحدهما غونزالو وهو رسام والثاني رودريغو وهو مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.
وكان كاتبو السيرة الذاتية لماركيز قد تحدثوا عن الدور الذي لعبته مرسيدس أثناء تأليفه رواية "مائة عام من العزلة"، حيث تفرغ الروائي لكتابة العمل الملحمي بينما تولت الزوجة مهمة إدارة شؤون الأسرة الاقتصادية في تلك الفترة التي امتدت لـ18 شهرا.
ترامب: يمكن النظر في إصدار عفو عن سنودن
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية النظر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي و الملاحق قضائياً بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسّس.
وفي 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسّس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبل أن يفر من الولايات المتّحدة ليعيش كلاجئ في روسيا.
وسنودن مطلوب في الولايات المتحدة بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً.
وخلال الحملة الانتخابية في 2016 وصف ترامب سنودن بـ"الخائن" ووعد بـ"التعامل معه إذا ما انتخب رئيساً.
ترامب قد لا يشارك في القمة التي دعا إليها بوتين لحل الخلاف حول الملف الإيراني
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه لن يشارك "على الأرجح" في قمّة طارئة دعا إلى عقدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقوى دولية وإيران للبحث في سبل تخفيف التوتر الناجم عن قضية حظر السلاح المفروض على طهران.
وكان واشنطن قد أخفقت في الحصول على دعم مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
وأشار ترامب إلى إنه على الأرجح لن يشارك في القمة التي دعت إليها موسكو قائلا "سننتظر إلى ما بعد الانتخابات".
ووعد ترامب بالردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مشيرا إلى أن واشنطن ستلجأ إلى آلية "سناباك" المثيرة للجدل والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوى أن طهران انتهكت التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
إسرائيل تشن غارات على أهداف تابعة لحماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة
قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية ضد أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.
كما قال الجيش في بيان إن السياج الأمني الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية شهد مساء أمس مواجهات تخللها إقدام عشرات الفلسطينيين على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".
هذا ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر الشديد من قرابة أسبوع وذلك عقب استئناف النشطاء إطلاق مئات البالونات الحارقة تجاه أراض تقع في الجانب الاسرائيلي من الحدود وهو ما أدى لمئات الحرائق، في حين ردت إسرائيل بشن غارات على القطاع وإغلاق معابر حدودية.