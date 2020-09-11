الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

عاجلوزير خارجية الأردن: بعد الاتفاق مع البحرين خطوة إنجاز سلام شامل وعادل يجب أن تأتي من إسرائيل
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول: بعد الاتفاق الإسرائيلي البحريني،
الخطوة الضرورية لتحقيق سلام عادل وشامل يجب أن تأتي من إسرائيل.
حماس ترفض اتفاق البحرين وإسرائيل وتصفه بأنه ثمرة "للموقف الهزيل لجامعة الدول العربية"
أعلنت حركة حماس شجبها ورفضها لاتفاق البحرين على إقامة علاقات مع إسرائيل ووصفته بأنه يمثل "تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي" ويلحق "ضررًا بالقضية
الفلسطينية".
واضافت
في بيان رسمي: "إن هذا المسلسل من الخطوات والذي بدأه حكام الإمارات،
ثم حكام البحرين، يشكل جرائم سياسية، ويعكس فشلًا ذريعًا في قراءة التوجهات
الصهيونية تجاه المنطقة، ويساهم في تمرير صفقة القرن، ويضرب أسس التضامن
العربي".
واوضحت أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا ما وصفته بـ "الموقف الهزيل لجامعة الدول
العربية".
وحذرت
من التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة من دمج للاحتلال، والتمهيد لمزيد من
السيطرة والهيمنة له على مقدرات ودول المنطقة، وفقا للحركة.
وشدد بيان حماس على "أن كل ما يترتب على هذه الاتفاقات لا يمثل شعبنا وأمتنا، والرد
عليه سيكون بالمزيد من الوحدة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال وعزله، وتفعيل كل أدوات
المقاومة لطرد الاحتلال، على قول الحركة.
عاجلالبحرين تؤكد في بيان رسمي إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل
البحرين تصدر بيانا تؤكد فيه إقامتها لعلاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، في أعقاب اتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الأسرائيلي.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية:
"قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو بإجراء مكالمة هاتفية اليوم اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية
كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وشدد البيان على القول "تعتبرهذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث
أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من
شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار
والأمن والازدهار في المنطقة".
ReutersCopyright: Reuters
عاجلدولة الإمارات العربية المتحدة ترحب في بيان بإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
السيسي "يثمن الخطوة الهامة" بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول في تغريدة على تويتر
الجمعة إنه يثمن "الخطوة الهامة" بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل
والبحرين.
مصور فيديو "سيدة القطار" عضو في حزب مؤيد للسيسي، واتهامات لمسؤول القطار بالانتماء للإخوان
قال شادى محمود بلال، مصور واقعة إهانة كمسرى قطار لمجند في الجيش المصري ودفاع امرأة مصرية عنه، إنه وثق بالفيديو "ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش".
وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن تواجد بالصدفة في القطار، وقرر أن يصور الفيديو دفاعا عن جيش مصر.
كما أجرى شادي مكالمة هاتفية مع المرأة وتدعى صفية أبو العزم، التي أكدت له أنها كانت تتصرف بـ "دافع الأمومة" عندما أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند.
ويعرف شادي نفسه على صفحته في فيسبوك على أنه أمين مساعد أمانة التنظيم في فرع حزب "مستقبل وطن" -- المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي -- بمحافظة طنطا، كما أنه يضع شعار المخابرات العامة المصرية كصورة رئيسية لصفحته.
واتهم البعض مسؤول القطار بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر منظمة إرهابية، بعد إهانته للجيش المصري بسبب تنمره على المجند.
الولايات المتحدة: أطراف الأزمة الخليجية يبدون "مرونة" في المفاوضات
قال
ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تأمل في التقريب بين أطراف الأزمة
الخليجية في غضون أسابيع، مشيرا إلى مرونة وجدتها الإدارة الأمريكية في المحادثات
الجارية لحل الأزمة التي اندلعت في أوائل
يونيو/حزيران 2017.
لكن
ديفيد شينكر أكد أنه لم يطرأ حتى الآن أي تحول جوهري من
شأنه أن يؤدي إلى حل سريع.
وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت، بعد تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن "تأييد" إيران وحزب الله وحماس، وهي التصريحات التي قالت قطر إنها "مفبركة" نشرها قراصنة على موقع الوكالة بعد اختراقهم له.
وبعدها انطلقت تصريحات، من السعودية والإمارات والبحرين، تنتقد الموقف القطري من عدة ملفات، مثل إيران وسوريا، ثم أعلنت الدول الثلاث بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من حزيران/ يونيو عام 2017.
بريطانيا تبرم أول اتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
في خضم
السجال الدائر بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي بشأن خطط المملكة المتحدة
لتجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، توصلت لندن إلى أول
اتفاق تجاري لها مع اليابان.
تضمنت الاتفاقية مزايا إضافية تتجاوز المزايا التي حصلت عليها بريطانيا في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي
واليابان، مما يمنح الشركات البريطانية المصدرة إلى اليابان ميزة تنافسية في عدد
من المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.
و كان الاتحاد الأوروبي حذرالمملكة
المتحدة من أنها قد تواجه إجراءات قانونية إذا لم تتخلى عن العناصر المثيرة للجدل
في قانون السوق الداخلية بحلول نهاية الشهر.
مشروع قانون السوق الداخلية الذي اقترحه رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون ، والذي سيتم
مناقشته رسميًا من قبل النواب في مجلس العموم لأول مرة يوم الاثنين، يتناول
بروتوكول أيرلندا الشمالية - وهو عنصر هام من اتفاقية انسحاب بريكست المصممة لمنع عودة
الحدود إلى أيرلندا.
ويمنح القانون
الجديد وزراء المملكة المتحدة صلاحيات تعديل أو "رفض" القواعد المتعلقة
بحركة البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني ، إذا لم تتمكن المملكة
المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام صفقة تجارية.
EPACopyright: EPA
فيروس كورونا: 6 اشهر على تصنيفه كوباء، و27 مليون حالة إصابة، وأكثر من مليون وفاة
يصادف اليوم مرور ستة أشهر على تصنيف فيروس كورونا جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وبعد تصنيف المنظمة، أعلنت إيطاليا إغلاقا شاملا للبلاد، وأصبحت بؤرة للوباء في أوروبا في مارس/آذار الماضي، بينما أصبحت إيران الأكثر تضررا آنذاك من حيث الإصابات والوفيات المعلن عنها، بينما
تجاوزت الصين وكوريا الجنوبية ذروة الانتشار.
وبعد ستة أشهر، استمرت حالات المرض في الارتفاع في العديد من
البلدان. وقد حققت بعض الدول نجاحًا
واضحًا في الحد من مستويات و معدلات العدوى.
و اليوم تم تأكيد أكثر من 27 مليون حالة على مستوى العالم، فيما يقترب عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة
بالفيروس من المليون بينهم 191000 في الولايات المتحدة تليها البرزايل وثم الهند
فالمكسيك.
ومع ذلك، فإن عدد الحالات المؤكدة خلال ذروة الربيع من المرجح أن تكون أقل
من المستوى الحقيقي للعدوى، حيث لم يكن هناك اختبارمتاح واسع النطاق في العديد من البلدان في وقت سابق من العام.
.Copyright: .
أمير الكويت: الديوان الأميري ينفي شائعة وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح
نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.
أفغانستان: محادثات سلام تاريخية بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة برعاية أمريكية
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمحادثات السلام "التاريخية" بين الحكومة الأفغانية وحركة
طالبان، التي ستنطلق غدا السبت في الدوحة.
وتحاول الولايات
المتحدة تسهيل المفاوضات بين الجانبين المتحاربين منذ أن وقعت اتفاقا يتعلق
بانسحاب قواتها من أفغانستان مع الحركة في
فبراير شباط، لكن العملية تأخرت بسبب خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء.
وقال بومبيو
للصحفيين "لقد استغرقنا وقتا أطول مما كنت أتمنى... لنصل إلى هنا، لكننا نتوقع أن
يجلس الأفغان على الطاولة معا لإجراء مناقشات شائكة حول كيفية المضي قدما ببلدهم".
جاءت تصريحات بومبيو في وقت متأخر الليلة الماضية وهو في
طريقه لحضور افتتاح المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.
ويتزامن وصول وزير
الخارجية الأمريكي إلى الدوحة مع الذكرى
التاسعة عشرة لهجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة التي أدت إلى غزو عسكري
أمريكي لأفغانستان بهدف إسقاط طالبان التي كانت تؤوي أسامة بن لادن زعيم تنظيم
القاعدة.
ونقلت طائرة ستة
سجناء طالبت طالبان الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم. وعارضت بعض الحكومات
الغربية الإفراج عنهم، لكن تم الاتفاق على أن يظلوا قيد المراقبة في قطر كحل وسط.
الجيش المصري يشكر "سيدة القطار"
أصدر الجيش المصري بيانا على صفحته على موقع فيسبوك شكر فيه امرأة مصرية دافعت عن مجند تعرض لإهانة من محصل قطار لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تدعى صفية إبراهيم، أثناء دفاعها عن المجند، وتصميمها على دفع ثمن التذكرة البالغ 22 جنيها (1.4 دولار).
وقرر المجلس القومي للمرأة تعيين المرأة، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، عضوة في المجلس بمحافظة الغربية، تقديرا لموقفها.
وفي أكتوبرالماضي، أحالت النيابة محصل تذاكر إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، بعد أن أجبر شابين على القفز من قطار أثناء سيره لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة السفر.
وأفاد شهود عيان بأن المحصل أجبر الشابين، على الاختيار بين سداد قيمة التذكرة أو تسليمهما إلى الشرطة، أو القفز من القطار، بعدما أخبراه أنهما لا يملكان ثمن التذكرة.
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عاجلوزير خارجية الأردن: بعد الاتفاق مع البحرين خطوة إنجاز سلام شامل وعادل يجب أن تأتي من إسرائيل
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول: بعد الاتفاق الإسرائيلي البحريني، الخطوة الضرورية لتحقيق سلام عادل وشامل يجب أن تأتي من إسرائيل.
حماس ترفض اتفاق البحرين وإسرائيل وتصفه بأنه ثمرة "للموقف الهزيل لجامعة الدول العربية"
أعلنت حركة حماس شجبها ورفضها لاتفاق البحرين على إقامة علاقات مع إسرائيل ووصفته بأنه يمثل "تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي" ويلحق "ضررًا بالقضية الفلسطينية".
واضافت في بيان رسمي: "إن هذا المسلسل من الخطوات والذي بدأه حكام الإمارات، ثم حكام البحرين، يشكل جرائم سياسية، ويعكس فشلًا ذريعًا في قراءة التوجهات الصهيونية تجاه المنطقة، ويساهم في تمرير صفقة القرن، ويضرب أسس التضامن العربي".
واوضحت أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا ما وصفته بـ "الموقف الهزيل لجامعة الدول العربية".
وحذرت من التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة من دمج للاحتلال، والتمهيد لمزيد من السيطرة والهيمنة له على مقدرات ودول المنطقة، وفقا للحركة.
وشدد بيان حماس على "أن كل ما يترتب على هذه الاتفاقات لا يمثل شعبنا وأمتنا، والرد عليه سيكون بالمزيد من الوحدة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال وعزله، وتفعيل كل أدوات المقاومة لطرد الاحتلال، على قول الحركة.
عاجلالبحرين تؤكد في بيان رسمي إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل
البحرين تصدر بيانا تؤكد فيه إقامتها لعلاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، في أعقاب اتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الأسرائيلي.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية:
"قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء مكالمة هاتفية اليوم اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وشدد البيان على القول "تعتبرهذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
عاجلدولة الإمارات العربية المتحدة ترحب في بيان بإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
السيسي "يثمن الخطوة الهامة" بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول في تغريدة على تويتر الجمعة إنه يثمن "الخطوة الهامة" بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين.
خالد الخليفة: إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة و استقرارها و ازدهارها
وزير خارجية البحرين السابق ومستشار ملك البحرين، خالد بن أحمد الخليفة يقول في تغريدة إن " إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة و استقرارها و ازدهارها"
عاجلملك البحرين يؤكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو وترامب على ضرورة الوصول إلى سلام عادل ودائم مبني على حل الدولتين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية البحرينية
عاجلرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين يؤشر بدء "حقبة جديدة للسلام".
عاجلالبحرين تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل
انضمت البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة في إبرام اتفاق للتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على تويتر، إن الخطوة تهدف إلى تخفيف التوتر في الشرق الأوسط.
ونشر الخبر على تويتر بعد أن تحدث عبر الهاتف إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال البيت الأبيض إن القادة الثلاثة أصدروا بيانا مشتركا نص على موافقة البحرين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
مصور فيديو "سيدة القطار" عضو في حزب مؤيد للسيسي، واتهامات لمسؤول القطار بالانتماء للإخوان
قال شادى محمود بلال، مصور واقعة إهانة كمسرى قطار لمجند في الجيش المصري ودفاع امرأة مصرية عنه، إنه وثق بالفيديو "ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش".
وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن تواجد بالصدفة في القطار، وقرر أن يصور الفيديو دفاعا عن جيش مصر.
كما أجرى شادي مكالمة هاتفية مع المرأة وتدعى صفية أبو العزم، التي أكدت له أنها كانت تتصرف بـ "دافع الأمومة" عندما أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند.
ويعرف شادي نفسه على صفحته في فيسبوك على أنه أمين مساعد أمانة التنظيم في فرع حزب "مستقبل وطن" -- المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي -- بمحافظة طنطا، كما أنه يضع شعار المخابرات العامة المصرية كصورة رئيسية لصفحته.
واتهم البعض مسؤول القطار بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر منظمة إرهابية، بعد إهانته للجيش المصري بسبب تنمره على المجند.
الولايات المتحدة: أطراف الأزمة الخليجية يبدون "مرونة" في المفاوضات
قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تأمل في التقريب بين أطراف الأزمة الخليجية في غضون أسابيع، مشيرا إلى مرونة وجدتها الإدارة الأمريكية في المحادثات الجارية لحل الأزمة التي اندلعت في أوائل يونيو/حزيران 2017.
لكن ديفيد شينكر أكد أنه لم يطرأ حتى الآن أي تحول جوهري من شأنه أن يؤدي إلى حل سريع.
وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت، بعد تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن "تأييد" إيران وحزب الله وحماس، وهي التصريحات التي قالت قطر إنها "مفبركة" نشرها قراصنة على موقع الوكالة بعد اختراقهم له.
وبعدها انطلقت تصريحات، من السعودية والإمارات والبحرين، تنتقد الموقف القطري من عدة ملفات، مثل إيران وسوريا، ثم أعلنت الدول الثلاث بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من حزيران/ يونيو عام 2017.
بريطانيا تبرم أول اتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
في خضم السجال الدائر بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي بشأن خطط المملكة المتحدة لتجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، توصلت لندن إلى أول اتفاق تجاري لها مع اليابان.
تضمنت الاتفاقية مزايا إضافية تتجاوز المزايا التي حصلت عليها بريطانيا في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي واليابان، مما يمنح الشركات البريطانية المصدرة إلى اليابان ميزة تنافسية في عدد من المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.
و كان الاتحاد الأوروبي حذرالمملكة المتحدة من أنها قد تواجه إجراءات قانونية إذا لم تتخلى عن العناصر المثيرة للجدل في قانون السوق الداخلية بحلول نهاية الشهر.
مشروع قانون السوق الداخلية الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، والذي سيتم مناقشته رسميًا من قبل النواب في مجلس العموم لأول مرة يوم الاثنين، يتناول بروتوكول أيرلندا الشمالية - وهو عنصر هام من اتفاقية انسحاب بريكست المصممة لمنع عودة الحدود إلى أيرلندا.
ويمنح القانون الجديد وزراء المملكة المتحدة صلاحيات تعديل أو "رفض" القواعد المتعلقة بحركة البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني ، إذا لم تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام صفقة تجارية.
فيروس كورونا: 6 اشهر على تصنيفه كوباء، و27 مليون حالة إصابة، وأكثر من مليون وفاة
يصادف اليوم مرور ستة أشهر على تصنيف فيروس كورونا جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وبعد تصنيف المنظمة، أعلنت إيطاليا إغلاقا شاملا للبلاد، وأصبحت بؤرة للوباء في أوروبا في مارس/آذار الماضي، بينما أصبحت إيران الأكثر تضررا آنذاك من حيث الإصابات والوفيات المعلن عنها، بينما تجاوزت الصين وكوريا الجنوبية ذروة الانتشار.
وبعد ستة أشهر، استمرت حالات المرض في الارتفاع في العديد من البلدان. وقد حققت بعض الدول نجاحًا واضحًا في الحد من مستويات و معدلات العدوى.
و اليوم تم تأكيد أكثر من 27 مليون حالة على مستوى العالم، فيما يقترب عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس من المليون بينهم 191000 في الولايات المتحدة تليها البرزايل وثم الهند فالمكسيك.
ومع ذلك، فإن عدد الحالات المؤكدة خلال ذروة الربيع من المرجح أن تكون أقل من المستوى الحقيقي للعدوى، حيث لم يكن هناك اختبارمتاح واسع النطاق في العديد من البلدان في وقت سابق من العام.
أمير الكويت: الديوان الأميري ينفي شائعة وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح
نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.
أفغانستان: محادثات سلام تاريخية بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة برعاية أمريكية
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمحادثات السلام "التاريخية" بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، التي ستنطلق غدا السبت في الدوحة.
وتحاول الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الجانبين المتحاربين منذ أن وقعت اتفاقا يتعلق بانسحاب قواتها من أفغانستان مع الحركة في فبراير شباط، لكن العملية تأخرت بسبب خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء.
وقال بومبيو للصحفيين "لقد استغرقنا وقتا أطول مما كنت أتمنى... لنصل إلى هنا، لكننا نتوقع أن يجلس الأفغان على الطاولة معا لإجراء مناقشات شائكة حول كيفية المضي قدما ببلدهم".
جاءت تصريحات بومبيو في وقت متأخر الليلة الماضية وهو في طريقه لحضور افتتاح المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.
ويتزامن وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة مع الذكرى التاسعة عشرة لهجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة التي أدت إلى غزو عسكري أمريكي لأفغانستان بهدف إسقاط طالبان التي كانت تؤوي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
ونقلت طائرة ستة سجناء طالبت طالبان الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم. وعارضت بعض الحكومات الغربية الإفراج عنهم، لكن تم الاتفاق على أن يظلوا قيد المراقبة في قطر كحل وسط.
الجيش المصري يشكر "سيدة القطار"
أصدر الجيش المصري بيانا على صفحته على موقع فيسبوك شكر فيه امرأة مصرية دافعت عن مجند تعرض لإهانة من محصل قطار لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تدعى صفية إبراهيم، أثناء دفاعها عن المجند، وتصميمها على دفع ثمن التذكرة البالغ 22 جنيها (1.4 دولار).
وقرر المجلس القومي للمرأة تعيين المرأة، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، عضوة في المجلس بمحافظة الغربية، تقديرا لموقفها.
وفي أكتوبرالماضي، أحالت النيابة محصل تذاكر إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، بعد أن أجبر شابين على القفز من قطار أثناء سيره لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة السفر.
وأفاد شهود عيان بأن المحصل أجبر الشابين، على الاختيار بين سداد قيمة التذكرة أو تسليمهما إلى الشرطة، أو القفز من القطار، بعدما أخبراه أنهما لا يملكان ثمن التذكرة.
فيروس كورونا: فرنسا تشدد الإجراءت الوقائية مع بلوغ حصيلة الإصابات اليومية رقما قياسيا منذ مارس/آذار
يجتمع مسؤولون فرنسيون اليوم لبحث تشديد الإجراءات الوقائية بعد أن بلغت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا رقما قياسيا لها أمس الخميس منذ ظهور الجائحة على أراضيها في مارس/آذار الماضي.
وسجلت السلطات الصحية 9843 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، ومنذ بداية انتشار الوباء في فرنسا قبل ستة أشهر، وأجري 10 ملايين اختبار في المجموع.
وتوفي 19 شخصا جراء كوفيد-19 منذ الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا إلى 30813.
فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟