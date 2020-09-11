الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

أعلنت حركة حماس شجبها ورفضها لاتفاق البحرين على إقامة علاقات مع إسرائيل ووصفته بأنه يمثل "تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي" ويلحق "ضررًا بالقضية الفلسطينية".

واضافت في بيان رسمي: "إن هذا المسلسل من الخطوات والذي بدأه حكام الإمارات، ثم حكام البحرين، يشكل جرائم سياسية، ويعكس فشلًا ذريعًا في قراءة التوجهات الصهيونية تجاه المنطقة، ويساهم في تمرير صفقة القرن، ويضرب أسس التضامن العربي".

واوضحت أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا ما وصفته بـ "الموقف الهزيل لجامعة الدول العربية".

وحذرت من التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة من دمج للاحتلال، والتمهيد لمزيد من السيطرة والهيمنة له على مقدرات ودول المنطقة، وفقا للحركة.

وشدد بيان حماس على "أن كل ما يترتب على هذه الاتفاقات لا يمثل شعبنا وأمتنا، والرد عليه سيكون بالمزيد من الوحدة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال وعزله، وتفعيل كل أدوات المقاومة لطرد الاحتلال، على قول الحركة.