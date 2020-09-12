البحرين وإسرائيل: البحرين تنضم إلى حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الثلاثاء، وقضية القطري ناصر الخليفي: بدء محاكمة رئيس مجموعة "بي إن سبورت" والأمين العام السابق لفيفا الاثنين

لقاح فيروس كورونا: مخاوف من عزوف الكثيرين عن أخذ اللقاح بعد تصنيعه
على الرغم من عدم التوصل حتى الآن للقاح فعال ومعتمد عالميا ضد فيروس كورونا، تواجه الجهود المبذولة في التجارب السريرية بمراحلها المختلفة مشكلة اخرى هي ثقة الجمهور في تلك اللقاحات، وهي مشكلة لطالما عانت منها المؤسسات والمختبرات الطبية بشكل عام على مر السنين.
أظهرت دراسة
علمية جديدة، نشرتها مجلة لانسيت الطبية، أن جهود إنهاء وباء كوفيد -19 قد تعيقها مخاوف الجمهور بشأن سلامة
اللقاحات،كما أظهرت المقارنة أن الثقة في سلامة وفعالية اللقاحات منخفضة في العديد
من البلدان، بما في ذلك اليابان وروسيا
ومعظم دول أوروبا.
يدعو الباحثون
الآن السلطات والخبراء على حد سواء إلى اتخاذ إجراءات لبناء ثقة الجمهور قبل طرح
لقاح محتمل لـ Covid-19.
وجد التقرير أن
الثقة في اللقاحات منخفضة نسبيًا في أوروبا - تتراوح من 19 في المائة في ليتوانيا
إلى 66 في المائة في فنلندا في ديسمبر 2019 - ولكنها آخذة في الارتفاع في أجزاء
أخرى من القارة مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
لوحظت ارتفاعات
كبيرة في الأرقام التي لا توافق على أن اللقاحات آمنة في أذربيجان (من 2 في المائة
ممن شملهم الاستطلاع في عام 2015 إلى 17 في المائة في عام 2019) ، وباكستان (من 2
في المائة إلى 4 في المائة) وصربيا (ارتفاعًا من 4 في المائة) إلى 7 في المائة).
و كانت الثقة مع
الجمهور بالنسية للقاحات مشكلة دائمة للأوساط
الطبية، و في هذه الاطارتم إنشاء مشروع الثقة في اللقاحات قبل عقد من الزمان
بتمويل دولي ، حيث تجري مسوحات لرصد "تردد اللقاح" - شكوك عامة بشأن
التطعيم وصفته منظمة الصحة العالمية في عام 2019 بأنه أحد أكبر التهديدات للصحة
العالمية.
دراسة أمريكية :مرتادو المطاعم والمقاهي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
أظهرت دراسة
جديدة صادرة عن أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية
منها أن البالغين الذين تناولوا الطعام في المطاعم وارتادوا المقاهي و الحانات كانو اكثر
عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمعدل مرتين مقارنة مع من تجنبوها.
و قالت الدراسة إن من كانت نتائج اختباراتهم إيجابية أبلغوا الأطباء عن ارتيادهم للمطاعم و الحانات خلال الأربعة
عشر يوما التي سبقت إجراء الاختبار.
وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليها فحوصات كوفيد-19 بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و 160 سلبية.
ألقى الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى - نظرة فاحصة على كيفية
استجابة هؤلاء المرضى للأسئلة حول ارتداء الأقنعة والأنشطة المختلفة في المجتمع، بما
في ذلك ما إذا كانوا قد تناولوا العشاء مؤخرًا في مطعم أو حانة أو ذهبوا إلى نواد رياضية.
وأظهرت البيانات
أن 42٪ من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أفادوا بأنهم كانوا على اتصال
وثيق بشخص واحد على الأقل معروف بأنه مصاب بـ Covid-19 ، مقارنة بـ 14٪ ممن
ثبتت إصابتهم بالفيروس - ومعظم المخالطين عن قرب و نسبتهم 51 ٪، كانوا من أفراد أسرة واحدة .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إدارة ترامب تطرد 8800 طفل مهاجر من دون ذويهم بموجب قواعد الحد من تفشي فيروس كورونا
كشفت إدارة الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، أنها طردت نحو 8800 طفل مهاجر، لم يكن معهم أحد من ذويهم،
بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس، بموجب قواعد تهدف إلى الحد
من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة إضافة إلى 159 ألف مهاجر تم طردهم بشكل عام .
وامتنعت الإدارة عن
كشف أرقام سابقة، عندما أعلنت أن نحو ألفي طفل طًردوا، وأوضح مدافعون عن
الهجرة أنه من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد.
وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس آذار، وألغت إجراءات استمرت
عقوداً، بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة
لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى
تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت إيواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل
إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو،
للاعتراض على أمر صدر في 4 أيلول سبتمبر، بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل
طردهم.
ورفع الاتحاد الأمريكي
للحريات المدنية دعوى قضائية ضد الإدارة بشأن ذلك مر في يونيو / حزيران ، ورفضت
الوكالة تحديث الأرقام منذ ذلك الحين ، مستشهدة بقضايا معلقة.
.
عاجلفيروس كورونا: استئناف تجربة لقاح أسترازينيكا-أكسفورد
استأنفت شركة استرازينيكا التجارب المشتركة مع جامعة أكسفورد بعد تعليق مؤقت إثر إصابة أحد المتطوعين خلال فترة الاختبارات بمرض غامض.
وقالت شركة صناعة الأدوية أن التعليق كان "روتينيا" وأن المرض ربما كان مرتبطا برد فعل عكسي شعر به المتطوع.
ويُعد لقاح أسترازينيكا-أكسفورد أحد اللقاحات المتصدرة في السباق العالمي للتوصل إلى تطعيم لمواجهة فيروس كورونا.
عاجلإيران تعدم المصارع نويد أفكاري، بعد إدانته بقتل حارس أمن خلال احتجاجات مناوئة للحكومة عام 2018
حُكم على أفكاري، 27 عاما، بالإعدام مرتين في قضية قتل حارس أمن خلال احتجاجات في مدينة شيراز الإيرانية.
لكن هناك مخاوف من أن اعترافه انتزع منه تحت التعذيب.
كما حكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن لمدة 54 و 27 عاما في القضية نفسها، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ناشد طهران بعدم إعدام أفكاري.
TwitterCopyright: Twitter
بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة
بدأت مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، السبت، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وتهدف المفاوضات إلى ترمي لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب، وتأتي بعد يوم من الذكرى الـ19 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قضية القطري ناصر الخليفي: بدء محاكمة رئيس مجموعة "بي إن سبورت" والأمين العام السابق لفيفا في سويسرا الاثنين
يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بدءاً من 14 أيلول/ سبتمبر، القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية (الجزيرة الرياضية سابقا)، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، مع كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، ورجل أعمال ثالث لم يذكر اسمه.
وكانت النيابة السويسرية قد أطلقت تحقيقها في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017 بشأن الاشتباه ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم وبطولات عالمية للقناة القطرية.
ودار التحقيق حول الاشتباه في أن "جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة ورشوة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ".
البحرين وإسرائيل: البحرين ستنضم لحفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الثلاثاء
قال البيت الأبيض في بيان إن البحرين ستنضم لحفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل المقرر الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول.
وأصدرت كل من البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا ثلاثيا الجمعة أعلنت فيه التوصل لاتفاق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وإسرائيل، عقب اتصال هاتفي جمع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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نهاية التغطية المباشرة، نلقاكم غدا وكونوا بخير
لقاح فيروس كورونا: مخاوف من عزوف الكثيرين عن أخذ اللقاح بعد تصنيعه
على الرغم من عدم التوصل حتى الآن للقاح فعال ومعتمد عالميا ضد فيروس كورونا، تواجه الجهود المبذولة في التجارب السريرية بمراحلها المختلفة مشكلة اخرى هي ثقة الجمهور في تلك اللقاحات، وهي مشكلة لطالما عانت منها المؤسسات والمختبرات الطبية بشكل عام على مر السنين.
أظهرت دراسة علمية جديدة، نشرتها مجلة لانسيت الطبية، أن جهود إنهاء وباء كوفيد -19 قد تعيقها مخاوف الجمهور بشأن سلامة اللقاحات،كما أظهرت المقارنة أن الثقة في سلامة وفعالية اللقاحات منخفضة في العديد من البلدان، بما في ذلك اليابان وروسيا ومعظم دول أوروبا.
يدعو الباحثون الآن السلطات والخبراء على حد سواء إلى اتخاذ إجراءات لبناء ثقة الجمهور قبل طرح لقاح محتمل لـ Covid-19.
وجد التقرير أن الثقة في اللقاحات منخفضة نسبيًا في أوروبا - تتراوح من 19 في المائة في ليتوانيا إلى 66 في المائة في فنلندا في ديسمبر 2019 - ولكنها آخذة في الارتفاع في أجزاء أخرى من القارة مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
لوحظت ارتفاعات كبيرة في الأرقام التي لا توافق على أن اللقاحات آمنة في أذربيجان (من 2 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في عام 2015 إلى 17 في المائة في عام 2019) ، وباكستان (من 2 في المائة إلى 4 في المائة) وصربيا (ارتفاعًا من 4 في المائة) إلى 7 في المائة).
و كانت الثقة مع الجمهور بالنسية للقاحات مشكلة دائمة للأوساط الطبية، و في هذه الاطارتم إنشاء مشروع الثقة في اللقاحات قبل عقد من الزمان بتمويل دولي ، حيث تجري مسوحات لرصد "تردد اللقاح" - شكوك عامة بشأن التطعيم وصفته منظمة الصحة العالمية في عام 2019 بأنه أحد أكبر التهديدات للصحة العالمية.
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لقاح فيروس كورونا: اللقاح الروسي يظهر استجابة مناعية ضدّ كوفيد-19
دراسة أمريكية :مرتادو المطاعم والمقاهي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البالغين الذين تناولوا الطعام في المطاعم وارتادوا المقاهي و الحانات كانو اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمعدل مرتين مقارنة مع من تجنبوها.
و قالت الدراسة إن من كانت نتائج اختباراتهم إيجابية أبلغوا الأطباء عن ارتيادهم للمطاعم و الحانات خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت إجراء الاختبار.
وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليها فحوصات كوفيد-19 بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و 160 سلبية.
ألقى الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى - نظرة فاحصة على كيفية استجابة هؤلاء المرضى للأسئلة حول ارتداء الأقنعة والأنشطة المختلفة في المجتمع، بما في ذلك ما إذا كانوا قد تناولوا العشاء مؤخرًا في مطعم أو حانة أو ذهبوا إلى نواد رياضية.
وأظهرت البيانات أن 42٪ من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أفادوا بأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص واحد على الأقل معروف بأنه مصاب بـ Covid-19 ، مقارنة بـ 14٪ ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس - ومعظم المخالطين عن قرب و نسبتهم 51 ٪، كانوا من أفراد أسرة واحدة .
إدارة ترامب تطرد 8800 طفل مهاجر من دون ذويهم بموجب قواعد الحد من تفشي فيروس كورونا
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها طردت نحو 8800 طفل مهاجر، لم يكن معهم أحد من ذويهم، بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس، بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة إضافة إلى 159 ألف مهاجر تم طردهم بشكل عام .
وامتنعت الإدارة عن كشف أرقام سابقة، عندما أعلنت أن نحو ألفي طفل طًردوا، وأوضح مدافعون عن الهجرة أنه من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد.
وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس آذار، وألغت إجراءات استمرت عقوداً، بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت إيواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، للاعتراض على أمر صدر في 4 أيلول سبتمبر، بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم.
ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد الإدارة بشأن ذلك مر في يونيو / حزيران ، ورفضت الوكالة تحديث الأرقام منذ ذلك الحين ، مستشهدة بقضايا معلقة.
.
عاجلفيروس كورونا: استئناف تجربة لقاح أسترازينيكا-أكسفورد
استأنفت شركة استرازينيكا التجارب المشتركة مع جامعة أكسفورد بعد تعليق مؤقت إثر إصابة أحد المتطوعين خلال فترة الاختبارات بمرض غامض.
وقالت شركة صناعة الأدوية أن التعليق كان "روتينيا" وأن المرض ربما كان مرتبطا برد فعل عكسي شعر به المتطوع.
ويُعد لقاح أسترازينيكا-أكسفورد أحد اللقاحات المتصدرة في السباق العالمي للتوصل إلى تطعيم لمواجهة فيروس كورونا.
Post update
"متى ستعثرون على شحنة اليورانيوم المخصب؟"...العثور في مرفأ بيروت على أطنان من مادة متفجرة مخزنة منذ 15 عام
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن عدة أطنان من مادة شديدة الانفجار عُثر عليها في مرفأ بيروت، وظلت مخزنة لمدة 15 عاماً.
وتأتي تصريحات عون بعد أيام قليل من حريق ثان ضخم في المرفأ، وبعد أكثر من شهر من انفجار هائل تسببت به مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ منذ عام 2014 بطريقة غير آمنة، بحسب السلطات اللبنانية.
وأُبلغ الرئيس اللبناني بالعثور على المادة الجديدة، التي لم يُذكر نوعها، مخزنة في 143 حاوية.
و قال لبنانيون ناقمون على الحكومات المتعاقبة والنظام السياسي، إن "الإهمال والتقصير في تخزين مثل هذه المادة شديدة الانفجار يعكس عمق الخلل في أسلوب إدارة لبنان".
وسخر آخرون: " بصراحة في هذه المرحلة لن نتفاجأ إذا وجدوا مستودعًا مليئًا باليورانيوم المخصب الذي شحنه شخص ما إلى ميناء بيروت في السبعينيات ثم نسي أمره".
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انفجار بيروت: الحريق الهائل والسفينة اللّغز
عاجلإيران تعدم المصارع نويد أفكاري، بعد إدانته بقتل حارس أمن خلال احتجاجات مناوئة للحكومة عام 2018
حُكم على أفكاري، 27 عاما، بالإعدام مرتين في قضية قتل حارس أمن خلال احتجاجات في مدينة شيراز الإيرانية.
لكن هناك مخاوف من أن اعترافه انتزع منه تحت التعذيب.
كما حكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن لمدة 54 و 27 عاما في القضية نفسها، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ناشد طهران بعدم إعدام أفكاري.
بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة
بدأت مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، السبت، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وتهدف المفاوضات إلى ترمي لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب، وتأتي بعد يوم من الذكرى الـ19 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.
قضية القطري ناصر الخليفي: بدء محاكمة رئيس مجموعة "بي إن سبورت" والأمين العام السابق لفيفا في سويسرا الاثنين
يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بدءاً من 14 أيلول/ سبتمبر، القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية (الجزيرة الرياضية سابقا)، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، مع كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، ورجل أعمال ثالث لم يذكر اسمه.
وكانت النيابة السويسرية قد أطلقت تحقيقها في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017 بشأن الاشتباه ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم وبطولات عالمية للقناة القطرية.
ودار التحقيق حول الاشتباه في أن "جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة ورشوة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ".
من هو القطري ناصر الخليفي الذي تتهمه سويسرا بالفساد؟
البحرين وإسرائيل: البحرين ستنضم لحفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الثلاثاء
قال البيت الأبيض في بيان إن البحرين ستنضم لحفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل المقرر الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول.
وأصدرت كل من البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا ثلاثيا الجمعة أعلنت فيه التوصل لاتفاق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وإسرائيل، عقب اتصال هاتفي جمع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.