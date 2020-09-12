البحرين وإسرائيل: البحرين تنضم إلى حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الثلاثاء، وقضية القطري ناصر الخليفي: بدء محاكمة رئيس مجموعة "بي إن سبورت" والأمين العام السابق لفيفا الاثنين

على الرغم من عدم التوصل حتى الآن للقاح فعال ومعتمد عالميا ضد فيروس كورونا، تواجه الجهود المبذولة في التجارب السريرية بمراحلها المختلفة مشكلة اخرى هي ثقة الجمهور في تلك اللقاحات، وهي مشكلة لطالما عانت منها المؤسسات والمختبرات الطبية بشكل عام على مر السنين.

أظهرت دراسة علمية جديدة، نشرتها مجلة لانسيت الطبية، أن جهود إنهاء وباء كوفيد -19 قد تعيقها مخاوف الجمهور بشأن سلامة اللقاحات،كما أظهرت المقارنة أن الثقة في سلامة وفعالية اللقاحات منخفضة في العديد من البلدان، بما في ذلك اليابان وروسيا ومعظم دول أوروبا.

يدعو الباحثون الآن السلطات والخبراء على حد سواء إلى اتخاذ إجراءات لبناء ثقة الجمهور قبل طرح لقاح محتمل لـ Covid-19.

وجد التقرير أن الثقة في اللقاحات منخفضة نسبيًا في أوروبا - تتراوح من 19 في المائة في ليتوانيا إلى 66 في المائة في فنلندا في ديسمبر 2019 - ولكنها آخذة في الارتفاع في أجزاء أخرى من القارة مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

لوحظت ارتفاعات كبيرة في الأرقام التي لا توافق على أن اللقاحات آمنة في أذربيجان (من 2 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في عام 2015 إلى 17 في المائة في عام 2019) ، وباكستان (من 2 في المائة إلى 4 في المائة) وصربيا (ارتفاعًا من 4 في المائة) إلى 7 في المائة).

و كانت الثقة مع الجمهور بالنسية للقاحات مشكلة دائمة للأوساط الطبية، و في هذه الاطارتم إنشاء مشروع الثقة في اللقاحات قبل عقد من الزمان بتمويل دولي ، حيث تجري مسوحات لرصد "تردد اللقاح" - شكوك عامة بشأن التطعيم وصفته منظمة الصحة العالمية في عام 2019 بأنه أحد أكبر التهديدات للصحة العالمية.

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