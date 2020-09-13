عُمان ترحب بالاتفاق البحريني الإسرائيلي، وحزب بوتين في اختبار انتخابي

أنباء عن غارات للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء
تفيد الأنباء الورادة من اليمن بأن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن غارات لليوم الثانى على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجعة المسلحين الحوثيين.
وجاءت هذه الغارات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس.
ولم يؤكد التحالف وقوع هجوم على الرياض، ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.
وأصبح قصف مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر/ أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.
وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى وإلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
حالة طوارئ في ليبريا لمكافحة "وباء الاغتصاب"
أعلن رئيس ليبيريا الحالي ونجم كرة
القدم الدولي سابقا، جورج ويا، حالة طوارئ لمواجهة أزمة انتشار الاغتصاب الجنسي في
البلاد.
وقد اتخذت السلطة في ليبيريا مساء
الجمعة حزمة تدابير في وجه ما وصفه الرئيس ويا في افتتاح مؤتمر وطني عن
هذا الموضوع بـ"وباء الاغتصاب في بلده" ومنها تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا
الاغتصاب، واستحداث سجلّ لمرتكبي الجنح الجنسية إضافة لإجراءات أخرى.
ويشهد البلد الواقع غرب إفريقيا، منذ بضعة أسابيع تحركات شعبية لوضع حدّ
لهذه الظاهرة، بالتوازي مع احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمكافحة
شيوعها.
رئيسة اليونان تزور إحدى الجزر القريبة من تركيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
تصل رئيسة اليونان كاترينا
ساكيلاروبولو ، إلى جزيرة كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين من سواحل
تركيا في زيارة تستغرق يومين وسط توتر العلاقات بين البلدين.
وستحضر رئيسة اليونان خلال الزيارة مراسم إحياء الذكرى
لسابعة والسبعين لتحرير الجزيرة من القوات الإيطالية إبان الحرب العالمية الثانية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القوات اليونانية المنتشرة جنوب شرقي بحر إيجة
وضعت في حالة تأهب، تحسبا لاستفزازات محتملة من جانب تركيا.
ويأتي هذا وسط توتر في منطقة شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وفي أغسطس/ آب المنصرم، أرسلت تركيا سفينة استكشاف لإجراء عمليات مسح في المياه التي تعتبرها اليونان ملكا لها.
لكن اليونان ردت بإجراء مناورات بحرية مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي و في استعراض للقوة من جانبها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حزب بوتين يواجه اختبارا في الانتخابات المحلية الروسية
يتوجه
الناخبون الروس اليوم إلى صناديق الاقتراع في أكثر من 40 إقليما لاختيار أعضاء المجالس
المحلية وعدد من الحكام فيما يمثل اختبارا لحزب روسيا الموحدة الذي يدعم الرئيس
فلاديمير بوتين.
وكان
مراقبون قد أعربوا عن اعتقادهم بأن الحزب قد فقد الكثير من شعبيته بسبب الأوضاع
الاقتصادية وانتشار الفساد.
كذلك
شهدت بعض المناطق اضطرابات واسعة خاصة في مدينة خباروفسك التي تسبب إلقاء القبض
على حاكمها في اندلاع مظاهرات كبيرة.
كما
تأتي الانتخابات بعد أسابيع من تعرض المعارض البارز ألكسي نالفاني لما يعتقد أنه عملية تسمم.
EPACopyright: EPA
سلطنة عُمان ترحب بالاتفاق بين البحرين وإسرائيل
رحبت
سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم بين البحرين وإسرائيل قبل أيام بهدف تطبيع العلاقات
بين البلدين.
ونشرت
وكالة الأنباء العمانية الرسمية بيانا جاء فيه أن السلطنة "ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين
الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع
إسرائيل".
كما أعربت مسقط عن أملها في "أن يكون هذا
التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على انهاء
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقي".
وكان
المنامة قد أعلنت الاتفاق مع إسرائيل بعد نحو شهر من اتفاق مماثل بين الإمارات
وإسرائيل.
ولا
تربط عمان أي علاقات رسمية مع إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو قام بزيارة رسمية إلى السلطنة قبل نحو عامين التقى خلالها السلطان الراحل
قابوس.
تغطية مباشرة
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أنباء عن غارات للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء
تفيد الأنباء الورادة من اليمن بأن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن غارات لليوم الثانى على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجعة المسلحين الحوثيين.
وجاءت هذه الغارات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس.
ولم يؤكد التحالف وقوع هجوم على الرياض، ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.
وأصبح قصف مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر/ أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.
وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى وإلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
حالة طوارئ في ليبريا لمكافحة "وباء الاغتصاب"
أعلن رئيس ليبيريا الحالي ونجم كرة القدم الدولي سابقا، جورج ويا، حالة طوارئ لمواجهة أزمة انتشار الاغتصاب الجنسي في البلاد.
وقد اتخذت السلطة في ليبيريا مساء الجمعة حزمة تدابير في وجه ما وصفه الرئيس ويا في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع بـ"وباء الاغتصاب في بلده" ومنها تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجلّ لمرتكبي الجنح الجنسية إضافة لإجراءات أخرى.
ويشهد البلد الواقع غرب إفريقيا، منذ بضعة أسابيع تحركات شعبية لوضع حدّ لهذه الظاهرة، بالتوازي مع احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمكافحة شيوعها.
رئيسة اليونان تزور إحدى الجزر القريبة من تركيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
تصل رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو ، إلى جزيرة كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين من سواحل تركيا في زيارة تستغرق يومين وسط توتر العلاقات بين البلدين.
وستحضر رئيسة اليونان خلال الزيارة مراسم إحياء الذكرى لسابعة والسبعين لتحرير الجزيرة من القوات الإيطالية إبان الحرب العالمية الثانية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القوات اليونانية المنتشرة جنوب شرقي بحر إيجة وضعت في حالة تأهب، تحسبا لاستفزازات محتملة من جانب تركيا.
ويأتي هذا وسط توتر في منطقة شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وفي أغسطس/ آب المنصرم، أرسلت تركيا سفينة استكشاف لإجراء عمليات مسح في المياه التي تعتبرها اليونان ملكا لها.
لكن اليونان ردت بإجراء مناورات بحرية مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي و في استعراض للقوة من جانبها.
حزب بوتين يواجه اختبارا في الانتخابات المحلية الروسية
يتوجه الناخبون الروس اليوم إلى صناديق الاقتراع في أكثر من 40 إقليما لاختيار أعضاء المجالس المحلية وعدد من الحكام فيما يمثل اختبارا لحزب روسيا الموحدة الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان مراقبون قد أعربوا عن اعتقادهم بأن الحزب قد فقد الكثير من شعبيته بسبب الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد.
كذلك شهدت بعض المناطق اضطرابات واسعة خاصة في مدينة خباروفسك التي تسبب إلقاء القبض على حاكمها في اندلاع مظاهرات كبيرة.
كما تأتي الانتخابات بعد أسابيع من تعرض المعارض البارز ألكسي نالفاني لما يعتقد أنه عملية تسمم.
سلطنة عُمان ترحب بالاتفاق بين البحرين وإسرائيل
رحبت سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم بين البحرين وإسرائيل قبل أيام بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بيانا جاء فيه أن السلطنة "ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".
كما أعربت مسقط عن أملها في "أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي".
وكان المنامة قد أعلنت الاتفاق مع إسرائيل بعد نحو شهر من اتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل.
ولا تربط عمان أي علاقات رسمية مع إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة رسمية إلى السلطنة قبل نحو عامين التقى خلالها السلطان الراحل قابوس.