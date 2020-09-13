عُمان ترحب بالاتفاق البحريني الإسرائيلي، وحزب بوتين في اختبار انتخابي

تفيد الأنباء الورادة من اليمن بأن طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن غارات لليوم الثانى على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجعة المسلحين الحوثيين.

وجاءت هذه الغارات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس.

ولم يؤكد التحالف وقوع هجوم على الرياض، ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وأصبح قصف مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر/ أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.

وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى وإلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.