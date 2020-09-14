الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في أوروبا، ووزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية

فاز السياسي الياباني يوشيهيدي سوجا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ليخلف سلفه شينزو آبي في هذا المقعد وهو ما يؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء وينتظر أن يمنح البرلمان،خلال جلسة تصويت الأربعاء القادم، الثقة إلى سوجا كرئيس وزراء اليابان القادم بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب. يذكر أن آبي والذي يعد أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في اليابان أعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية، في نهاية آب أغسطس الماضي. وتعهد سوجا والذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء وأحد المساعدين المقربين والأوفياء لآبي، بمواصلة السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لهذا الأخير على الرغم من أن هناك تحديات ماثلة بإنتظاره. فقد أدت أزمة وباء كورونا المستمرة إلى تعميق الركود الراهن في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، كما وتضع أمام أولمبياد طوكيو المنتظرة في العام المقبل 2021 مزيدا من العقبات والعراقيل.
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اختيار يوشيهيدي سوجا لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفا لشينزو آبي
فاز السياسي الياباني يوشيهيدي سوجا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ليخلف سلفه شينزو آبي في هذا المقعد وهو ما يؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء
وينتظر أن يمنح البرلمان،خلال جلسة تصويت الأربعاء القادم، الثقة إلى سوجا كرئيس وزراء اليابان القادم بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب.
يذكر أن آبي والذي يعد أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في اليابان أعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية، في نهاية آب أغسطس الماضي.
وتعهد سوجا والذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء وأحد المساعدين المقربين والأوفياء لآبي، بمواصلة السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لهذا الأخير على الرغم من أن هناك تحديات ماثلة بإنتظاره.
فقد أدت أزمة وباء كورونا المستمرة إلى تعميق الركود الراهن في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، كما وتضع أمام أولمبياد طوكيو المنتظرة في العام المقبل 2021 مزيدا من العقبات والعراقيل.
فيروس كورونا: أمازون توظف 100 ألف عامل جدد لمواجهة تزايد الطلب على خدماتها
أعلنت شركة أمازون الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت إنها وظفت مائة ألف عامل جدد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها خلال تفشي فيروس كورونا.
وهذه هى المرة الرابعة خلال هذا العام التي تعلن فيها الشركة عن مثل هذه الزيادة في القوة العاملة.
كما قامت الشركة العملاقة بافتتاح مائة مخزن ومواقع تشغيل جديدة.
وتقول أمازون إن إيراداتها ارتفعت بنسبة أربعين في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، وأن أرباحها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
صادق وزير الإسكان الإسرائيلي على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات المقامة في منطقة "حي الزيتون " جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وندد ساسة فلسطينيون بالقرار متعهدين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد " القرار الجائر".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد قرر خلال الأسبوع الماضي المصادقة على بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.
فيروس كورونا: الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا خلال الشهرين المقبلين
حذرت منظمة الصحة العالمية من أوروبا قد تشهد زيادة في عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الشهرين المقبلين .
وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوج، لوكالة الصحافة الفرنسية "ستكون فترة صعبة. في أكتوبر ونوفمبر، سيكون هناك المزيد من الوفيات.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تشهد فيه دول القارة تزايد أعداد الإصابات الجديدة لكن دون تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات.
كما حذر كلوج من أن الإفراط في التفاؤل حيال فرص التوصل إلى لقاح يضع نهاية للوباء قائلا " نحن لا نعرف إذا ما كان اللقاح سيساعد جميع الفئات. نهاية الوباء ستأتي عندما نتمكن جميعا كمجتمع من التعايش معه".