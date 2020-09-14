الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في أوروبا، ووزير الإسكان الإسرائيلي يصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية

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فاز السياسي الياباني يوشيهيدي سوجا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ليخلف سلفه شينزو آبي في هذا المقعد وهو ما يؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء

وينتظر أن يمنح البرلمان،خلال جلسة تصويت الأربعاء القادم، الثقة إلى سوجا كرئيس وزراء اليابان القادم بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب.

يذكر أن آبي والذي يعد أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في اليابان أعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية، في نهاية آب أغسطس الماضي.

وتعهد سوجا والذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء وأحد المساعدين المقربين والأوفياء لآبي، بمواصلة السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لهذا الأخير على الرغم من أن هناك تحديات ماثلة بإنتظاره.

فقد أدت أزمة وباء كورونا المستمرة إلى تعميق الركود الراهن في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، كما وتضع أمام أولمبياد طوكيو المنتظرة في العام المقبل 2021 مزيدا من العقبات والعراقيل.