التطبيع مع إسرائيل "يعزز أمن البحرين في مواجهة التهديد الإيراني"، وإخماد حريق في مبنى ببيروت من تصميم زها حديد

قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن إقامة علاقات مع إسرائيل "يحمي مصالح بلاده ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وقال الوزير في بيان "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية ...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم ابرام اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين.

وقال الوزير "إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي" مضيفا أن من الحكمة "استشراف الخطر والتعامل معه".

وكثيرا ما تتهم المنامة إيران بالسعي لتقويض استقرار البحرين.