التطبيع مع إسرائيل "يعزز أمن البحرين في مواجهة التهديد الإيراني"، وإخماد حريق في مبنى ببيروت من تصميم زها حديد

وزير بحريني : التطبيع مع إسرائيل يعزز أمن البحرينيين في مواجهة التهديد الإيراني
قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن إقامة علاقات
مع إسرائيل "يحمي مصالح بلاده ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات
المتحدة".
وقال الوزير في بيان "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية
...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".
وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم ابرام اتفاقات التطبيع بين إسرائيل
وكلا من الإمارات والبحرين.
وقال الوزير "إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا
مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي" مضيفا أن من الحكمة "استشراف الخطر
والتعامل معه".
وكثيرا ما تتهم المنامة إيران بالسعي لتقويض استقرار البحرين.
إخماد حريق في مبنى ببيروت من تصميم زها حديد
قال الدفاع المدني اللبناني إن حريقا نشب في مبنى
بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، لكن تم إخماده.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الحريق قد شب في المبنى المطل على البحر والمقام على
طراز معماري حديث من تصميم المعمارية العراقية الأصل الراحل زها حديد.
والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك
الانتهاء.
وكان حريق كبير قد اندلع الأسبوع الماضي في منطقة
مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار المروع في الرابع من أغسطس آب.
ReutersCopyright: Reuters
ترامب يحذر إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة
حذّر
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات
المتّحدة، متوعّداً بأنن رد بلاده سيكون "أقوى ألف
مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خططت لاغتيال سفيرة أميركية
انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "أيّ
هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة سيجابه بردّ على إيران
سيكون أقوى بألف مرّة".
وأتى ردّ فعل الرئيس الأميركي إثر تقارير
صحافية أفادت أنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" السفيرة الأميركية في
جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، وهي التقارير التي نفتها طهران مؤكدة
أن "لا أساس لها من الصحة".
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وزير بحريني : التطبيع مع إسرائيل يعزز أمن البحرينيين في مواجهة التهديد الإيراني
قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن إقامة علاقات مع إسرائيل "يحمي مصالح بلاده ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وقال الوزير في بيان "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية ...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".
وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم ابرام اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين.
وقال الوزير "إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي" مضيفا أن من الحكمة "استشراف الخطر والتعامل معه".
وكثيرا ما تتهم المنامة إيران بالسعي لتقويض استقرار البحرين.
إخماد حريق في مبنى ببيروت من تصميم زها حديد
قال الدفاع المدني اللبناني إن حريقا نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، لكن تم إخماده.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الحريق قد شب في المبنى المطل على البحر والمقام على طراز معماري حديث من تصميم المعمارية العراقية الأصل الراحل زها حديد.
والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.
وكان حريق كبير قد اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار المروع في الرابع من أغسطس آب.
ترامب يحذر إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة
حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنن رد بلاده سيكون "أقوى ألف مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خططت لاغتيال سفيرة أميركية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة سيجابه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة".
وأتى ردّ فعل الرئيس الأميركي إثر تقارير صحافية أفادت أنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" السفيرة الأميركية في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، وهي التقارير التي نفتها طهران مؤكدة أن "لا أساس لها من الصحة".