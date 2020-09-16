تبادل القصف بين إسرائيل وفصائل في غزة، وأكثر من خمسة ملايين إصابة بكورونا في الهند

فيروس كورونا: إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الهند يتجاوز خمسة ملايين
بلغ
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند حتى اليوم أكثر من خمسة
ملايين بحسب البيانات الرسمية.
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات
المتحدة.
وبلغت
حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 80 ألفا وهي حصيلة تقل عن عدد الوفيات
التي سجلتها دول أخرى ذات أعداد كبيرة من الإصابات.
وتتزايد
معدلات الإصابة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تخفيف الإجراءات الوقائية.
ReutersCopyright: Reuters
غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع بعد ساعات من توقيع اتفاق التطبيع
شنت
اسرائيل غارات فجر الأربعاء غارات جوية على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
على جنوبي إسرائيل وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين
والإمارات في واشنطن.
فبعد
ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء أطلقت من
غزّة فجر الأربعاء صواريخ جديدة باتّجاه إسرائيل ردّت عليها الأخيرة بضرب مواقع
عدّة في القطاع بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.
وأعلنت سرايا القدس
الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات بمحاولة إفشال
اتفاق التطبيع وهو الاتفاق الذي رفضته الفصائل الفلسطينية.
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فيروس كورونا: إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الهند يتجاوز خمسة ملايين
بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين بحسب البيانات الرسمية.
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 80 ألفا وهي حصيلة تقل عن عدد الوفيات التي سجلتها دول أخرى ذات أعداد كبيرة من الإصابات.
وتتزايد معدلات الإصابة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تخفيف الإجراءات الوقائية.
غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع بعد ساعات من توقيع اتفاق التطبيع
شنت اسرائيل غارات فجر الأربعاء غارات جوية على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على جنوبي إسرائيل وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات في واشنطن.
فبعد ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء أطلقت من غزّة فجر الأربعاء صواريخ جديدة باتّجاه إسرائيل ردّت عليها الأخيرة بضرب مواقع عدّة في القطاع بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.
وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات بمحاولة إفشال اتفاق التطبيع وهو الاتفاق الذي رفضته الفصائل الفلسطينية.