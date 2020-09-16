تبادل القصف بين إسرائيل وفصائل في غزة، وأكثر من خمسة ملايين إصابة بكورونا في الهند

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين بحسب البيانات الرسمية.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 80 ألفا وهي حصيلة تقل عن عدد الوفيات التي سجلتها دول أخرى ذات أعداد كبيرة من الإصابات.

وتتزايد معدلات الإصابة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تخفيف الإجراءات الوقائية.